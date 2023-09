Marruecos veta la ayuda que llega desde Ceuta y Melilla tras aceptar que España envié a los UME

"Cuando la solidaridad traspasa fronteras, la esperanza es lo último que se pierde", asegura la Unidad Militar de Emergencias (UME) en su cuenta oficial de X (antes Twitter), junto a un video del operativo trabajando en la zona del terremoto de Marruecos.

Esa misma esperanza es la que tiene Amin Azmani, presidente y diputado de Somos Melilla, para poder meter por el paso fronterizo de Beni Ensar los alimentos y la ropa que ha recolectado, junto a comunidades y ONGs en la ciudad autónoma, para ayudar a las familias afectadas por el seísmo.

A las pocas horas de conocer las devastadoras consecuencias del terremoto, el presidente de este partido localista de Melilla emprendió una campaña solidaria para recoger ropa, calzado, mantas, tiendas de campaña, material médico y alimentos básicos en la sede de la formación política. Además, con el mismo fin habilitó un número de teléfono.

[Estas son las zonas sísmicas de España: ¿podría haber réplicas del terremoto de Marruecos?]

"Estuvimos esperando a que Marruecos hiciera la petición oficial de ayuda a España y a que activarán los mecanismos de cooperación internacional", explica Azmani a EL ESPAÑOL la noche del lunes.

Entonces la sede ya estaba llena, "estamos desbordados", asegura. El plan sobrepasó las expectativas y hasta han tenido que habilitar garajes de vecinos y locales para almacenar el material recibido. Por ejemplo, dos comerciantes han donado sendos almacenes de ropa que ya está clasificada.

[Desconcierto en Marruecos por el silencio del Rey y el 'bloqueo' a la ayuda humanitaria]

La cuestión es cómo van a meter todas esas furgonetas de mercancía con la aduana comercial cerrada y con un régimen de viajeros estricto que no permite pasar nada por la frontera desde que abrió en mayo de 2022, después de la Covid-19.

"A pesar de que se trata de ayuda humanitaria requiere unos trámites burocráticos", reconoce Azmani. Por eso, contemplan otra vía de envío, a través de la embajada de Marruecos en España por Málaga y Algeciras.

Cuando la solidaridad traspasa fronteras 🇲🇦🇪🇸 "la esperanza es lo último que se pierde"



L'espoir est la dernière chose que tu perds.#زلزال_المغرب#TerremotoMarruecos pic.twitter.com/eClsCnoQ1b — UME (@UMEgob) September 11, 2023

Ese viaje a través de la península "supondría un coste adicional de entre 6.000 y 8.000", calcula. Se trata de un taller con unas 20 furgonetas. En todo caso, Azmani sigue intentando que el envío sea por la frontera terrestre.

Asegura que ha hablado con "personas en Rabat y en Nador" y que "no va a ver dificultad". Por el momento, explica que "nos han solicitado un listado de todos los productos, un vídeo con la mercancía, y el nombre de las personas que van a acompañar el tráiler y los camiones que van a llevar la ayuda hasta las zonas necesitadas".

Asimismo, el siguiente paso es gestionar una reunión con la delegada del Gobierno de Melilla, Sabrina Moh, "para pedirle que nos facilite un corredor humanitario para la salida de todos estos productos de necesidad urgente".

Todo está estudiado. Incluso, empresarios de Nador se han ofrecido a trasladar la mercancía desde Melilla.

Sin embargo, al otro lado de la frontera, en Marruecos, aseguran a EL ESPAÑOL que "el palacio real no aceptará la ayuda humanitaria de Ceuta y Melilla, a pesar de que oficialmente la pidan y España esté sobre el terreno. No se trata de normativa, porque si fuera así se podría pasar por el puerto, sino que es para no abrir la frontera".

Acepta la ayuda de Argelia

Marruecos aceptó, en un primer momento, la ayuda de España, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Reunidos. Sin embargo, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Wehbe, anunció el lunes que se admitía la asistencia que le ofreció Argelia. “Acogemos con satisfacción la ayuda argelina, pero en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores”, dijo Wehbe.

Argel ha preparado tres aviones de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional Popular (ANP) para transportar a 93 agentes especializados, equipos de intervención y salvamento de Protección Civil y de ayuda humanitaria, mientras está a la espera de recibir luz verde del Ministerio de Exteriores marroquí para el despegue de los aviones, según anunció la agencia de noticias oficial argelina APS.

Dos aviones se dedicarán al transporte de medicamentos, camas, tiendas de campaña y alimentos, mientras que el tercero transportará al personal con sus equipos de búsqueda y perros de rescate.

El subdirector de Estadísticas e Información de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), el coronel Farouk Achour, precisó que "el equipo que irá a Marruecos está formado por personas que portarán una insignia internacional de salvamento especializada en gestión de grandes catástrofes, otros equipos caninos especializados en rescate de escombros, un equipo médico y demás logísticos con experiencia, capaces de prestar la asistencia inmediata".

Por su parte, la presidenta de la Media Luna Roja Argelina (CRA), Ibtissam Hamlaoui, comunicó que envían: “100 toneladas de ayuda entre tiendas de campaña, camas, mantas, paquetes de alimentos y medicamentos destinados a operaciones urgentes”.

Sigue los temas que te interesan