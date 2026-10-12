El Papa León XIV afronta la operación del nódulo de pulmón a escasas semanas de su gira por América Latina: "Tiene una excelente forma física"

Líderes políticos italianos como Giorgia Meloni y Sergio Mattarella han trasladado públicamente sus mensajes de apoyo y cercanía al papa.

Pese a la suspensión temporal de la agenda vaticana, León XIV confía en mantener su viaje a Uruguay, Argentina y Perú previsto del 6 al 17 de noviembre.

El pontífice, de 71 años, goza de una excelente forma física y se prevé que permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana.

El papa León XIV será operado esta semana en el hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo de pulmón detectado en fase inicial.

"Los médicos han encontrado un nódulo en el pulmón en una fase inicial y bien localizado", estas eran las palabras del papa León XIV durante el Ángelus dominical en la plaza de San Pedro del Vaticano que a pesar de su tono sereno han hecho contener el aliento a miles de feligreses presentes que han ovacionado al papa.

La operación se llevará a cabo durante esta semana ya que los médicos "consideran oportuno intervenir" y extirpar este nódulo. Una intervención que está prevista que se realice en el hospital Agostino Gemelli de Roma donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años 80, en tiempos del papa Juan Pablo II.

El papa goza de una "excelente forma física", según expresaba cuando fue nombrado pontífice su hasta entonces entrenador, Valerio Masella.

De hecho, esta es la primera vez que el papa sufre una dolencia de salud desde que fue elegido el pasado 8 de mayo de 2025. Un pontífice que es más que conocido por su afición al deporte y por preocuparse de mantener una buena forma física y alimentación, algo que ha manifestado Masella en varias ocasiones.

Sin duda, ese estado físico podrá contribuir a facilitar la pronta recuperación del Santo Padre tras la operación quirúrgica a sus 71 años. De hecho, según ha expresado el portavoz vaticano, Matteo Bruni, se espera que tras la intervención León XIV permanezca "hospitalizado durante aproximadamente una semana", aunque en este tipo de intervenciones el tiempo siempre es orientativo.

Según han explicado expertos en medicina de la Clínica Universidad de Navarra, los nódulos casi siempre "son asintomáticos y se detectan en radiografías o tomografías computarizadas". Aunque casi siempre se suelen descubrir de forma "casual o mediante un programa de cribado, suelen ser lesiones benignas sin tener un carácter tumoral, aunque algunos nódulos lo son".

Por eso, para llegar a conocer la gravedad de estos nódulos, se someten a biopsias y pruebas complementarias para determinar los resultados.

Viaje a América Latina

Un anuncio que llega a pocas semanas del esperado viaje apostólico del papa a América Latina, una tierra a la que tiene una profunda vinculación y afecto por su labor durante décadas.

La operación del Santo Padre obligará a suspender la agenda del Vaticano durante, al menos, la semana que requiera de hospitalización y mientras se recupera de la intervención. Pero, lo que preocupa y lo que ha hecho saltar las alarmas de muchos feligreses es qué pasará con el ansiado viaje.

La agenda papal contemplaba en este viaje apostólico realizar una ruta recorriendo Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, León XIV ha sugerido que esta gira latinoamericana va a continuar en pie. Lo ha hecho instantes antes de anunciar al mundo que iba a ser intervenido para extirpar el nódulo en el pulmón.

Y, es que, instantes antes de realizar su intervención en el Ángelus el Santo Padre ha mandado un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú.

"Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado", ha apreciado.

"Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", ha asegurado el pontífice.

Y, es que, León XIV ha sido el primer papa estadounidense de la historia, pero cuenta con un profundo vínculo con América Latina. El pontífice tiene la nacionalidad peruana desde el año 2015 después de realizar labores como misionero y llegar a ser obispo en el país andino.

Un anuncio que ha provocado reacciones en todo el mundo tras hacerlo público este domingo.

La noticia ha desencadenado respuestas por parte de la primera ministra, Giorgia Meloni, quien ha expresado su "cercanía personal y la del Gobierno italiano ante la prueba que deberá afrontar los próximos días".

"La serenidad y tranquilidad con las que se ha referido a ella durante el Ángelus de hoy nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto", ha expresado Meloni en su comunicado oficial.

Unos mensajes de apoyo y aliento que también han emitido otros políticos italianos como el presidente de la República, Sergio Mattarella o el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

Así, el mundo afronta una semana con la mirada puesta en el Vaticano y en la intervención del papa León XIV que se producirá en los próximos días y que se espera pueda afrontar el viaje que está programado por algunos países de Latinoamérica.