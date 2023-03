Desaparecen 2,5 toneladas de uranio en Libia y se localizan cerca de Chad: ¿robo o un mal inventario?

Las fuerzas del este de Libia anunciaron el jueves que 10 bidones con 2,5 toneladas de uranio habían desaparecido y más tarde aseguraron haberlos encontrado en el sur del país. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) los había dado por desaparecidos.

Pese a las indagaciones que han tenido lugar en los últimos días, no se ha averiguado aún las causas ciertas del extravío de los barriles. Los expertos valoran desde un despiste o un error de inventario hasta un intento de venta del material radioactivo en el mercado negro a grupos armados.

Jaled al Mahyub, jefe de una unidad de medios del Ejército Nacional de Libia (LNA), la principal fuerza militar del este, anunció en su página de Facebook el hallazgo a "apenas cinco kilómetros" del lugar donde estaban almacenados.

En un vídeo publicado por Mahyub se muestra a un hombre vestido con un traje de protección contra materiales peligrosos contando 18 barriles azules que supuestamente contienen el uranio natural que faltaba. Pero la OIEA había denunciado que faltaban "10 bidones" del almacén, no 18.

La OIEA declaró el miércoles que sus inspectores se enteraron de la falta de uranio después de realizar una inspección, originalmente prevista para el año pasado, que "tuvo que posponerse debido a la situación de seguridad en la región".

El secretario general libio del Comando del Ejército, Abdelkarim Hidiya, indicó que su departamento "fue alertado sobre la desaparición de diez contenedores y una abertura en el almacén que permitió la salida de los barriles", ante lo que se tomaron medidas y se asignó una fuerza del ejército de Haftar para iniciar su búsqueda en un territorio con dirección a la frontera con Chad.

Mahyub describió el sitio como un almacén muy cercano a la frontera con Chad que el OIEA visitó en 2020 y selló con cera roja. Los barriles se han encontrado ahora a unos 5 kilómetros del almacén, agregó. "Estamos al tanto de los informes de los medios de que se ha encontrado el material, la Agencia está trabajando activamente para verificarlos", dijo el jueves el OIEA.

¿Cuál es entonces la causa de la desaparición de los barriles? A día de hoy, no hay datos certeros al respecto. El jefe del LNA especuló con que un grupo de Chad había allanado el almacén y tomado los barriles con la esperanza de que pudieran contener armas o municiones y posteriormente los habrían abandonado.

Sin embargo, Patricia Lewis, una experta del think tank de asuntos internacionales Chatham House, declaraba a The New York Times que puede ser un intento de vender el material en el mercado negro o simplemente un descuido y que se perdiesen "por accidente, algo que suena ridículo pero que ha ocurrido en el pasado", señaló, recordando que una pequeña cápsula radioactiva se extravió en Australia en febrero y se encontró días después.

La CNN contactó con el organismo para confirmar si los barriles encontrados son los mismos que la institución de la ONU informó que echaba en falta. Naciones Unidas comunicó a los Estados miembros que el concentrado de mineral de uranio había estado en un sitio que no estaba bajo el control del Gobierno y que requería una logística compleja para llegar.

"La pérdida de conocimiento sobre la ubicación actual del material nuclear puede presentar un riesgo radiológico, así como preocupaciones de seguridad nuclear", dijo el OIEA antes de la declaración del LNA.

Sin embargo, los expertos señalan que el uranio hallado es fundamentalmente Uranio-238, que tiene un bajo nivel de radiación y no se puede emplear directamente como armamento nuclear. Sin embargo, sí se podrían elaborar bombas convencionales con él. Según datos de Naciones Unidas, desde 2009 no hay uranio enriquecido en el país.

El LNA en Libia

El LNA, comandado por Khalifa Haftar, estuvo en guerra con las fuerzas occidentales entre 2014 y 2020 y lanzó un asalto a Trípoli en 2019 para intentar tomar el control del Gobierno allí.

Desde que ese episodio de conflicto terminó con un alto el fuego, el proceso político destinado a reunir a Libia se ha estancado y las facciones orientales rechazan la legitimidad de la administración internacionalmente reconocida en Trípoli.

El LNA fue respaldado en el conflicto por el Grupo Wagner ruso, que según un panel de expertos de la ONU en 2020 había desplegado hasta 1.200 combatientes en Libia. En ocasiones, el LNA también luchó junto a combatientes de Chad.

El uranio natural en forma de concentrado de mineral de uranio tiene numerosos usos posibles, que van desde la generación de energía nuclear, hasta aplicaciones médicas e industriales, pero también militares.

