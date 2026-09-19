La Casa Blanca impide el acceso a sus instalaciones a los periodistas de CNN y MS NOW tras el veto de Trump

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Las claves Generado con IA La Casa Blanca impidió el acceso a sus instalaciones a periodistas de CNN y MS NOW tras el veto anunciado por Donald Trump. El Servicio Secreto confiscó las acreditaciones de prensa de MS NOW durante un control de seguridad en el Ala Oeste. Trump acusó a estos medios de difundir "noticias falsas" y amenazó con ampliar la prohibición a otros medios. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca calificó la medida como una "prohibición a la prensa libre" y recordó que la Constitución protege la libertad de prensa.

La Casa Blanca impidió este sábado el acceso a sus instalaciones a los periodistas de los canales estadounidenses CNN y MS NOW, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que vetaba la entrada a estos medios y a Politico.



Las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca del equipo de MS NOW fueron confiscadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos en un control de seguridad fuera del Ala Oeste, según ha hecho público el canal de noticias en su página web.



"La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con nuestros impuestos", explicaron desde MS NOW en un comunicado.

El stand de CNN en la Casa Blanca después de que el presidente estadounidense Donald J. Trump anunciara que prohibiría su entrada Reuters

Y añadieron que tienen "la intención de tomar todas las medidas necesarias" para defender sus derechos "amparados por la Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) y el papel fundamental del periodismo independiente"



Desde MS NOW aseguraron que respaldan "firmemente" a sus presentadores, reporteros y redactores y que continuarán "informando sobre el Presidente, la Administración y los temas que afectan al pueblo estadounidense".

CNN también confirmó este sábado de que a sus periodistas se les había negado el acceso a los terrenos de la Casa Blanca.

"La misión de CNN de informar sobre el Gobierno estadounidense continuará independientemente de cualquier intento de restringir el acceso físico a la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales, o cualquier otro intento de obstaculizar nuestro periodismo", declaró CNN en su comunicado.

Trump anunció este viernes que prohibía "con efecto inmediato" el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas".



El mandatario escribió en su red social Truth Social que los medios "no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras" al cubrir al presidente, su Administración o Estados Unidos, y amenazó con ampliar las prohibiciones a "otros medios de noticias falsas".



El anuncio se produjo mientras periodistas de los medios afectados continuaban trabajando en la Casa Blanca y sin que el Gobierno detallara cómo se aplicaría la medida.



La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó este viernes la medida de "prohibición a la prensa libre".



"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.



La asociación añadió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno.