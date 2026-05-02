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Irán ejecuta a dos personas por presunto espionaje para Israel
Irán ejecutó el sábado a dos hombres acusados de espiar para Israel, entre ellos uno acusado de recopilar información de inteligencia cerca del sitio nuclear de Natanz, en la provincia central de Isfahán, según informaron medios iraníes.
Según las fuentes judiciales, Yaghoub Karimpour y Nasser Bakarzadeh fueron ahorcados tras ser declarados culpables de colaborar con Israel y su agencia de espionaje, el Mossad.
Según las autoridades, Karimpour transmitió información confidencial a un agente del Mossad, mientras que Bakarzadeh fue acusado de recopilar detalles sobre figuras gubernamentales y religiosas, así como sobre lugares clave, incluso en la zona de Natanz.
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Donald Trump sugiere que tomará Cuba "casi de inmediato"
El presidente de EEUU, Donald Trump ha causado polémica al plantear, que su Administración podría tomar el control de Cuba "casi de inmediato", una vez resuelva sus asuntos en Irán. El presidente hizo estas declaraciones durante un acto público, donde use refirió a una posible intervención militar en tono jocoso, lo que generó risas entre sus seguidores.
Sin embargo, las palabras de Trump se producen en un contexto de creciente tensión política y diplomática. Su gobierno ha aprobado recientemente nuevas sanciones económicas contra Cuba, lo que ha intensificado las críticas y ha dado mayor relevancia a unas declaraciones que, aunque formuladas en clave de humor, no han pasado desapercibidas.
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