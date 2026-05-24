Guerra de Irán y última hora de EEUU y Cuba, en directo | Trump dice que se están "discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz" y que se "anunciará próximamente"

La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.

Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".

Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.

Ultimátum a Cuba

Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.

Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.

Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.