Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.
Este domingo Irán remitió —a través de la mediación paquistaní— su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo que ponga fin a la guerra.
La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las pocas horas: "Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", ha dicho el mandatario en una publicación en su Truth Social.
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Un buque cisterna VLCC con destino a Vietnam, cargado con crudo iraquí, cruzó el estrecho de Ormuz por la ruta designada por Irán el domingo
El Agios Fanourios I, un buque cisterna VLCC cargado con crudo iraquí y con destino a Vietnam, cruzó el estrecho de Ormuz a través de la ruta designada por Irán el domingo, según informó el lunes la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, después de que se informara que lo cruzó apagando los sistemas de seguimiento para evitar ataques iraníes.
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Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para la CIA y el Mossad
Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, informó el lunes el medio de comunicación Mizan, perteneciente al poder judicial.
Mizan identificó al hombre como Erfan Shakourzadeh, y afirmó que había trabajado en una organización científica dedicada a actividades satelitales y que había compartido información científica clasificada con servicios de inteligencia extranjeros.
Según la organización de derechos humanos Sociedad Iraní de Derechos Humanos, Shakourzadeh, un graduado en ingeniería aeroespacial de 29 años, fue arrestado en 2025 y obligado a confesar.
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Netanyahu reconoce que tiene cierta responsabilidad por lo ocurrido el 7 de octubre, pero afirma que "todos" la comparten
El primer ministro Benjamin Netanyahu parece reconocer que tiene cierta responsabilidad por los fallos que permitieron la invasión transfronteriza y el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, pero afirma que "todos", desde los más altos cargos hasta los más bajos, también tienen responsabilidad, y que el "verdadero problema" es lo que ha sucedido desde ese ataque y no lo que lo precedió.
Cuando se le preguntó durante una entrevista con el programa "60 Minutes" de la CBS cómo era posible que todos los que estaban a cargo de la seguridad durante el ataque hubieran renunciado o sido despedidos, excepto él, Netanyahu afirmó que algunos se marcharon porque se les había acabado el mandato, y que solo uno o dos "afirmaron asumir la responsabilidad, pero no está claro qué... ¿qué significa eso? ¿Cuál es su responsabilidad?".
“Pero creo que la cuestión fundamental es: bueno, eso es hasta el 7 de octubre. ¿Y qué hay de lo que sucedió después del 7 de octubre?”, continúa. “Era claramente mi responsabilidad sacar a Israel de esta horrible soga de muerte que los iraníes nos habían tendido. Y lo hicimos, de forma sistemática y muy resuelta, en cada uno de estos siete frentes, uno tras otro, y logramos frenar la ola de terror”.
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Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz iraní, es trasladada de urgencia a un hospital en Teherán por sus "múltiples enfermedades"
La activista y Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, ha sido ingresada este domingo en un hospital de Teherán para recibir tratamiento médico debido a sus "múltiples enfermedades", tras pasar diez días hospitalizada en la ciudad de Zanjan, en el noroeste del país, mientras sus familiares y médicos pedían su traslado "urgente" a la urbe teheraní.
La derivación al Hospital de Pars se ha producido después de que le haya sido concedida una "suspensión" de su condena a cambio de una "elevada fianza", según ha explicado la Fundación Narges Mohammadi en un comunicado en el cual la organización ha precisado que su traslado en ambulancia "ha concluido" y, ahora, recibirá tratamiento "por parte de su propio equipo médico".
"Hoy, Narges Mohammadi ha sido dada de alta del Hospital de Zanjan, tras una orden que suspende su condena para recibir tratamiento médico. Ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Pars de Teherán, donde ha sido ingresada. Esta orden se ha dictado de acuerdo con la evaluación de la Organización de Medicina Legal, según la cual necesita atención especializada fuera de la cárcel bajo la supervisión de su propio equipo médico debido a múltiples enfermedades", según ha informado el abogado de la activista, Mostafa Nili.