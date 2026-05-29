Detienen a un ex alto cargo de la CIA por robar más de 300 lingotes de oro del depósito de la agencia de espionaje de EEUU

El caso pone en duda la eficacia de los protocolos de seguridad y control de la CIA y otras agencias estadounidenses.

El FBI incautó durante el registro de su domicilio 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo, además del oro.

David J. Rush, ex alto cargo de la CIA, ha sido arrestado por robar 303 lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares y ocultarlos en su casa de Virginia.

David J. Rush, un antiguo mando de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con autorización de seguridad de alto secreto, ha sido acusado de robar 303 lingotes de oro, valorados en más de 40 millones de dólares, y esconderlos en su residencia de Virginia, según informa The Washington Post.

Según la denuncia penal y las declaraciones de funcionarios estadounidenses, tanto actuales como de la administración anterior, Rush también engañó a sus superiores sobre su formación académica y su servicio militar.

Había declarado falsamente tener títulos universitarios que en realidad no poseía, y habría recibido 77.000 dólares en concepto de pensión militar a los que no tenía derecho.

Rush fue arrestado la semana pasada y acusado de robo de fondos públicos. Su abogada, Jessica N. Carmichael, declinó hacer comentarios.

Si bien aún se desconocen los detalles del caso, el mismo plantea interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de escrutinio de seguridad y de idoneidad del gobierno estadounidense.

También lleva a plantearse cómo Rush supuestamente logró persuadir a sus superiores para que le confiaran decenas de millones de dólares en oro y grandes cantidades de divisas extranjeras. Rush declaró que los fondos estaban destinados a "gastos relacionados con el trabajo".

Un exfuncionario estadounidense familiarizado con el caso, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que Rush trabajaba para la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA, que desarrolla herramientas de alta tecnología para las misiones de espionaje de la agencia.

Portavoces de la CIA y el FBI declararon en un comunicado conjunto que, el 19 de mayo, el FBI "arrestó a un individuo tras una denuncia de la Agencia Central de Inteligencia".

Después de que una investigación interna de la CIA identificara posibles violaciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para que iniciara una investigación policial.

Lingotes de oro JINGMING PAN EuropaPress

"El FBI está colaborando estrechamente con nuestros socios de la CIA y el Departamento de Justicia mientras continuamos investigando este asunto exhaustivamente", indica el comunicado.

La declaración jurada de un agente especial del FBI señala que Rush realizó varias solicitudes de oro y efectivo entre noviembre y marzo. Un registro posterior de su oficina gubernamental reveló que solo una parte del dinero se encontraba allí almacenada.

La CIA no pudo localizar los lingotes de oro ni el resto del dinero y el FBI ejecutó una orden de registro en la casa de Rush el 18 de mayo.

“Durante el registro, los agentes del FBI incautaron 303 lingotes de oro, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo. Según el precio actual del oro, el valor estimado supera los 40 millones de dólares”, indica la declaración jurada.

El FBI también incautó alrededor de 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo, muchos de ellos de la marca Rolex.

Rush renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Actualmente se encuentra bajo custodia de los U.S. Marshals (Policía judicial federal de los Estados Unidos). La audiencia está programada para el 5 de junio.

Los empleados de la agencia de inteligencia estadounidense deben someterse a rigurosos protocolos de escrutinio de seguridad que incluyen su formación académica, empleos anteriores, viajes y relaciones personales.

La declaración jurada describe a Rush como “un antiguo empleado de alto nivel del Servicio Ejecutivo Superior de una agencia del Gobierno de los Estados Unidos” que poseía una autorización de seguridad de información de Alto Secreto/Secreto.

Según el documento, Rush presuntamente engañó a la CIA (a la que parece haberse unido alrededor de 2009) sobre su currículum, y afirmó tener una licenciatura de la Universidad de Clemson y un grado de Máster del Instituto Politécnico Rensselaer.

El FBI no encontró ningún registro de que el ex alto cargo hubiera estudiado en ninguna de las dos instituciones, ni ninguna evidencia que respaldara su afirmación de haber sido piloto de la Armada de los Estados Unidos.

Si bien Rush fue dado de baja de la Armada en 2015, continuó afirmando que pertenecía a la Reserva Naval, según la declaración jurada.

“Desde su baja con honores en febrero de 2015, Rush ha reclamado 744 horas de licencia militar en su hoja de horas oficial, lo que representa aproximadamente 77.000 dólares en compensación”, indica el documento.