Funcionarios de seguridad inspeccionan el lugar de una explosión en una mezquita cerca de la antigua comisaría en el distrito de Kohat, en Khyber Pakhtunkhwa (KP), Pakistán, el 18 de septiembre de 2026. EFE.

Al menos 31 muertos en un atentado suicida contra un complejo policial en Pakistán

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Las claves Generado con IA Al menos 31 personas, incluyendo cinco policías, murieron y 73 resultaron heridas en un atentado suicida contra un complejo policial en Kohat, Pakistán. El ataque ocurrió durante la oración musulmana del viernes e involucró un vehículo cargado de explosivos que impactó y explotó en la entrada del recinto. Tras la explosión inicial, se produjo un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes, quienes detonaron una segunda bomba dentro de las instalaciones. Al menos seis atacantes murieron durante el intercambio de disparos con la policía, mientras los equipos de rescate evacuaban a los heridos entre los escombros.

Al menos 31 personas, entre ellas cinco policías, murieron y 73 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes, informaron a Reuters fuentes policiales.



Un vehículo cargado de explosivos fue utilizado en el ataque contra el recinto, situado en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tras lo cual se produjo además un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes armados, quienes detonaron una segunda bomba dentro de las instalaciones.

El Ministerio del Interior informó en una publicación en X que se había producido una explosión cerca de una instalación policial en Kohat y expresó su pesar por la pérdida de vidas, sin especificar cuántas personas habían fallecido.

Raza Khan, agente del centro de control de la Policía de Kohat, aseguró que al menos seis atacantes han muerto en el intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.



La explosión se produjo alrededor de las 13.15 hora local (08.15 GMT), cuando los fieles participaban en la oración del viernes, indicó en un comunicado Bilal Ahmed Faizi, portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122.

Hospital al que fueron trasladados los heridos del atentado suicida en Pakistán. EFE.

Por su parte, el inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfiqar Hameed, afirmó que, según las primeras informaciones, el vehículo cargado de explosivos impactó contra el recinto y después comenzó un enfrentamiento con hombres armados.



En declaraciones a la cadena local Geo News, el jefe policial precisó que el vehículo chocó contra la puerta del complejo antes de explotar. "El vehículo golpeó la puerta y después explotó, y también hubo disparos", señaló.



Imágenes difundidas por televisiones locales mostraron a residentes junto a un edificio parcialmente derrumbado, retirando escombros y ayudando a evacuar a los heridos.