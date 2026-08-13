Polonia impide que un agente ruso "ejecute" en Varsovia a un ciudadano "incómodo" para Putin

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Las claves Generado con IA Polonia ha frustrado un intento de asesinato en Varsovia contra un ciudadano de doble nacionalidad ucraniana y estadounidense, supuestamente encargado por servicios secretos rusos. El detenido, un hombre de 29 años residente en Donbás, había sido reclutado por agentes rusos y fue capturado por la Agencia de Seguridad Interior de Polonia y la Policía. El supuesto objetivo era un contratista de la industria armamentística que abastece a Ucrania, considerado "incómodo" para Vladimir Putin. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha destacado la cooperación con los servicios secretos estadounidenses y ha alertado sobre futuros intentos similares por parte del régimen ruso.

Polonia ha impedido una "ejecución" a un ciudadano de doble nacionalidad ucraniana y estadounidense en Varsovia por encargo de los servicios secretos rusos.

Este hombre había sido reclutado por los servicios rusos y tenía como misión ejecutar en Varsovia a este ciudadano "que posee los dos pasaportes", según ha detallado el primer ministro, Donald Tusk.

"En el último momento y gracias a la operación de la ABW -Agencia de Seguridad Interior de Polonia- y de la Policía han conseguido impedir la "ejecución de este atentado".

En este sentido, ha agradecido la cooperación de los servicios secretos estadounidenses a la hora de realizar la detención.

En este sentido, el primer ministro ha asegurado que la víctima es un hombre "inoportuno" para el presidente ruso, Vladímir Putin

Mandado para "ejecutar"

Este ciudadano ruso había sido reclutado por los servicios secretos de Putin y su única misión era la de matar a este hombre, según ha expresado el jefe de Gobierno polaco.

Tusk ha subrayado que es la "primera vez que alguien, siguiendo órdenes rusas, decide atacar a un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país de la OTAN".

El primer ministro polaco ha agradecido la "excelente cooperación" de los servicios secretos estadounidenses a la hora de realizar la detención.

Eso sí, el Gobierno Polaco ha evitado dar datos sobre el atacante contratado por Putin: "No estoy autorizado a revelar nombres", ha explicado.

Según el medio local RMF FM el objetivo del ataque era un contratista de la industria armamentística que abastecía a Ucrania.

El autor es un hombre de 29 años residente en el Donbás, detenido en el distrito de Mokotów, en Varsovia, por agentes de la Unidad de Terrorismo y Homicidios de la Policía Metropolitana de Varsovia, según el periódico RP.PL.

Una operación en la que han participado también agentes antiterroristas de Polonia.

Intentos de matar a opositores

Tusk ha alertado de que hay que partir de la base de que el régimen de Putin "intentará eliminar a las personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, por lo que nuestras acciones en este asunto será extremadamente intensas".

Así, ha alertado de que probablemente se verán "sometidos a este tipo de presión en el futuro" y explica que tendrán que "trabajar duro para evitar este tipo de situaciones".

Pero este no es el único caso. Ya en junio fue asesinado a tiros en Polonia el disidente ruso Robert Kuzovkov, que era conocido por su nombre artístico como Semyon Skrepetski.

Días más tarde fue detenido un ciudadano georgiano como sospechoso de este ataque que las autoridades polacas aseguran que tiene una intención política por parte de Putin detrás y que han vinculado con una posible operación dirigida desde Moscú.