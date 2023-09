Najoua, desde Casablanca: "No dormí nada anoche, creíamos que podía haber otro gran terremoto"

Un grupo de vecinos se reúne en las calles de Casablanca. No podían dormir por miedo a otro terremoto. Reuters

"Estamos todavía en shock después de lo que ha ocurrido. Hay mucha gente que ha muerto en Marrakech por culpa del terremoto y la cifra final todavía puede aumentar". Quien habla es Najoua, una joven de 28 años que vive en Casablanca y se refiere al seísmo que en la noche del viernes al sábado asoló el sur de Marruecos y ha dejado ya más de 1.000 muertos y 1.200 heridos.

Najoua reconoce que en su ciudad apenas se sintió el temblor "un poco", pero la sacudida ha dejado allí tres muertos. Muy pocas víctimas mortales teniendo en cuenta la foto global de la tragedia. Y apenas ningún daño material. Veinticuatro horas después de la catástrofe, en las calles de Casablanca se respira cierta tranquilidad.

Sin embargo, la noche que daba paso al fin de semana fue de auténtica pesadilla. "Era un desastre, todos mis vecinos tenían miedo y no querían entrar en sus casas porque creían que podía haber otro gran terremoto. De alguna forma me contagiaron sus temores y yo también pensaba lo mismo que ellos", explica a EL ESPAÑOL en llamada telefónica.

"La gente estaba en la calle. Yo no pude dormir en toda la noche porque tengo mucha familia en Marrakech y en Agadir", dice preocupada.

"Tengo un primo que vive en Setti Fatma (muy cerca de Marrakech) y ha resultado herido, está en el hospital. Aunque gracias a Dios, no es una cosa grave. Sin embargo, otro primo mío ha muerto. Y tengo un tío de 55 años, un hermano de mi padre, que estaba de vacaciones en Marrakech y que ahora mismo está desaparecido. Le estamos llamando al móvil, pero no contesta nadie", cuenta al otro lado del teléfono.

Najoua, la persona que ha explicado a EL ESPAÑOL su experiencia del terremoto desde Casablanca. Cedida

Najoua relata que cuando la tierra empezó a moverse bajo sus pies eran las 23.00 de la noche más o menos, una hora en la que la gente "estaba tomando café y té en los locales de Marruecos". En su caso, ella estaba tranquila en casa y cuando se produjo el seísmo vio a todo el mundo en la calle.

"Al principio creíamos que no había sido una cosa muy grande. Pero al ver las noticias me di cuenta de que la magnitud de la tragedia era mucho mayor. Tendremos que esperar todavía unos días para conocer el balance final de muertos", indica.

"Como apenas notamos el temblor, en Casablanca no había problema a la hora de utilizar el teléfono e Internet". Y apunta que incluso "la gente salía a la calle y hacía vídeos y stories". "Estuvimos toda la noche en la calle hablando del terremoto", subraya.

El último apunte que hace es curioso. Asegura que "los viejos tenían muchísimo miedo. Tenían mucho más miedo que el resto, no podían dormir". ¿Y la gente con niños?, preguntamos desde el periódico, ¿no tenía miedo? "La gente con niños también, claro. Pero hacía mucho tiempo que no se veía un terremoto igual. Había pasado tanto tiempo, que los viejos no recordaban algo así. Nunca habían vivido nada parecido y tenían mucho miedo de que se les cayera la casa encima", responde tajante.

