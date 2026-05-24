Guerra de Irán y última hora de EEUU y Cuba, en directo | Trump dice que se están "discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz" y que se "anunciará próximamente"
Siga las últimas noticias sobre la actualidad internacional.
Más información: El líder supremo de Irán desafía las exigencias de Trump para la paz y prohíbe la exportación del uranio enriquecido
La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.
Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".
Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
-
Trump dice que se están "discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz" y que se "anunciará próximamente"
El mandatario estadounidense compartió en su Truth Social la noche de este sábado que actualmente se estaban "discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz" y que se "anunciará próximamente".
En la mañana de este domingo se está empezado a conocer el supuesto contenido del acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán. Según la agencia de noticias Fars, la firma de dicho acuerdo implicaría que Whasington y sus aliados no atacarían a Irán ni a sus aliados, así como que Irán también se compromete a no lanzar ningún ataque contra ellos.
Según Tasnim, el posible memorando incluye la necesidad de paz en Líbano. Asimismo, recoge que se establecerá un periodo de 30 días para los procedimientos relacionados con el estrecho de Ormuz y el bloqueo y 60 días para las negociaciones nucleares. No obstante, precisa que Irán aún no ha aceptado ninguna medida relacionada con sus programa nuclear.
Por su parte, el New York Times recoge que plan para las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, que Estados Unidos ha insistido en que entregue, se negociaría en un plazo de 30 a 60 días