El islam más radical se cuela en Argelia a través de las universidades

Las ideas del islam político que generaron el terrorismo en Argelia y hundieron el país en la guerra civil en la década los noventa, recordada como década negra o roja, están de vuelta. Su directriz se fundamenta en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del islam.

Lo advirtió el general Mohamed Lamari, exjefe del ejército argelino artífice de la represión del terrorismo islamista en Argelia, "hemos vencido al terrorismo. Sólo el fundamentalismo sigue ahí. Solo tienes que ver la televisión y algunos sermones". Este militar fallecido en 2012 fue el azote de los terroristas islamistas en el país norteafricano.

Uno de los aspectos del conservadurismo extremo que se percibe en el país magrebí es el "desfile del hiyab" en los campus universitarios. Miembros de movimientos estudiantiles islamistas animan a grupos de alumnas a llevar un velo largo, compuesto de dos piezas que cubren la cabeza y el pecho, al estilo wahabita procedente de Arabia Saudita.

Mujeres en la universidad

Entre gritos y lágrimas de alegría, estudiantes universitarias participan en una ceremonia vistiendo el hiyab por primera vez en sus vidas. Se trata de una iniciativa estudiantil titulada 'El hiyab es el secreto de mi felicidad' en la Universidad Ali Lounici en El Affroun, en la provincia de Blida, a 45 kilómetros de Argel.

De tal manera que, una vez convencidas, más de un centenar de estudiantes acuden a una ceremonia ocultándose bajo la tela ofrecida por los compañeros islamistas del sindicato. En sus declaraciones a la prensa, las chicas se arrepienten del modo de vida precedente sin el velo largo, a pesar que la mayoría ya llevaba la cabeza cubierta anteriormente.

En un vídeo de Facebook publicado por el grupo mediático argelino El Bilad se puede ver parte de la ceremonia. Una de las chicas declara llorando, "me arrepiento del momento en que salía a la calle con el pantalón. No me tomaba en serio el hiyab largo, aunque sabía que es una obligación de Dios. La vida me arrastraba". Además, invita a otras chicas a ponérselo aún no estando convencidas.

A pesar de no sentirse completamente integrada, una de ella asegura a la cámara "sabemos que el hiyab es un obstáculo que impide a hacer muchas cosas, pero lo aceptamos. Dios va a recompensarnos". Igualmente, siembran las universidades con oraciones y súplicas a Dios. Así se pueden encontrar pósteres pegados por las paredes con mensajes religiosos.

Los autores de esta campaña son estudiantes extremistas, algunos pertenecen a partidos políticos islámicos, aunque se desconoce quién financia estas iniciativas. No obstante, Abderrezak Makri, el líder del Movimiento por la Sociedad de la Paz (MSP), principal partido político islamista argelino, alabó y defendió estas prácticas en sus redes, aludiendo a que "visten como sus abuelas" y cuestiona las investigaciones del trabajo policial.

Efectivamente, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la policía especializada en seguridad interrogó a algunas de las universitarias con el objetivo de conocer la campaña y evitar radicalismos. De hecho, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Argelia, Said Chengriha, advirtió en el discurso con motivo del fin del ramadán, en el mes de abril, que no iba a permitir el regreso de la ideología islamista extrema.

Según las discusiones en las redes sociales, -en ausencia de espacios de debates y de medios de comunicación libres e independientes-, "los organizadores de estos eventos prometen matrimonio (conseguir un marido), puestos de trabajo y medios financieros a las chicas que acceden a taparse con el velo".

Este evento se celebró en mayo en diferentes campus universitarios y fue aplaudido en las redes sociales y difundido por los medios de comunicación locales, sin reacción oficial.

Oposición de la élite intelectual

El fenómeno de animar a las universitarias a taparse todo el cuerpo preocupa a la élite intelectual demócrata casi desaparecida con el fin del Hirak, el movimiento que reclamó en las calles un estado civil en Argelia.

"Tengo la impresión de que el país está en una situación similar a la de principios de los años 90 del siglo pasado, la atmósfera está cargada, el nivel del odio ha aumentado, y las voces que arrastraron al país en la década sangrienta vuelven con fuerza, y eso sin disuasión, a nivel de los medios de comunicación, de las universidades, de las asociaciones, en el espacio público y en las redes sociales", publicó el escritor argelino Amin Zaoui en su página de Facebook.

Hay una parte de la sociedad que se opone y rechaza la vestimenta de Oriente Medio por motivos culturales. "El hiyab negro" islámico no forma parte de la cultura argelina, ni de la norteafricana, sino que procede de otros países musulmanes. Es una colonización cultural. La colonización no viene únicamente de Occidente”, mantiene el novelista Abderrezak Boukebba.

Resulta significativo que la aparición de estas campañas islamistas coincida con otras de ropa tradicional argelina protagonizadas por las 'influencers'. Especialmente, con esa publicidad en redes pretenden dar visibilidad a la vestimenta argelina tradicional y proteger el patrimonio cultural. Detrás de estas campañas de “tapar a las mujeres” se esconde toda una ideología oscurantista, piensan los intelectuales.

El velo, la punta del iceberg

En todo caso, el velo es la punta del iceberg. "Llevar el velo no es un acto aislado, si no que existe detrás toda una ideología. El velo es una herramienta en las manos del hombre para someter a la mujer. Significa el primer paso para prohibir la salida y restringir la libertad de circulación de las mujeres, y para quitarles muchos derechos adquiridos", reacciona Wiame Awres, feminista argelina que teme que se pudiera obligar a llegar a obligar a taparse con el velo, como ocurre en Irán.

Por otra parte, no es la única manifestación de la reaparición del wahabismo en Argelia, movimiento musulmán integrista que defiende una vuelta radical a la pureza del islam de los orígenes y se opone a todo tipo de innovaciones.

El país adopta cada vez más las ideas del teólogo saudí Mohamed Ben Abdulwahab del siglo XVIII, que defendió la vuelta al islam puro, a los principios del salaf. Con este término, los musulmanes se refieren a las tres primeras generaciones de defensores del islam.

En los últimos tiempos, la sociedad se involucra más en las polémicas religiosas, la misoginia, las prohibiciones de galas, del trabajo de la mujer, o de la mezcla de las mujeres con los hombres en los transportes públicos.

