Fairford: la llamada de una agricultora al 999 que habría frustrado un complot terrorista. ¿Quién debía vigilar la base?

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Las claves Generado con IA Una agricultora frustró un posible atentado terrorista en la base aérea de Fairford al alertar a la policía tras ver tres furgonetas sospechosas. La policía arrestó a cinco hombres y encontró explosivos en los vehículos, aunque posteriormente los liberó bajo fianza mientras sigue la investigación. La base de Fairford ya había sido señalada como objetivo por la Guardia Revolucionaria iraní por acoger bombarderos estadounidenses. El caso genera debate sobre la eficacia de la vigilancia oficial y el papel de los ciudadanos en la seguridad antiterrorista del Reino Unido.

Una agricultora habría frustrado el atentado terrorista contra la base aérea británica de Fairford.

Estados Unidos y Reino Unido aseguran que estaban al tanto de este presunto complot pero la llamada de esta anónima fue la que habría movilizado a las autoridades. La mujer regresaba de fiesta cuando, al llegar al pueblo situado junto a la base, encontró tres furgonetas bloqueando la carretera.

Primero llamó al teléfono que el Ministerio de Defensa había facilitado a los vecinos para denunciar movimientos sospechosos, pero nadie respondió. Después marcó el 999 y la policía llegó diez minutos después para arrestar a cinco hombres al sospechar que preparaban un acto terrorista tras encontrar explosivos en las furgonetas. Pocas horas después, los soltó bajo fianza mientras continúa la investigación.

La base aérea ya fue amenazada por Teherán: en julio, la Guardia Revolucionaria iraní la señaló como objetivo legítimo por haber permitido que Donald Trump desplegase allí los bombarderos estadounidenses que estaban atacando Irán. La policía investiga si este país estuvo detrás o si pudieran ser otras células terroristas, incluso analizan una eventual conexión rusa.

Mientras parte de la opinión pública la considera una heroína, otra se hace preguntas legítimas: ¿realmente conocían las autoridades este plan? Y, si fuera así, ¿por qué permitieron que los sospechosos se acercaran tanto a la base? ¿Está Reino Unido suficientemente protegido o se ha convertido en una presa fácil?

La policía antiterrorista lleva años animando a la gente a denunciar movimientos sospechosos y eso fue lo que hizo la agricultora. La cuestión es hasta dónde puede descansar la seguridad antiterrorista en la vigilancia y responsabilidad de sus propios ciudadanos, convertidos en potenciales víctimas de las decisiones de sus políticos.