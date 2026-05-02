EEUU anuncia que retira 5.000 soldados de Alemania: la política del castigo de Trump que beneficia a Vladimir Putin

Videoanálisis | La política del castigo de Trump que beneficia a Putin

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Las claves Generado con IA Estados Unidos ha anunciado la retirada de 5.000 soldados de Alemania, una decisión impulsada por el deseo de castigar al gobierno alemán. Donald Trump tomó esta medida tras sentirse ofendido por declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz sobre la política exterior estadounidense. La retirada beneficia a Vladimir Putin al reducir la presencia militar estadounidense en Europa y debilitar la disuasión de la OTAN frente a Rusia. El anuncio siguió a una conversación entre Trump y Putin, en la que el líder ruso ofreció una tregua en Ucrania y apoyo en la crisis con Irán.

El anuncio de Estados Unidos de retirar 5.000 soldados de Alemania responde a una lógica que supera la estrategia: es el impulso del castigo. Y quién sale ganando, en esta situación, es Moscú.

Donald Trump no se tomó nada bien la declaración del canciller alemán Friedrich Merz, cuando dijo que los estadounidenses estaban siendo "humillados" por Irán. Y aunque el nortemaricano llevaba tiempo sopesando la posibilidad de retirar parte de sus tropas del país, no ha sido hasta esta semana, con el pico de conflicto, cuando ha tomado la decisión.

De nada ha servido que Alemania haya virado de manera radical su política para disparar el gasto en defensa y contentar a Donald Trump. Este ha sido implacable.

Y sería la primera vez que materializa una de sus amenazas contra la OTAN, una Alianza que se creó como un bloque de defensa ante las agresiones soviéticas pero, desde luego, no para absorber los conflictos entre socios.

Es determinante que el anuncio llegara tras una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la que este le habría ofrecido una tregua en la guerra con Ucrania y apoyo para arreglar el desaguisado de Irán.

Si este movimiento forma parte de algún tipo de contrapartida está por ver, pero el mensaje es claro: Putin sale reforzado.

Porque lograría que Estados Unidos reduzca su presencia militar a niveles previos a la guerra con Ucrania. Y esto debilitaría el efecto disuasorio de una OTAN cada vez más fragmentada y condicionada por decisiones que responden al impulso y al castigo.