El vídeo de tres segundos que azuzó el asalto masivo a Ceuta: dos asaltantes recién llegadas y 32 millones de visualizaciones

WhatsApp fue clave en la coordinación del asalto, con grupos organizados que difundían instrucciones y horarios para cruzar desde Marruecos a Ceuta.

Meta y TikTok han acordado con la Comisión Europea activar protocolos de emergencia para frenar la propagación de publicaciones engañosas que inciten a movimientos migratorios masivos.

La difusión del vídeo, manipulado en redes sociales y acompañado de desinformación, convenció a miles de migrantes de que podrían entrar en Ceuta sin consecuencias.

Un vídeo de tres segundos de dos jóvenes celebrando su llegada a nado a Ceuta fue el detonante del asalto masivo a la ciudad, viralizándose con más de 32 millones de visualizaciones.

Un vídeo de apenas tres segundos de duración en el que dos muchachas, aún empapadas y vestidas de neopreno, celebraban haber cruzado a nado hasta Ceuta fue la espoleta que desencadenó el asalto masivo a Ceuta. Manipulado y amplificado por las redes sociales, convenció a los migrantes de que podían entrar en la ciudad autónoma sin consecuencias.

El vídeo ha sido corroborado tanto por Reuters como por The New York Times, que han podido trazar el origen de las imágenes desde su fuente hasta los móviles de los migrantes. Se publicó el 28 de julio, dos días antes de la entrada masiva, en el Faro de Ceuta.

Paradójicamente, el contenido informativo dedica minuto y medio a denunciar precisamente la presión migratoria y la situación de los migrantes que quedan a su suerte en las calles. Sin embargo, solo se viralizaron los tres primeros segundos en los que las chicas sonríen, señalan el suelo español y hacen el signo de la victoria.

Según atestigua Reuters, tres migrantes que participaron en el cruce en masa del 30 de julio tenían ese vídeo en su móvil, y aseguraron que se había compartido masivamente en Marruecos. "Los medios españoles estaban mostrando que los migrantes llegados a España eran bien tratados", explicó Mounim Belhaj, uno de los entrevistados. "Nos animaron a cruzar".

El vídeo viralizado venía acompañado de desinformación, según recoge el NY Times. Desde tres semanas antes, las cuentas que incentivan el cruce a nado hasta Ceuta o Melilla estaban difundiendo la teoría de que los migrantes que entrasen en las ciudades autónomas por mar no podrían ser expulsados por sistema, al contrario que los llegados por tierra.

El 28 de julio, el vídeo de las dos nadadoras celebrando su llegada a Ceuta fue amplificado por hasta 215 cuentas diferentes con mensajes como "Ceuta se ha vuelto una puerta abierta" o "si no os movéis hoy, lo lamentaréis mañana". Belhaj reconoce que fueron engañados. "Sólo lo hicimos por hambre", asegura.

El analista Marouane Lamharzi Alaou, que ha analizado detalladamente los mensajes en redes que condujeron al asalto, asegura que el vídeo de las dos jóvenes "cambió la historia". "Mostró a dos mujeres jóvenes vivas, sonriendo y celebrando. Para la audiencia migrante, mostró la ruta como algo posible, inmediato y humano".

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno / Europa Press

Al subirse el vídeo cortado e ignorando el texto sobre el colapso de Ceuta, el contenido obtuvo 667.485 visualizaciones en TikTok y otras 2.036.476 en Instagram, junto con casi 10.000 'likes' y más de 2.000 comentarios.

Siete horas después, prosigue Lamharzi, el corte se volvió a editar con textos en árabe. "Dos mujeres jóvenes llegan a Ceuta nadando de madrugada. ¿Qué opináis". Con este enfoque, el post obtuvo medio millón de visualizaciones en TikTok y fue amplificado por otras cuentas. En total, calcula el analista, el vídeo obtuvo más de 32 millones de visualizaciones.

En contraste, apunta el analista, un post escrito en francés que trataba de desmentir las expectativas generadas hasta entonces apenas obtuvo 1.700 visualizaciones, el 0.005% de la audiencia de las dos chicas. Este contenido advertía que España no había abierto sus fronteras por mandato judicial y que la permanencia en Ceuta en caso de cruzar no estaba garantizada.

La UE pide cuentas a las redes

Evitar la difusión de estos materiales que incitan mediante desinformación a la inmigración sin control es uno de los objetivos de la Comisión Europea, que acaba de alcanzar un acuerdo con Meta y TikTok para que los gigantes de las redes sociales refuercen sus medidas de control y moderación.

Varias personas llegan a España desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta. Marcos Moreno / Europa Press

Según ha anunciado la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, ambas compañías se han comprometido a activar protocolos específicos de emergencia cuando se detecte una proliferación de publicaciones engañosas que traten de provocar un movimiento migratorio masivo como el del 31 de julio.

Se establece para ello un mecanismo de escalado y cooperación entre las redes sociales y la propia CE con verificadores de contenido. "Este sistema permitirá identificar y frenar con mayor rapidez las publicaciones que inciten a cruces peligrosos basados en promesas engañosas", subraya Virkkunen en una publicación en la red X.

No obstante, aunque TikTok, Facebook e Instagram hayan concentrado el principal volumen de publicaciones, otra red propiedad de Meta ha sido imprescindible para la coordinación. Se trata de WhatsApp, según el informe elaborado por José María Gil Garre, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo internacional que publicó EL ESPAÑOL.

"Uno de los espacios principales en la aplicación de mensajería fue 'Hijma Kiraj Sebta', expresión traducida en el documento como 'embestida' o 'ataque para el cruce de Ceuta'. Estaba administrado desde un número con prefijo internacional +213, correspondiente a Argelia", recoge la información.

Este grupo, que llegó a superar los 2.000 integrantes, incluía mensajes sobre "horarios, concentración en Castillejos (Fnideq), formación de pequeños grupos, preparación física y psicológica y redistribución masiva de la convocatoria", apunta el analista.