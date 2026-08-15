Al menos 20 muertos y seis heridos tras un terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores, ubicada al este de Indonesia

Equipos de rescate inspeccionan un edificio gravemente dañado en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 15 de agosto de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la isla indonesia de Flores, dejando al menos 20 muertos y seis heridos. Se activó la alerta de tsunami tras el sismo y se evacuó a cerca de 2.000 residentes de la región más afectada. El terremoto y sus 37 réplicas causaron daños en viviendas, almacenes e instalaciones gubernamentales, además de cortes de energía y tráfico. Equipos de rescate aún intentan acceder a las zonas más afectadas, donde las comunicaciones están interrumpidas y hay personas atrapadas bajo escombros.

Al menos 20 personas murieron después de que un terremoto de magnitud 7,7 y decenas de réplicas sacudieran la costa este de Indonesia en la madrugada de este sábado, según informó una agencia de rescate y confirmó Reuters.

Tras el temblor, se registraron olas de menos de un metro en varias zonas de la nación del sudeste asiático, por lo que se activó la alerta de tsunami, provocando el desalojo de los vecinos de las zonas costeras afectadas y la cancelación de viajes marítimos, si bien la alerta se suspendió horas después.

Los rescatistas que trabajaban en los alrededores de la ciudad portuaria de Maumere hallaron 20 muertos, seis heridos y dos personas atrapadas bajo los escombros, según informó Fathur Rahman, jefe de la agencia de rescate de la ciudad. Maumere es la principal ciudad de la regencia de Sikka, en la isla de Flores, al este del extenso archipiélago de Indonesia.

La agencia geofísica indonesia BMKG registró el primer sismo a las 4:58 am (21:58 GMT) a una profundidad de 15 kilómetros, seguido de varias réplicas. Hasta el momento, se registraron 37 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3,6 y 6,2, según la BMKG.

Los equipos aún no han llegado a Nagekeo, la región más cercana al epicentro, y las señales de comunicación allí se han visto afectadas, declaró Fathur a Reuters. Los intentos de llegar a Nagekeo en coche fueron bloqueados por deslizamientos de tierra; es por eso por lo que otro equipo está intentando llegar en ferry.

Debido al seísmo, cerca de 2000 residentes de Nagekeo fueron evacuados y se reportaron daños en varias viviendas, almacenes e instalaciones gubernamentales, según informó la agencia nacional de gestión de desastres BNPB. Las autoridades también reportaron tráfico en las carreteras y cortes de energía que afectaron a algunas zonas de la región.

El gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Emanuel Melkiades Laka Lena, declaró en rueda de prensa que al menos cinco personas murieron a causa del derrumbe de escombros mientras dormían.

Un vídeo publicado en Facebook, cuya grabación fue verificada por Reuters como realizada en un puerto de Maumere, mostraba partes de un edificio derrumbándose en polvo y escombros mientras la gente gritaba y corría por la calle.

"El terremoto fue tremendo, el temblor fue tan fuerte que estábamos descansando en casa con la familia", dijo Nona, una residente de 51 años de Talibura, una aldea en Nusa Tenggara Oriental. "Éramos 13 personas dentro de la casa y todos corrimos para ponernos a salvo".

Según un comunicado de la BNPB, se sintieron fuertes temblores en Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental y partes de Sulawesi Meridional, y los residentes de varias zonas informaron que el temblor duró aproximadamente un minuto.

"La mayoría de la gente sintió la conmoción y salió corriendo de sus casas", decía el comunicado.

Un hospital en el distrito de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, estaba trasladando pacientes al exterior, según mostraron imágenes de Kompas TV, y Kompas.com informó de al menos un deslizamiento de tierra.

En 1992, la misma zona fue azotada por un terremoto de magnitud 7,5, que causó una destrucción generalizada en aquel momento, según informó la agencia.

El centro de alerta de tsunamis de Australia afirmó que el terremoto submarino no supondría "ninguna amenaza de tsunami para la parte continental, las islas o los territorios australianos".

Indonesia se encuentra en el "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica donde se encuentran diferentes placas de la corteza terrestre, lo que provoca un gran número de terremotos y volcanes.