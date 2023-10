Marruecos no respalda la alianza de Mohamed VI e Israel y protesta en la calle: "Abajo el sionismo"

Las dos principales avenidas del centro de Rabat se llenaron este domingo, a lo largo de más de un kilómetro, de una multitud que desfilaba a instancias de dos coaliciones que agrupan a movimientos islamistas y a partidos de izquierda para demostrar su solidaridad con el pueblo palestino.

Con banderas palestinas en mano, corearon consignas contra la normalización de las relaciones y contra el gobierno: “Apoyo incondicional a la resistencia a la ocupación” y “el pueblo quiere liberar Palestina”. Además, pidieron apoyo para Gaza.

Igualmente, los manifestantes expresaron su rechazo a la normalización con Israel. Gritaron: “El pueblo quiere abolir la normalización” y “contra la ocupación, contra la normalización”.

Imagen de la manifestación en las calles de Rabat. Efe

“Abajo el sionismo”, proclamaban carteles, algunos en inglés, que apoyaban al movimiento islamista palestino Hamás. Mientras, otras pancartas denunciaban “terrorismo, sean quienes sean sus autores”.

El gobierno de Marruecos es uno de los grandes aliados de Israel, mientras el pueblo marroquí sale a la calle demostrando el rechazo a la decisión del rey Mohamed VI de restablecer las relaciones con Israel. Desde mediados de semana se vienen organizando marchas en diferentes ciudades de Marruecos en favor de la causa palestina.

La del domingo en Rabat ha sido la mayor protesta para denunciar los ataques mortales del ejército israelí, particularmente en la Franja de Gaza. Decenas de miles de marroquíes marcharon por las arterías del centro de la capital. Incluso, se quemaron banderas de Israel.

Ruta de las protestas de la Primavera Árabe

El Grupo de Acción Nacional a favor de Palestina organizó la marcha pacífica desde la plaza Bab El Had hasta la estación de tren del centro de la ciudad, pasando por la avenida Mohammed VI. La ruta habitual de las protestas durante la Primavera Árabe en 2011, también muy secundadas por los islamistas.

Reunió principalmente a activistas islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) y Al Adl wal Ihsane, un movimiento islamista prohibido pero tolerado porque no considera al rey Mohamed VI como el comendador de los creyentes, máxima figura del islam.

También estuvieron presentes activistas del Movimiento por la Unidad y la Reforma (MUR), el brazo religioso del PJD, así como grupos de izquierda como la diputada Nabila Mounib, líder del Partido Socialista Unificado (PSU).

Grandes ausentes

Los grandes ausentes fueron los dirigentes del PJD. No salieron a las calles los dos ex jefes de gobierno, Abdelilah Benkirane y Saad Eddine El Othmani. Este último era primer ministro cuando el rey Mohamed VI restableció las relaciones con Israel en diciembre de 2020, por petición del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, gran aliado de Marruecos.

En aquel momento, El Othmani criticó en los medios de comunicación y en las redes sociales la alianza de Marruecos con Israel. Sin embargo, posteriormente, se sentó con los dirigentes israelíes en un encuentro con Mohamed VI en Rabat para firmar los acuerdos por los que el país vecino reconoció el Estado de Israel.

Las cifras de manifestantes varían según las fuentes. Mientras la organización convocante informa de 50.000 personas en el centro de Rabat, la policía rebaja el número a 14.000, según los medios marroquíes. Se congregaron hasta 18.000 ciudadanos, manifestó una fuente oficial a Efe.

Miles de personas se manifiestan en las calles de Rabat. Efe

Mayor protesta ciudadana

En todo caso, es la mayor protesta ciudadana en favor de Palestina desde que Marruecos restableció las relaciones con Israel hace casi tres años. Entre otras cosas, porque el gobierno prohibió este tipo de concentraciones y fueron disueltas incluso a golpes de las autoridades policiales.

Algunos activistas alzaron la voz en estos años al ver que el presidente Joe Biden no ha seguido la estela de su antecesor y no ha reconocido todavía abiertamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Estados Unidos sigue apoyando a Naciones Unidas. Por lo tanto, ha quedado en evidencia que la fórmula de normalización a cambio del reconocimiento del Sáhara no ha funcionado.

Mientras algunos analistas consideran las protestas como un desafío al rey Mohamed VI, otros las interpretan como que el monarca rompe su alianza con Israel al permitirlas. Sin embargo, de momento el soberano no se ha pronunciado más allá de un comunicado en que condena la guerra.

El rey no habla de los ataques

En su discurso a la nación con motivo de la apertura otoñal del Parlamento marroquí en esta legislatura, el rey no mencionó la situación en Gaza pese a que las manifestaciones contra Israel ya se estaban organizando en su país. De hecho, según informa una fuente de la inteligencia, hubo detenciones la semana pasada en Casablanca, aunque no se informó de ello.

Igualmente, se guardó silencio en las mezquitas durante el rezo más multitudinario de los viernes al mediodía. Los sermones normalmente llegan desde el Ministerio de Asuntos Islámicos, que está en el palacio real de Rabat. “Se prohibió expresamente hablar del conflicto de Oriente Próximo”, según detalla la fuente de inteligencia consultada por EL ESPAÑOL.

Hay que tener en cuenta, que el monarca alauita preside el Comité Al Quds, creado por la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) para defender el carácter árabe de Jerusalén. Por lo que de manera diplomática “aboga por el diálogo y las negociaciones como única manera de alcanzar una solución global y duradera a la cuestión palestina, sobre la base de las resoluciones de la legalidad internacional y de la de principio de dos Estados, acordado a nivel internacional”, según un comunicado de prensa del Ministerio de Exteriores marroquí.

Sentada de políticos

La Asociación Marroquí de Apoyo a la Lucha Palestina, un grupo formado por activistas de cuatro partidos políticos y sindicatos afiliados, ya había organizado el sábado una sentada para pedir “el fin inmediato de la guerra contra los civiles palestinos en Gaza”. Se concentraron alrededor de dos centenares de manifestantes frente a la embajada palestina en Rabat. Algunos de ellos dirigentes conocidos.

Se encontraba el secretario general del Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), Nabil Benabdallah, que calificó los ataques israelíes “repetitivos y asesinos contra el pueblo palestino desarmado”. Por su parte, el Istiqlal envió a Abdelouahed El Fassi, hijo del líder histórico Allal El Fassi, que lideró la independencia de Marruecos, y ex ministro de Sanidad. De las Fuerzas Populares Socialistas de la Unión (USFP), partido con representación en España, estaba Abdellah Saibari.

Reunidos bajo el lema 'Detengan la guerra sucia en Gaza', los manifestantes pidieron pacíficamente a la comunidad internacional “que actúe rápidamente para poner fin a los devastadores y mortales ataques del ejército israelí contra civiles palestinos en Gaza”, según recoge el digital Le360.

Desde el estallido, las autoridades marroquíes sólo expresaron su profunda preocupación por las acciones militares en la Franja de Gaza y condenaron los ataques “contra todos los civiles dondequiera que se encuentren”, manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Asimismo, el ejecutivo pidió “el cese inmediato de todos los actos de violencia y el retorno al apaciguamiento, evitando al mismo tiempo todas las formas de escalada que podría socavar las posibilidades de paz en la región”, según la misma fuente.

