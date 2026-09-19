Groenlandia destaca que el acuerdo con EEUU preserva "la integridad territorial y la soberanía" de la isla

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, el 15 de marzo en una marcha en contra de las pretensión de Estados Unidos de anexionar la isla. EFE.

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Las claves Generado con IA Groenlandia asegura que el acuerdo con Estados Unidos preserva su soberanía, integridad territorial y derecho a la autodeterminación. El pacto reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca y beneficia tanto la seguridad colectiva como el desarrollo continuo de Groenlandia. Estados Unidos obtendrá responsabilidad permanente sobre la seguridad de Groenlandia, y planea desarrollar una presencia militar en la isla. El acuerdo será firmado la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU y deberá pasar procedimientos parlamentarios para entrar en vigor.

El Gobierno de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, destacó este sábado que el acuerdo con Estados Unidos anunciado la víspera preserva la soberanía y la integridad territorial de esa isla ártica.



"El acuerdo reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación", señaló en sus redes sociales el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.



Nielsen destacó que beneficiará no solo la seguridad colectiva de esa isla de unos 56.000 habitantes, sino también su desarrollo continuo.

"El acuerdo refleja lo que hemos dicho desde el principio, que se reconozca la posición de Groenlandia. Se reconoce su derecho de autodeterminación y se reconoce al pueblo groenlandés de acuerdo con el derecho internacional", dijo a la televisión pública danesa DR el ministro de Exteriores groenlandés, Múte B. Egede.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.



Trump señaló en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener "para siempre" la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EEUU.



"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará "inmediatamente" el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.



Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.



El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.



La reiterada insistencia en el último año del presidente estadounidense Donald Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional ha situado al reino danés bajo una presión inusitada.



La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes, que han culminado en el acuerdo.