Irán ejecutó el sábado a dos hombres acusados de espiar para Israel, entre ellos uno acusado de recopilar información de inteligencia cerca del sitio nuclear de Natanz, en la provincia central de Isfahán, según informaron medios iraníes.

Según las fuentes judiciales, Yaghoub Karimpour y Nasser Bakarzadeh fueron ahorcados tras ser declarados culpables de colaborar con Israel y su agencia de espionaje, el Mossad.

Según las autoridades, Karimpour transmitió información confidencial a un agente del Mossad, mientras que Bakarzadeh fue acusado de recopilar detalles sobre figuras gubernamentales y religiosas, así como sobre lugares clave, incluso en la zona de Natanz.