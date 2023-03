EEUU advierte que el mundo no debe engañarse con la propuesta de paz de Xi Jinping para Ucrania

Estados Unidos mira con recelo las posibles consecuencias del encuentro que este lunes tuvo lugar entre Xi Jinping, presidente de China, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. De hecho, desde Washington, no sólo piden que no se caiga "en el engaño" de creer en la propuesta de paz ofrecida por Pekín para Ucrania, sino que consideran que esta visita responde a un único fin: que Putin no rinda cuentas ante la Justicia cuando termine el conflicto.

En palabras del secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el hecho de que Xi viaje a Rusia días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto sugiere, a su entender, "que no quiere responsabilizarlo de las atrocidades cometidas en Ucrania". Así, Blinken matiza que, en lugar de condenar la invasión, Xi estaría "proporcionando una cobertura diplomática para que Rusia siga cometiendo esos mismos crímenes". La postura de Estados Unidos parece tajante e inamovible en este aspecto: "El mundo no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia, sea con el apoyo de China o cualquier otro país para congelar la guerra en sus propios términos", remarcó el alto cargo del Gobierno de Joe Biden. [Xi visita a su "querido amigo" Putin en Moscú y le presenta su iniciativa de paz para Ucrania] Pese a todo, el Ejecutivo norteamericano expresó este lunes su intención de retomar las negociaciones con China para que el propio Blinken pudiese llevar a cabo la visita a China que se suspendió el pasado mes de febrero. En este sentido, Washington también apuntó que estaría abierto a que otros altos cargos de Estados Unidos viajasen a Pekín. En concreto, la idea sería que viajen a China las secretarias del Tesoro, Janet Yellen, y de Comercio, Gina Raimondo, explicó en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, informa Efe. [China advierte a Estados Unidos: "Si no pisan el freno y siguen con esta locura habrá conflicto"] Las relaciones entre Estados Unidos y China atravesaron una época de tensión durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), cuando ambas naciones se enzarzaron en una guerra comercial con la imposición mutua de aranceles. Esas tensiones parecieron menguar después de una reunión que tuvieron Biden y Xi en noviembre en el cónclave del G20 en Bali. Sin embargo, las relaciones bilaterales volvieron a torcerse en febrero después de las sucesivas crisis con varios globos espía chinos que fueron derribados de forma unilateral por Estados Unidos. Sin evidencias Otro de los puntos que más polémica ha suscitado de un tiempo a esta parte ha sido la posibilidad de que Moscú esté usando a China no sólo como aliado comercial, sino también como suministrador de armas. En este sentido, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró este lunes que, en este momento, no tiene "ninguna evidencia" de que China esté suministrando armas a Rusia. "Solo puedo decir una cosa: no tengo ninguna evidencia de que China haya suministrado armas a Rusia, y no tengo ninguna evidencia de que esté planificando hacerlo", indicó Borrell. De hecho, preguntado en una segunda ocasión por esa posibilidad, Borrell prefirió no aventurarse a prever lo que puede suceder en el futuro, remarcando que "no puede adivinar lo que pasará". "Si China hubiese enviado armas a Rusia lo sabríamos porque las armas se usan", remarcó. Desde el comienzo de la guerra, China ha mantenido una postura ambigua, ya que defiende por un lado la integridad territorial ucraniana y a la vez pide tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. De hecho, la iniciativa de paz de China ha sido acogida en Rusia con matices. El hecho de respetar la integridad territorial de Ucrania conllevaría que Rusia devolviese todo el terreno conquistado, incluso, aquellas regiones donde ha celebrado referéndums de independencia.