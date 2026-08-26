La presión sobre Ceuta desafía a Europa: ¿cómo defender una frontera común?

Europa ante la crisis en Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha intensificado su retórica reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla, generando tensión en la frontera. Los principales países europeos no han mostrado públicamente apoyo a España ante la crisis en Ceuta. Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea, lo que subraya la importancia de la respuesta europea. Josep Borrell ha criticado que la reacción europea ante la situación ha sido más de alarma que de solidaridad con España.

¿Por qué Europa calla ante la crisis en Ceuta? ¿Es prudencia diplomática o un silencio calculado?

Marruecos ha elevado su retórica, reclamando la soberanía de las Ciudades Autónomas, y mira hacia otro lado en el caos fronterizo.

Pero ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni los países mediterráneos o los del norte han salido públicamente en defensa de España.

El vacío ‘chilla’ porque Ceuta no deja de ser una frontera exterior de la Unión Europea.

Y es un detalle que no ha pasado por alto el Alto Representante, Josep Borrell, que ha lamentado que los socios europeos hayan reaccionado con más alarmismo que solidaridad con España.