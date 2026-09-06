Cierran las urnas en el estado alemán de Sajonia: las encuestas dan el 44% de los votos al partido ultra AfD

Un triunfo absoluto de AfD rompería el aislamiento tradicional impuesto por otros partidos y sería la primera vez que la ultraderecha gobierna un estado alemán desde 1945.

La CDU, liderada por Sven Schulze, quedaría en segundo lugar con un 18,5%, mientras que el SPD apenas alcanzaría el 8,5%.

El partido ultraderechista AfD podría obtener la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt con un 44,5% de los votos, según encuestas.

Alemania se enfrenta este domingo a uno de los días marcados en el calendario porque, por primera vez según las encuestas, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, conseguiría la mayoría absoluta con el 44,5% de los votos en Sajonia-Anhalt.

Y, es que, la AfD según los últimos sondeos parece ser la opción preferida por los ciudadanos de Sajonia-Anhalt, con Ulrich Siegmund -de 35 años- como candidato.

"No renunciaremos a nuestros valores solo por gobernar", ha asegurado Siegmund. Además, ha señalado que tenderá "la mano a cualquier partido dispuesto a trabajar" con ellos.

Una colaboración que desde la CDU se niegan a aceptar al señalarles como "extremistas de extrema derecha". En ese sentido, la secretaria general de la CDU, Nina Warken, ha remarcado que "estas elecciones representan un punto de inflexión para nuestro país".

De hecho, bajo su liderazgo en los últimos meses ha conseguido obtener una intención de voto que estaría en torno al 43%, lo que le otorga posibilidades reales de obtener la mayoría absoluta si el resto de partidos más pequeños no superan el umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento de Alemania.

Esta votación, aunque solo es en uno de los estados, se considera como un barómetro para medir el gobierno del canciller Friedrich Merz, que ha intentado mermar la popularidad de este partido con un discurso más duro contra la inmigración ilegal y la seguridad nacional.

De ser así, la AfD sería la favorita superando todas las barreras de intención de voto y quedaría muy por delante de Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de Merz que quedaría con un 18,5%.

Así, obtener una mayoría absoluta le permitiría saltarse el cortafuegos político alemán ya que los partidos tradicionales se niegan a compartir gobierno con la AfD con el cordón sanitario para impedir que gobierne.

Eso sí, lograr la mayoría absoluta es un reto bastante grande porque el sistema electoral proporcional alemán está diseñado para que se tengan que dar gobiernos en coalición y dificultar que un solo partido pueda gobernar en solitario.

Sin embargo, si la AfD no logra la mayoría, lo más probable es que el gobierno liderado por la CDU, encabezado por el actual primer ministro estatal Sven Schulze, aunque mucho dependerá de qué partidos minoritarios consigan entrar en el parlamento.

La constitución alemana exige que el parlamento se reúna dentro de los 30 días posteriores a la votación, a más tardar el 6 de octubre, pero no hay un plazo límite para elegir a un nuevo primer ministro estatal.

Aumento de la participación

Pasadas las cuatro de la tarde, hora local, esta región iba camino de registrar un nuevo récord al alcanzar un 65,3% de participación, según han informado las autoridades regionales.

Hasta ahora, la mayor participación de estas elecciones tuvo lugar en 1998, ocho años después de la reunificación en 1990, cuando el 71,5% de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas.

En las anteriores elecciones regionales de Sajonia-Anhalt en 2021, los alrededor de 1,7 millones de votantes llamados a las urnas acudieron en mayor número a votar, pues cinco años antes el porcentaje de participación a la la misma hora fue de un 41 %.

Pero, ahora, esta es la primera vez que un partido de extrema derecha llegue al poder en el último siglo, algo que no había ocurrido en ningún estado federado alemán desde la caída del nazismo en 1945.

Las elecciones tienen a AfD, un partido considerado como de ultraderecha, como la opción favorita.

Los últimos sondeos de intención de voto le atribuyen hasta un 44%, una ventaja que le sitúa muy por delante del resto de partidos rivales.

De cumplirse este porcentaje, se otorgaría mayoría absoluta para AfD, lo que le abriría las puertas al gobierno regional al candidato a primer ministro, Ulrcih Siegmund.

Según las encuestas, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro Sven Schulze se quedaría con un 18,5%, mientras que sus socios de coalición, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se quedaría en un 8,5 % en el mejor de los casos, y los liberales del FDP ni siquiera superarían el 5 % necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

Tras AfD y la CDU, el tercer partido más votado, según las ultimas encuestas de intención de voto sería La Izquierda (11,5 %), mientras que a Los Verdes (6 %) aparecen como cuarta fuerza.