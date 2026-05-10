Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.

Este ataque ha sucedido después de que el jueves el Comando Central de Estados Unidos haya asegurado haber atacado objetivos militares iraníes, en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

Así, el Ejército de Irán ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber violado el alto al fuego con un ataque en la zona, aunque el mandatario asegura que continúan las negociaciones con los persas.