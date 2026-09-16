Una nueva OTAN sin Estados Unidos: Europa se prepara para defenderse sola

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Las claves Generado con IA Europa plantea crear una nueva OTAN sin Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva era en la defensa europea. Ursula von der Leyen propone la formación de un Consejo de Seguridad Europeo para hacer frente a amenazas híbridas de Rusia. El consejo incluiría a países externos como Canadá, Reino Unido, Noruega y Ucrania. Europa asume que ya no puede contar con Estados Unidos tras los cambios y desacuerdos impulsados por Donald Trump.

Europa quiere una nueva OTAN. Pero sin Estados Unidos. Y esto marca el comienzo de otra era en la Defensa comunitaria.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha lanzado una propuesta inédita: crear un Consejo de Seguridad Europeo para hacer frente a las amenazas híbridas de Rusia. Quiere contar en este club con miembros externos como Canadá, Reino Unido, Noruega y Ucrania.

Una nueva liga que sea capaz de responder a los espionajes, ciberataques e incursiones con drones que la OTAN no está siendo capaz de abordar con su sempiterna prudencia para no provocar una escalada bélica con Moscú.

Pero subyace un mensaje: Europa ya no puede contar con Estados Unidos.

Los bandazos y ninguneos del presidente Donald Trump hacen tambalear la arquitectura de seguridad que juntos crearon durante la Guerra Fría.