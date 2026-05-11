La 'facultad secreta' oculta en una universidad de Moscú que convierte a estudiantes en espías y 'hackers' para Putin

Los instructores son oficiales de inteligencia y hackers experimentados, y la formación incluye el estudio de las capacidades de agencias occidentales como la CIA, NSA y Bundeswehr.

Graduados destacados del Departamento 4 han sido incorporados a unidades del GRU responsables de ciberataques internacionales, como FancyBear y Gusano de Arena.

Los estudiantes reciben formación avanzada en ciberataques, guerra de información, penetración de redes y técnicas de vigilancia, incluyendo ejercicios prácticos y creación de campañas de propaganda.

Una investigación internacional revela que la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú tiene el 'Departamento n.º 4', dedicado a formar espías y hackers para la inteligencia militar rusa.

La investigación de un consorcio internacional de medios ha revelado que la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú alberga una sección clandestina, el 'Departamento n.º 4', en el que jóvenes universitarios se forman como los futuros espías y 'hackers' de la inteligencia rusa.

Esta investigación se basa en unos 2.000 documentos internos obtenidos por el consorcio, que incluye a prestigiosos medios como Le Monde, Der Spiegel, The Insider, The Guardian, Delfi Estonia, VSquare y FRONTSTORY.PL.

Desde su fundación en 1830, la Universidad Bauman ha sido una de las universidades técnicas más prestigiosas de Rusia. Sus principios fundamentales son: "Coraje, voluntad, trabajo y perseverancia".

Hoy en día tiene más de 30 000 estudiantes. Su facultad de informática es considerada su joya de la corona. Muchos de sus graduados trabajan en las empresas tecnológicas más importantes del país

Sin embargo, la institución también entrena espías en secreto. El 'Departamento 4' prepara a los futuros oficiales de inteligencia militar rusos, en particular a los hackers.

Una fotografía de la Bauman Moscow State Technical University publicada en su página de Facebook.

Su formación se lleva a cabo a través de tres itinerarios: "Despliegue y protección contra la información y los medios técnicos de influencia", "Protección de las tecnologías de la información" y "Servicio Especial de Inteligencia".

Los cientos de archivos obtenidos por el consorcio de medios detallan la estructura de este departamento secreto.

Empleabilidad de licenciados excepcionales

Para completar su formación, los estudiantes del Departamento 4 realizan prácticas en diversas unidades del GRU o, en algunos casos, en empresas estatales. Entre estas empresas se encuentra Granit, especializada en la restauración de sistemas de defensa aérea.

Los documentos mencionan varios ejemplos de incorporación a la Unidad 26165 del GRU. Conocido como "FancyBear" o "APT28", este grupo de hackers rusos fue acusado de hackear TV5 Monde para emitir propaganda yihadista en 2015.

Entre sus víctimas también se encuentran los correos electrónicos del equipo de campaña de Emmanuel Macron a principios de 2017 o, más recientemente, instituciones vinculadas a la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los documentos también señalan que en el año 2024 un total de 15 estudiantes con antecedentes académicos destacados se unieron a la inteligencia militar rusa.

Algunos son enviados a las unidades más temidas del aparato militar ruso, como la Unidad 74455, conocida como "Gusano de Arena" u "Oso Vudú".

Este grupo ha sido acusado por las autoridades estadounidenses y europeas de orquestar operaciones de desestabilización durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. También están detrás de los ciberataques a gran escala contra la red eléctrica de Ucrania en 2015 y contra Polonia en diciembre de 2025.

Sin embargo, no todos los estudiantes cumplen con los requisitos: los archivos muestran que decenas fueron expulsados o no se graduaron.

Las evaluaciones de algunos estudiantes, escritas por los oficiales superiores del GRU que supervisan el programa, incluyen faltas como "comprensión insuficiente sobre cómo llevar a cabo un ataque de red remoto".

Asignaturas del Departamento 4

Los estudiantes aprenden, entre otras cosas, el funcionamiento detallado de las redes informáticas protegidas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

También reciben capacitación para explotar vulnerabilidades en dichos sistemas utilizando el software Metasploit (identificado en recientes ciberataques contra sitios web del gobierno ucraniano).

Quienes se inscriben en el curso “Contrarrestando la Inteligencia Técnica” dedican un total de 144 horas a lo largo de dos semestres a aprender el conjunto completo de herramientas de los hackers modernos.

Esto incluye todas las herramientas de intrusión digital para penetrar en sistemas informáticos ajenos: desde simples ataques de contraseñas y la explotación de vulnerabilidades informáticas conocidas hasta troyanos más sofisticados.

También se realizan “pruebas de penetración prácticas” (ejercicios de hacking). El módulo 6, “Virus informáticos”, es especialmente importante. Al finalizar el curso, los estudiantes deben hackear un servidor de prueba.

El programa de estudios también abarca herramientas y técnicas para los llamados ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).

En este tipo de ataque, innumerables dispositivos organizados en 'botnets' bombardean automáticamente los servicios en línea. Recientemente causó problemas a los clientes de Deutsche Bahn cuando su aplicación estuvo inaccesible durante un período prolongado.

Los hackers rusos también suelen dejar fuera de servicio los sitios web de instituciones como aeropuertos y hospitales. Se trata de una estrategia de ataques múltiples.

Lo más sorprendente es que algunas clases introducen la "psicología experimental" o el desarrollo de campañas de propaganda.

Un programa de estudios describe la "creación de un video para redes sociales, mediante la manipulación, para apoyar o refutar un tema de actualidad", prometiendo enseñar "guerra de información".

Fundada en 1830

El maestro espía

Esta mezcla de habilidades técnicas y teorías conspirativas fue diseñada por el teniente coronel Kirill Stupakov, profesor a cargo de todo el programa y oficial de inteligencia dentro de la inteligencia militar rusa.

Según su currículum, Stupakov dirigió la Unidad 45807 del GRU durante tres años, hasta el 11 de julio de 2025. Entre su equipo docente, incorporó a varios de los hackers más experimentados de la inteligencia militar rusa.

Una presentación de PowerPoint de 34 diapositivas para una de sus clases muestra diversos métodos para intervenir teléfonos y usar micrófonos direccionales para escuchar conversaciones en edificios al otro lado de la calle.

También se aborda la filmación encubierta: una diapositiva muestra un detector de humo con una minicámara oculta en su interior.

Para la vigilancia a larga distancia, el teniente coronel recomienda a sus alumnos usar un telescopio terrestre Nikon de alta calidad.

En otra clase de tres horas, Stupakov enseña a los estudiantes cómo detectar micrófonos ocultos y otros dispositivos de escucha que un enemigo podría usar para espiarlos.

Para ello, se utiliza un dispositivo ruso llamado ST-031 P, también conocido como "Piranha".

Algunos profesores provienen de familias militares. A veces, son descendientes de soldados soviéticos que ocuparon países de Europa Central. Un ejemplo es Dmitriy Velikorodnyy, nacido en Budapest, cuyo padre sirvió en el Grupo de Fuerzas del Sur soviético.

Según los documentos filtrados, los instructores también tienen la tarea de enseñar a los nuevos reclutas sobre las capacidades de los servicios de inteligencia y los ejércitos enemigos, así como sobre sus posibles puntos débiles.

De este modo, los estudiantes aprenden, por ejemplo, cómo operan agencias estadounidenses como la CIA, el FBI y la NSA. Otra clase trata sobre el equipamiento del Ejército de los Estados Unidos.

Los aspirantes a oficiales también se preparan para el futuro de la guerra: una presentación de PowerPoint de 54 diapositivas enumera varios tipos de drones. La guerra en Ucrania ha demostrado cómo los vehículos aéreos no tripulados están transformando radicalmente el campo de batalla.

Acusaciones de varios países

El 15 de abril de 2026, el ministro sueco de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, acusó públicamente a Rusia de llevar a cabo regularmente "ciberataques destructivos" contra las instituciones de la UE.

En Alemania, las autoridades también han atribuido los recientes intentos de pirateo informático dirigidos contra la aplicación de mensajería cifrada Signal, con ataques dirigidos a políticos y periodistas europeos, a agentes del régimen de Vladimir Putin.

El ejército alemán es el único enemigo militar que los estudiantes estudian con la misma intensidad que las fuerzas rusas y estadounidenses. Entre otras cosas, deben aprender cómo se arman las unidades de combate de la Bundeswehr y una clase se centra en la protección de la seguridad de la información en Alemania.

Polonia registró un número récord de ciberataques e incidentes en 2025, según un informe gubernamental reciente sobre la ciberseguridad del país. "La guerra digital que otros estados libran contra Polonia se hace cada vez más evidente en los datos", declaró el viceprimer ministro polaco, Krzysztof Gawkowski.