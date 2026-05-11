El primer ministro Benjamin Netanyahu parece reconocer que tiene cierta responsabilidad por los fallos que permitieron la invasión transfronteriza y el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, pero afirma que "todos", desde los más altos cargos hasta los más bajos, también tienen responsabilidad, y que el "verdadero problema" es lo que ha sucedido desde ese ataque y no lo que lo precedió.

Cuando se le preguntó durante una entrevista con el programa "60 Minutes" de la CBS cómo era posible que todos los que estaban a cargo de la seguridad durante el ataque hubieran renunciado o sido despedidos, excepto él, Netanyahu afirmó que algunos se marcharon porque se les había acabado el mandato, y que solo uno o dos "afirmaron asumir la responsabilidad, pero no está claro qué... ¿qué significa eso? ¿Cuál es su responsabilidad?".

“Pero creo que la cuestión fundamental es: bueno, eso es hasta el 7 de octubre. ¿Y qué hay de lo que sucedió después del 7 de octubre?”, continúa. “Era claramente mi responsabilidad sacar a Israel de esta horrible soga de muerte que los iraníes nos habían tendido. Y lo hicimos, de forma sistemática y muy resuelta, en cada uno de estos siete frentes, uno tras otro, y logramos frenar la ola de terror”.