Elecciones en Rusia: la ‘Niña con globo’ que inquietó un nanosegundo al partido de Putin

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Las claves Generado con IA Rusia celebra elecciones legislativas descalificando a la oposición por motivos poco habituales, como derechos de autor. El candidato del Partido Pacifista Yábloko fue inhabilitado por usar la obra “Niña con globo” de Banksy en su campaña. En Rusia, expresar una postura contraria a la guerra puede conllevar multas o cárcel; algunos candidatos evitan hacer campaña o guardan silencio en debates. Según el Centro Levada, el 62% de los rusos estaría a favor de que el Kremlin negocie la paz con Ucrania.

Rusia celebra elecciones legislativas hasta el domingo. ¿Y cómo se organizan en una autocracia? Fácil: descalificando a la oposición por las razones más inverosímiles.

Ese ha sido el caso del candidato de Yábloko, el Partido Pacifista, que es el único que aboga abiertamente por una solución de paz con Ucrania.

Fue inhabilitado acusado de violar los derechos de autor por incluir en sus vídeos de campaña la famosa obra de arte callejero “Niña con globo” de Banksy.

Otros candidatos abogan por no hacer campaña. Y quienes se atreven a ir a los debates televisados se quedan callados durante su turno de palabra.

En un país donde expresar una postura contraria a la guerra puede acabar en multa o cárcel, sorprende lo que apunta la encuesta de Centro Levada, el principal instituto sociológico independiente de Rusia. Según sus datos, el 62% de los ciudadanos estaría a favor de que el Kremlin negocie la paz.

El presidente ruso, que lleva años intentando influir en lo que votamos los europeos, esta vez parece algo más preocupado por lo que votan los suyos en casa.