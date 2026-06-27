De la Espriella dialoga con Ayuso y Abascal para estrechar lazos entre Colombia y España

El Presidente electo de Colombia , Abelardo de la Espriella, habla después de recibir sus credenciales del Presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Cristian Ricardo Quiroz Romero, en Bogotá, Colombia, el 25 de junio de 2026. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, conversó por teléfono con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox. Las conversaciones buscaron fortalecer los lazos entre Colombia y España, así como preparar alianzas estratégicas en defensa de la libertad, la seguridad y la democracia. El equipo de De la Espriella destacó la intención de recuperar la credibilidad internacional y establecer vínculos que generen resultados concretos para Colombia. Este enfoque marca una diferencia con la política exterior de Gustavo Petro, quien mantuvo relaciones cercanas con el gobierno de Pedro Sánchez en España.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha conversado este viernes por teléfono con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal, para estrechar los lazos entre ambos países.



El equipo de De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, ha señalado en un comunicado que el presidente electo "sostuvo una conversación telefónica con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que ambos líderes coincidieron en la importancia de estrechar los lazos entre España y Colombia de cara a la nueva etapa que inicia el país".



"El encuentro telefónico se da pocos días después de que Díaz Ayuso felicitara públicamente al presidente electo tras su triunfo en la segunda vuelta del 21 de junio", agrega la información.

Entre tanto, el presidente electo también ha hablado con el líder de Vox como parte de "los acercamientos internacionales que adelanta para construir relaciones útiles, serias y estratégicas para Colombia".



"El diálogo estuvo orientado a preparar alianzas que fortalezcan la posición del país, abran espacios de cooperación y permitan avanzar en una agenda común alrededor de la defensa de la libertad, la seguridad, la democracia y el desarrollo. Colombia necesita aliados firmes, no relaciones improvisadas", añade el comunicado.

Según su equipo, De la Espriella "trabajará para recuperar la credibilidad internacional, defender los intereses nacionales y establecer vínculos que produzcan resultados concretos para los colombianos".



Esta posición contrasta con la del ejecutivo de Petro, que durante sus cuatro años de mandato fue cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, e incluso se reunieron por última vez en Barcelona en marzo pasado.