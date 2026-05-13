La imagen pública que ofrece la Administración Trump de un ejército iraní destrozado contrasta radicalmente con lo que las agencias de inteligencia estadounidenses están comunicando a los responsables políticos a puerta cerrada, según evaluaciones clasificadas de principios de este mes que revelan que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus bases de misiles, lanzadores e instalaciones subterráneas.

Lo más alarmante para algunos altos funcionarios son las pruebas de que Irán ha restablecido el acceso operativo a 30 de las 33 bases de misiles que mantiene a lo largo del estrecho de Ormuz, lo que podría suponer una amenaza para los buques de guerra y petroleros estadounidenses que transitan por esta estrecha vía navegable. Según las evaluaciones, solo tres de las bases de misiles a lo largo del estrecho siguen siendo totalmente inaccesibles.

Irán sigue desplegando alrededor del 70 % de sus lanzadores móviles por todo el país y ha conservado aproximadamente el 70 % de su arsenal de misiles anterior a la guerra, según las evaluaciones. Ese arsenal abarca tanto misiles balísticos, que pueden alcanzar a otras naciones de la región, como un número menor de misiles de crucero, que pueden utilizarse contra objetivos de menor alcance en tierra o en el mar.

Las agencias de inteligencia militar también han informado, basándose en información procedente de múltiples fuentes, incluidas imágenes satelitales y otras tecnologías de vigilancia, de que Irán ha recuperado el acceso a aproximadamente el 90 % de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país, que ahora se consideran "parcialmente o totalmente operativas".

Estos hallazgos desmienten meses de garantías públicas del presidente Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes han afirmado a los estadounidenses que el ejército iraní había sido "diezmado" y que "ya no" representaba una amenaza.