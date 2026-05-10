Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.
Este ataque ha sucedido después de que el jueves el Comando Central de Estados Unidos haya asegurado haber atacado objetivos militares iraníes, en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.
Así, el Ejército de Irán ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber violado el alto al fuego con un ataque en la zona, aunque el mandatario asegura que continúan las negociaciones con los persas.
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Irán amenaza a los países que se sumen a las sanciones de EEUU: "Enfrentarán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz"
El portavoz del ejército iraní, Akramini, afirma que los países que se sumen a las sanciones estadounidenses contra Irán "enfrentarán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz", según Tasnim.
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Israel deporta a los dos activistas detenidos por la flotilla con destino a Gaza
Israel deportó este domingo a Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y al brasileño Thiago Ávila, tras concluir una investigación sobre su participación en una flotilla con destino a Gaza, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que Abu Keshek era sospechoso de estar vinculado a una organización terrorista y Ávila de realizar actividades ilegales. Ambos negaron las acusaciones.