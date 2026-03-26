Argelia retoma el Tratado de Amistad con España, roto en 2022 por el apoyo de Madrid al plan marroquí para el Sahara

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunió este jueves con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Argelia ha decidido reactivar el Tratado de Amistad con España, suspendido desde 2022 por el apoyo español al plan marroquí para el Sáhara Occidental. El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, comunicó la decisión al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, durante su visita a Argelia. Ambos países reforzarán su asociación estratégica en materia energética, destacando el papel de Argelia como principal proveedor de gas a España. La reanudación del acuerdo coincide con la tensión internacional por el conflicto en Irán y la subida global de los precios de la energía.

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, transmitió este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su decisión de reactivar el Tratado de Amistad entre ambos países.

El acuerdo estaba suspendido desde octubre de 2022 por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta del plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

El encuentro se produjo durante la visita de dos días de Albares a Argelia, que combina Argel y Orán.

Esta es la primera visita desde que comenzó la crisis diplomática por la posición de España sobre el Sáhara.

En respuesta, Argelia también retiró a su embajador en Madrid y congeló las relaciones comerciales, sin efectos sobre el gas.

Tres años y medio después, Tebún consideró que el encuentro con el ministro español constituye una oportunidad para revisar el estado de las relaciones.

También por las "prometedoras perspectivas que tienen por delante".

Por su parte, Albares, ha anunciado que España y Argelia van a reforzar su asociación estratégica en materia energética.

La decisión llega en un momento en que el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado una subida de los precios de la energía y temores ante eventuales problemas de suministro.

En una breve declaración a la prensa tras reunirse con Tebún, Albares ha puesto en valor que Argelia es "un suministrador estable, fiable, constante de gas" a España.

En su opinión, lo prueba el hecho de que Argelia "lleva tres años siendo el primer proveedor de gas natural de nuestro país".

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