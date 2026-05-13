Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.
Este domingo Irán remitió —a través de la mediación paquistaní— su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo que ponga fin a la guerra.
La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las pocas horas: "Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", ha dicho el mandatario en una publicación en su Truth Social.
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Detenidas las salidas de crudo iraní en su principal terminal situada en la isla de Jark
Los envíos de petróleo desde la isla iraní de Jark, principal terminal exportadora del país, parecen haberse detenido durante varios días consecutivos, según imágenes satelitales recopiladas por Bloomberg, en lo que supone la interrupción más prolongada detectada desde el inicio de la guerra.
Las imágenes de satélite recabadas por la agencia muestran que no había petroleros oceánicos atracados en la terminal los pasados días 8, 9 y 11 de mayo. Aunque desde el comienzo del conflicto ya se habían registrado jornadas aisladas sin buques en los muelles, nunca se había observado un periodo tan prolongado sin actividad de carga.
The New York Times informó previamente de una fuga de 3.000 barriles en la instalación a partir de una imagen tomada el 6 de mayo, lo que podría haber afectado a las cargas. Irán negó la existencia del vertido y las imágenes posteriores no muestran señales evidentes de derrame.
Las fotografías tomadas el 11 de mayo por el satélite Sentinel 2 de la Unión Europea muestran vacíos todos los puntos de atraque de Jark. Otras imágenes captadas dos y tres días antes tampoco registran petroleros en la terminal.
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La inteligencia de EEUU demuestra que el ejército iraní no está "diezmado": tiene acceso a bases de misiles en Ormuz
La imagen pública que ofrece la Administración Trump de un ejército iraní destrozado contrasta radicalmente con lo que las agencias de inteligencia estadounidenses están comunicando a los responsables políticos a puerta cerrada, según evaluaciones clasificadas de principios de este mes que revelan que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus bases de misiles, lanzadores e instalaciones subterráneas.
Lo más alarmante para algunos altos funcionarios son las pruebas de que Irán ha restablecido el acceso operativo a 30 de las 33 bases de misiles que mantiene a lo largo del estrecho de Ormuz, lo que podría suponer una amenaza para los buques de guerra y petroleros estadounidenses que transitan por esta estrecha vía navegable. Según las evaluaciones, solo tres de las bases de misiles a lo largo del estrecho siguen siendo totalmente inaccesibles.
Irán sigue desplegando alrededor del 70 % de sus lanzadores móviles por todo el país y ha conservado aproximadamente el 70 % de su arsenal de misiles anterior a la guerra, según las evaluaciones. Ese arsenal abarca tanto misiles balísticos, que pueden alcanzar a otras naciones de la región, como un número menor de misiles de crucero, que pueden utilizarse contra objetivos de menor alcance en tierra o en el mar.
Las agencias de inteligencia militar también han informado, basándose en información procedente de múltiples fuentes, incluidas imágenes satelitales y otras tecnologías de vigilancia, de que Irán ha recuperado el acceso a aproximadamente el 90 % de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país, que ahora se consideran "parcialmente o totalmente operativas".
Estos hallazgos desmienten meses de garantías públicas del presidente Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes han afirmado a los estadounidenses que el ejército iraní había sido "diezmado" y que "ya no" representaba una amenaza.
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Israel teme que Trump alcance un "mal acuerdo" con Irán y deje sin cumplir los objetivos de la guerra: "Israel está intentando influir tanto como puede"
A Israel le preocupa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda alcanzar un acuerdo con Irán antes de abordar algunas de las cuestiones clave que llevaron a ambos países a iniciar la guerra, según han informado varias fuentes israelíes a CNN.
Teme que alcance un acuerdo que deje el programa nuclear de Teherán parcialmente intacto y que eluda cuestiones como los misiles balísticos y el apoyo a sus aliados regionales haría que Israel considere la guerra como incompleta, señalaron las fuentes.
"La principal inquietud es que Trump se canse de las conversaciones y cierre un acuerdo —cualquier acuerdo— con concesiones de último minuto", dijo una fuente israelí. Aunque funcionarios estadounidenses han asegurado a Israel que se abordará el tema de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, la fuente señaló que la aparente exclusión de los misiles balísticos y de la red de aliados regionales de Teherán "es un asunto importante".
"Hay una preocupación real de que Trump alcance un mal acuerdo. Israel está intentando influir tanto como puede", dijo otro funcionario israelí a CNN.