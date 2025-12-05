Burita, ministro de Exteriores marroquí: "No hay un pueblo saharaui, hay una población originaria de esta región"

El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, este jueves en Madrid durante una entrevista a Efe. EFE/Víctor Lerena

El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, considera que el pueblo saharaui no existe y lo califica de "población originaria de esta región" con la que Marruecos "actúa".

Además, canta victoria tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de tomar como base el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara y echa por tierra cualquier posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui.

Para Burita, "en ninguna parte" de esta resolución "se dice que el derecho de autodeterminación es un referéndum", sino que es una "voluntad" que puede expresarse de otras formas.

"Población" saharaui

En una entrevista a Efe, tras la Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebró este jueves en Madrid con el Gobierno, el dirigente marroquí aprovecha para alabar a Pedro Sánchez, a quién considera "precursor" en comprender que hay una "voluntad internacional de hacer de la autonomía el punto de anclaje para cualquier solución".

De hecho, pone de relieve el gran giro de guion de Sánchez en 2022, que decidió aceptar como base la autonomía marroquí, contentando así al rey Mohamed VI, y que dejó a muchos sorprendidos por este cambio histórico dentro del PSOE.

"Ahora el Consejo de Seguridad ha dado la razón a esta posición adoptada por el presidente Sánchez", ha insistido Burita, que revela que Rabat quiere ahora trabajar en un "plan de solución" que "concierne a todos los marroquíes" y para el que ya ha hablado con los partidos políticos, aunque aún no hay fecha para la negociación con las otras tres partes -el Frente Polisario, Argelia y Mauritania-.

Preguntado por las garantías que Marruecos ofrece al "pueblo saharaui", el ministro de Exteriores reacciona y corrige: lo que existe es una "población".

"La resolución -de la ONU- habla de 'people' (pueblo/población). 'People' para nosotros es población. Y, por supuesto, no hay un pueblo; hay una población que es originaria de esta región y Marruecos actúa con ella", ha señalado.

Esta expresión no es aceptada por ninguno de los socios de Sánchez, sobre todo por su socio de Gobierno, Sumar, que ya advirtió ayer que "no vamos a ceder ni un centímetro de tierra saharaui" en defensa de un "Sáhara libre".

De hecho, en la reunión bilateral de este jueves entre España y Marruecos no se invitó a ningún ministro de Sumar para evitar preguntas sobre el Sáhara, ya que, como antes ocurrió con Podemos, defiende el derecho a un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

Naser Burita en un momento de la entrevista. Efe

"Autodeterminación no es referéndum"

Sobre que la ONU reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, Burita ya no sólo usa como base que no exista el pueblo saharaui sino que advierte que este derecho no tiene por qué expresarse a través de un referéndum.

"En ninguna parte se dice que el derecho de autodeterminación sea un referéndum, lo que se dice es que el derecho de autodeterminación es permitir a las partes expresar una voluntad", apunta para hacer un llamamiento al "acuerdo" y desechando cualquier votación.

Y argumenta que esa expresión de la voluntad no es más que la firma de un documento después de una negociación.

Si bien deja claro que Marruecos no tiene "ningún problema" con la autodeterminación, admite que están en contra de lo que considera "interpretaciones restrictivas, anacrónicas y con fines políticos".

"Nadie ha dicho nunca que autodeterminación es igual a referéndum, eso no existe en ninguna parte. (...) Por lo tanto, creemos que si queremos leer la resolución de manera clara, lúcida, es simple. Si queremos interpretarla políticamente y orientarla, eso es otra cosa", insiste.

En esto punto, pone como ejemplo la posición de España sobre Gaza. "Su Gobierno dice que hay que firmar un acuerdo entre palestinos e israelíes, no habla de un referéndum para saber si todos están de acuerdo", apunta.

Espacio aéreo del Sáhara

Burita también ha aprovechado esta entrevista para insistir en que España traspase a Marruecos la gestión del espacio aéreo del territorio saharaui, una cuestión, remarca, que llevan pidiendo desde abril de 2022.

"Para Marruecos, todo lo que es anacrónico debe ser actualizado", ha considerado, por lo que emplaza al Gobierno de Sánchez a "encontrar soluciones imaginativas" para solucionar esta cuestión.

Y para defender esta exigencia, Burita pone un ejemplo: "Si usted toma un avión y quiere ir al Sáhara, pasa por Marrakech y está claro cuál es la torre de control que le guía. Si hay un problema con el avión, ¿quién lo gestiona? ¿Quién es el responsable de la seguridad de esta aeronave? Es Marruecos".

"En el respeto bilateral, podemos encontrar soluciones que preserven los intereses de España y que tengan en cuenta las realidades y los derechos de Marruecos", añade.

Sin fecha para la negociación

Naser Burita también ha rechazado cualquier mecanismo de supervisión internacional para la aplicación del futuro plan de autonomía ya que considera que el apoyo de la comunidad internacional les ha dado su "confianza" para ponerlo en marcha.

Sin fecha para las negociaciones entre las cuatro partes que deben estar en la mesa de negociación -Frente Polisario, Argelia, Mauritania y Marruecos-, el ministro de Exteriores pasa la pelota a Estados Unidos.

"Marruecos espera a ser invitado a una negociación en el momento oportuno, pero es algo que debe ser objeto de concertación. La resolución hace referencia a EEUU de manera clara como país que debe acoger la negociación", apunta.

De esta manera, Rabat da un paso al lado y cede a Estados Unidos toda la responsabilidad de poner en macha el plan de autonomía avalado por la ONU.