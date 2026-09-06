Putin abre las puertas a negociar sobre Ucrania con los emisarios de Trump: "El nivel de confianza es alto"

Putin niega, de momento, un alto el fuego prolongado y condiciona la tregua a la consecución de un acuerdo de paz definitivo.

Putin y Zelenski han ordenado suspender los ataques aéreos en Moscú y Kiev durante tres días para facilitar las negociaciones.

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados estadounidenses, han llegado a Moscú para reactivar el proceso de paz entre Rusia y Ucrania.

Putin ha abierto la puerta a negociar sobre Ucrania con emisarios de Trump, destacando un alto nivel de confianza en el proceso.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha rechazado de momento que se vaya a producir un alto al fuego prolongado en Ucrania, a no ser que se alcance un acuerdo para firmar la paz definitiva.

Una apertura de las negociaciones gracias al envío de emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que han llegado este sábado a Moscú para reavivar el proceso de paz que está estancado.

"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto fácil", ha dicho Putin al comienzo del encuentro en el que ha saludado a los interlocutores en inglés: "Welcome. Nice to meet you".

Lo primero que quiere transmitir son "los mejores deseos" y "palabras de agradecimiento" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Entiendo que, en general, él se enfrenta a una situación complicada. No obstante, no ceja en sus intentos de arreglo, en contribuir a la solución del conflicto ruso-ucraniano", ha dicho.

En este sentido, ha destacado el papel de los mediadores estadounidenses que siempre son "beneficiosos", bajo el punto de vista del mandatario de Moscú.

"Es muy importante la calidad del mediador, la confianza que recibe", ha expresado Putin quien ha querido transmitir a Trump que les es "cómo trabajar con usted. Sin duda, el nivel de confianza por nuestra parte es alto", ha sentenciado.

Con el fin de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú.

Putin ha destacado que Moscú ha suspendido todos los ataques contra Kiev tras recibir la correspondiente propuesta oficial ucraniana, mientras añadió que los del enemigo también se han reducido tanto contra la capital como contra el resto del territorio ruso.

Eso sí, ha explicado que "hará todo lo posible para garantizar la seguridad del proceso negociador y de los mediadores" pero ha negado un acuerdo con Kiev para una tregua de tres días "más amplia".

Los "mejores deseos" de Trump

Witkoff ha transmitido a Putin "los mejores deseos de Trump y agradeció al líder ruso el cese de los bombardeos para garantizar el paso seguro del avión oficial estadounidense".

Por su parte, Trump anunció que sus enviados "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra" y ha remarcado que ha puesto "fin a ocho guerras" desde que está al frente del gobierno de Estados Unidos.

Así se han intercambiado propuestas y puntos de vista en una reunión en la que ha tenido lugar en el Gran Palacio del Kremlin, participa también el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev.

Los emisarios de Estados Unidos han llegado poco después de medio día, aunque Putin ha tenido una agenda apretada debido al Día de Moscú y otros actos electorales debido a que Rusia celebra elecciones legislativas en dos semanas.

Zelenski ordena suspender los ataques

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha ordenado este sábado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, hiciera lo propio con Kiev, debido a la visita de los emisarios de la Casa Blanca este fin de semana a las capitales rusa y ucraniana.



"Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación", ha indicado Zelenski en sus redes sociales.

Ahora las expectativas están en ver hasta qué punto se puede llegar a un acuerdo con el presidente ruso para poder poner fin a la guerra con Ucrania.