Oriente Próximo cumple supera su primer mes bajo la operación “Furia Épica” con una tensa tregua aérea tras el nuevo anuncio de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha prorrogado por segunda vez su ultimátum a Teherán, fijando ahora el 6 de abril como fecha límite para que la República Islámica reabra totalmente el estrecho de Ormuz.

Trump ha justificado esta extensión de diez días alegando que las negociaciones secretas, mediadas por Pakistán, están siendo "productivas", a pesar de que el Pentágono mantiene sobre la mesa planes para una posible incursión terrestre en instalaciones estratégicas si no se alcanza un acuerdo inminente.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel mantiene su campaña de "precisión", centrando sus últimos ataques nocturnos en centros de producción de misiles balísticos y minas en las provincias de Teherán y Yazd. El mando militar israelí asegura que estas incursiones son necesarias para neutralizar la amenaza de represalias mientras el bloqueo naval de Ormuz mantiene el precio del barril de Brent por encima de los 110 dólares en los mercados internacionales.