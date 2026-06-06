La 'revolución de los flamencos': Albania sale a la calle contra el millonario 'resort' de Ivanka Trump en una zona protegida

El gobierno albanés defiende la inversión, que podría alcanzar los 4.000 millones de euros, alegando la necesidad de turismo de calidad y el desarrollo económico del país.

Las protestas, identificadas con flamencos inflables, denuncian el impacto ambiental y la amenaza a especies protegidas como flamencos, pelícanos y tortugas marinas.

El proyecto más polémico es un resort de 1.500 millones de dólares en la isla de Sazan, conocida como 'Isla Trump', que es una de las últimas islas deshabitadas del Mediterráneo.

Miles de albaneses protestan en Tirana y Vlorë contra proyectos turísticos de lujo impulsados por Ivanka Trump y Jared Kushner en zonas protegidas.

Miles de albaneses se han manifestado esta semana en las calles de Tirana y Vlorë bajo el lema "Albania no está en venta" contra los proyectos de turismo de lujo valorados en 4.000 millones de dólares, respaldados por Ivanka Trump y Jared Kushner.

Los proyectos comprenden el desarrollo de un resort de lujo en la isla de Sazan (perteneciente a Albania) de un valor de 1.500 millones de dólares que está bajo la lupa de las autoridades anticorrupción del país.

Sazan es una de las últimas islas deshabitadas del Mediterráneo. Esa masa de tierra de 1400 hectáreas tiene el apodo local de 'Ishulli i Trumpëve', o 'Isla Trump'.

POLITICO informó este lunes que la agencia revisa las modificaciones realizadas a la designación de área protegida en 2024, que allanaron el camino para nuevos proyectos turísticos.

El primer ministro albanés, Edi Rama, rechazó las afirmaciones de que el proyecto urbanístico infringiera un territorio protegido. La propuesta completa aún no se presenta oficialmente y la evaluación de impacto ambiental sigue pendiente.

Según informa The Guardian en un artículo de 2025, Rama fue preguntado sobre si le preocupaban las posibles complicaciones políticas relacionadas con el nuevo proyecto inmobiliario.

Respondió entonces que su país no podía permitirse el lujo de no aprovechar un regalo como Sazan, y añadió: "Necesitamos el turismo de lujo como el desierto necesita el agua".

Tampoco le asusta generar controversia, sobre todo "si ayuda a llamar la atención y atraer inversiones".

Isla de Sazan

Mirela Kumbaro, la entonces ministra de Turismo y Medio Ambiente de Albania, defendió la decisión de Rama de llegar a un acuerdo con la empresa de Kushner, duramente criticada por la oposición.

"No podemos competir con Italia, Croacia y Grecia en el turismo de masas. No tenemos suficiente infraestructura ni experiencia", dijo. "Tenemos que centrarnos en la calidad sobre la cantidad. Más beneficios y menos problemas".

Según los medios locales, casi 12 millones de visitantes extranjeros viajaron a Albania en 2024, un 15 % más que el año anterior. "Eso es demasiado para nosotros, y genera demasiada contaminación. Sazan es la solución", afirmó Kumbaro.

La fórmula ideal es combinar naturaleza y turismo de lujo. Se mostró entusiasmada con el proyecto Trump y explicó que Affinity colabora estrechamente con la agencia gubernamental encargada de las inversiones estratégicas (superiores a los 15 millones de euros).

La contrapartida es sustancial: cero impuestos durante la fase de construcción y el Estado se encarga de toda la infraestructura, incluyendo agua, electricidad y alcantarillado, según Kumbaro.

Todo lo demás -el sol, el mar, las focas monje y el bosque subtropical- ya está allí.

El proyecto turístico Kushner-Trump

Affinity Partners, la firma de capital privado de Kushner, anunció inicialmente sus ambiciones de desarrollo turístico en Sazan en agosto de 2024.

El 30 de diciembre de 2024, el gobierno albanés otorgó una autorización preliminar a la empresa de Trump y Kushner, concediendo la designación de inversor estratégico a Atlantic Incubation Partners LLC, una entidad vinculada al yerno de Trump.

"La inversión prevista en el 'Sazan Island Touristic Resort' [de 1400 millones de euros] cumple los criterios previstos en la legislación sobre inversiones estratégicas", rezaba la resolución gubernamental que otorgaba dicha condición.

"El proyecto cumple con los criterios en cuanto al número de puestos de trabajo exigidos por la legislación sobre inversiones estratégicas. Durante las fases de desarrollo y operación de la inversión, se prevé la creación de 1000 puestos de trabajo", indicaba además la resolución.

Desde entonces, Ivanka ofreció detalles adicionales sobre el proyecto que pretende transformar la isla en un complejo de lujo con 10.000 habitaciones de hotel y villas.

Ivanka Trump con su padre, el presidente estadounidense Donald Trump EuropaPress

Contó cómo ella y su esposo descubrieron la propiedad. Explicó que iban a bordo del barco de un amigo y se detuvieron para nadar cuando se toparon con la isla.

"Nadamos hasta la isla, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos completamente cautivados; desde entonces, esa experiencia nos acompaña siempre", dijo.

"A lo largo de los años, tuvimos la oportunidad de contribuir a desarrollar su potencial y transformarla, pero con mucha cautela y cuidado".

Ella describió este proyecto como su mayor desafío y la culminación de sus conocimientos inmobiliarios y su experiencia internacional. El equipo de desarrollo contrató a "algunos de los arquitectos más destacados de nuestro tiempo" para trabajar en este ambicioso proyecto.

Protestantes con carteles de flamencos Florion Goga Reuters

Antigua base militar

En cuanto a seguridad, en la isla aún quedan bastantes artefactos y municiones sin explotar de la época de los 90. No son exactamente minas antipersona, pero suponen un riesgo serio de seguridad.

En la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa en 2009, Albania se declaró oficialmente "libre de minas" en lo que respecta a sus fronteras terrestres tras el conflicto de Kosovo.

Sin embargo, el caso de la isla de Sazan es muy distinto debido a su historia como una de las bases militares más fortificadas del Mediterráneo durante la Guerra Fría.

Actualmente Sazan está abierta al turismo de forma controlada durante el verano, pero está estrictamente prohibido salirse de los senderos habilitados. Los visitantes deben seguir siempre las indicaciones y no adentrarse por libre en las zonas boscosas, búnkeres abandonados o tramos de costa no señalizados.

En Albania murieron 34 personas y otras 238 resultaron heridas por minas antipersonas en 1999. El país ha logrado limpiar todo su territorio de este tipo de armas y con ello ha cumplido con sus compromisos adquiridos dentro de la Convención de Ottawa.

Protestas ecológicas

A la iniciativa en Sazan se suma otro proyecto de la pareja Kushner-Trump de turismo de lujo en la costa albanesa de la Laguna de Narta que cubriría unas 250 hectáreas dentro del ecosistema protegido.

El plan Zvërnec (Laguna de Narta) contempla una extensión mucho mayor de terreno protegido y eleva el compromiso financiero global en la costa continental.

Protestas masivas bajo el lema "Albania no está en venta" Florion Goga Reuters

El primer ministro albanés Edi Rama ha defendido públicamente la envergadura del plan completo asegurando que la inversión total de los socios internacionales escalará hasta alcanzar los 4.000 millones de euros a lo largo de su desarrollo.

Miles de albaneses se han manifestado en las calles de Tirana y Vlorë bajo el lema "Albania no está en venta".

Los manifestantes utilizan flamencos inflables como símbolo de protesta, ya que las excavadoras ya han comenzado a levantar vallas y talar dunas en la zona de Zvërnec.

El área es un humedal protegido de altísima biodiversidad que sirve de hogar a flamencos, pelícanos y tortugas marinas.

Organizaciones ecologistas y residentes se manifestaron contra el proyecto el domingo pasado, mientras se instalaban vallas de alambre de púas alrededor de la zona de construcción, bloqueando el acceso a la playa.

Los flamencos como símbolo de la protesta ecológica Florion Goga Reuters

Un video grabado ese mismo día y que se difundió en redes sociales muestra a personal de seguridad privada desalojando por la fuerza a un manifestante cerca de un acantilado en las inmediaciones.

Los opositores al proyecto advirtieron que las obras podrían dañar ecosistemas frágiles que albergan especies de fauna silvestre en peligro de extinción, como la foca monje del Mediterráneo, los flamencos y las tortugas marinas.