Oriente Próximo cumple supera su primer mes bajo la operación “Furia Épica” con una tensa tregua aérea tras el nuevo anuncio de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha prorrogado por segunda vez su ultimátum a Teherán, fijando ahora el 6 de abril como fecha límite para que la República Islámica reabra totalmente el estrecho de Ormuz.
Trump ha justificado esta extensión de diez días alegando que las negociaciones secretas, mediadas por Pakistán, están siendo "productivas", a pesar de que el Pentágono mantiene sobre la mesa planes para una posible incursión terrestre en instalaciones estratégicas si no se alcanza un acuerdo inminente.
Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel mantiene su campaña de "precisión", centrando sus últimos ataques nocturnos en centros de producción de misiles balísticos y minas en las provincias de Teherán y Yazd. El mando militar israelí asegura que estas incursiones son necesarias para neutralizar la amenaza de represalias mientras el bloqueo naval de Ormuz mantiene el precio del barril de Brent por encima de los 110 dólares en los mercados internacionales.
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Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz en un gesto de confianza
El Gobierno de Irán acordó permitir el paso de 20 buques comerciales bajo bandera paquistaní a través del estrecho de Ormuz, una concesión anunciada esta madrugada por Islamabad como "un paso hacia la paz" en medio de sus esfuerzos de mediación en la guerra de Oriente Medio.
El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el acuerdo que permitirá el tránsito de dos barcos diarios por esta estratégica ruta marítima, restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.
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Israel dice atacar centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán
Israel completó una nueva oleada de ataques contra "centros de mando móviles" del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán durante la pasada noche, según informó el Ejército israelí este domingo.
Un comunicado militar afirma que, durante los últimos días, "el régimen iraní había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles, después de que la mayoría de ellos fueran atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el último mes".
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Los hutíes de Yemen amenazan con bloquear el mar Rojo y aumentar las tensiones en Oriente Próximo
El portavoz militar del grupo yemení, Yahya Saree, ha justificado la implicación en el conflicto “en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres”.
Saree ha precisado que continuarán hasta lograr todos sus objetivos y el “cese de la agresión contra todos los frentes de la resistencia”, en referencia a los grupos armados aliados de Teherán, y ha advertido que podrían bloquear el mar Rojo, una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.
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El presidente libanés denuncia "enérgicamente" asesinato de 3 periodistas en ataque israelí
El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó "enérgicamente" este sábado el asesinato de dos periodistas y un camarógrafo en un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano y dijo que constituye "un crimen flagrante que viola todas las normas y tratados que garantizan a los periodistas protección internacional en los conflictos armados".
"Condenamos enérgicamente este ataque y pedimos a todas las instancias internacionales que actúen para poner fin a lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Asimismo, reiteramos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y al conjunto del sector periodístico y mediático en el Líbano", denunció en un mensaje en la cuenta de la Presidencia Libanesa en X.
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La policía israelí carga contra los manifestantes en contra la guerra en Tel Aviv y Haifa
Cientos de personas se manifestaron la noche de este sábado en contra de otra "guerra eterna" en una decena de localidades en Israel, entre ellas Tel Aviv o Haifa, donde las protestas fueron reprimidas de forma violenta por agentes de la Policía, según vídeos y denuncias de los organizadores.
La protesta comenzó a las 19:00 hora local (16:00 GMT) en diferentes ciudades del país, entre ellas Beersheva, Ashkelon, Modiin o Kfar Saba, bajo el lema 'Por todas nuestras vidas'.
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Turquía confirma su participación en la cumbre sobre Irán el domingo y lunes en Islamabad
El Ministerio de Exteriores de Turquía ha confirmado este sábado que su titular, Hakan Fidan, participará este domingo y lunes en la cumbre de Islamabad en la que Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía conversarán sobre la escalada bélica en Oriente Medio.
"Nuestro ministro viajará el 29-30 de marzo a Pakistán para participar en la reunión que se celebrará en Islamabad para consultas sobre los sucesos en la región", señala un breve comunicado del Ministerio turco.
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Suben a 1.189 los muertos y 3.427 los heridos por la ofensiva israelí contra Líbano
El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó este sábado a 1.189 y el de heridos a 3.427, según el balance actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.
El balance de las últimas 24 horas registró 47 muertos y 112 heridos, señaló el departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública del Líbano.
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Israel bombardea la sede naval iraní y otras instalaciones militares
Israel atacó durante la noche la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán y otras instalaciones de producción de armas, según informó su Ejército en un comunicado este sábado.
Según el comunicado militar, unos 50 cazas de la Fuerza Aérea israelí atacaron esta sede "responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de una amplia gama de armamento naval", entre los que enumera buques de superficie y submarinos, equipos tripulados y no tripulados, y otras armas.
Además, el Ejército israelí sostuvo haber impactado otras instalaciones vinculadas a la fabricación de sistemas de defensa y armas.
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Iraníes agradecen a España su rechazo a la guerra ante su embajada en Teherán
Un grupo de iraníes se congregó este sábado ante la embajada de España en Teherán para agradecer su rechazo a la guerra que Israel y Estados Unidos han lanzado contra Irán y que hoy cumple un mes.
Decenas de personas, partidarias de la República Islámica, acudieron a la sede diplomática española en el norte de la capital con banderas de Irán y fotos del fallecido líder supremo, Alí Jameneí, quien murió el primer día del conflicto, el 28 de febrero.
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El Gobierno de Yemen condena el apoyo militar "temerario" de los hutíes a Irán
El gobierno yemení reconocido internacionalmente condenó el sábado a los hutíes de Yemen, aliados de Irán, y consideró que su entrada a la guerra, después del lanzamiento anoche de misiles balísticos a Israel es un acto "temerario", pues podría desestabilizar aún más la región.
El Gobierno, respaldado por Arabia Saudí, acusó a Irán en un comunicado de usar las milicias aliadas para extender el conflicto más allá de sus fronteras, y afirmó que la participación de los hutíes refleja "un vínculo orgánico" con la agenda regional más amplia de la República Islámica.
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EEUU despliega un buque con 3.500 marinos en medio de la guerra contra Irán
Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de EEUU (CENTCOM) este sábado.
"Marineros y marinos de EEUU a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales, sin detallar la ubicación exacta de la nave.
El CENTCOM explicó que este barco, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el "buque insignia" para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
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EEUU niega que Irán haya atacado "escondites" estadounidenses en Dubái y matado a 500
El Ejército de Estados Unidos negó este sábado que Irán haya atacado escondites estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y matado a 500 personas, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.
"Ningún personal de EEUU ha sufrido ataques en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están, innegablemente degradadas", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en X.
El organismo militar, con sede en Florida, desmintió al portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, quien horas antes aseguró que Irán atacó con misiles y drones dos supuestos emplazamientos estadounidenses con 400 personas en uno y más de 100 en otro en Dubái.
🚫 CLAIM: Iran's IRGC alleges it struck U.S. "hideouts" in Dubai, causing over 500 casualties.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
✅ FACT: No U.S. personnel have been attacked in Dubai. The Iranian regime is manufacturing lies on social media to hide the reality that their military capabilities are undeniably… pic.twitter.com/yR1jWMRZOc
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Zelenski dice que satélites rusos fotografiaron Diego García y otras bases de EEUU
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, leyó este sábado en una rueda de prensa por videoconferencia desde Catar un informe de su servicio de inteligencia en el que se detallan los nombres de bases militares de EEUU y otras instalaciones de Oriente Medio que son objetivo de Irán que habrían sido fotografiadas por satélites rusos en las últimas semanas y meses.
Una de las instalaciones de las que han tomado imágenes los satélites rusos según la inteligencia ucraniana es la base naval anglo-estadounidense de Diego García, en el archipiélago de Chagos del Océano Índico, contra la que, según fuentes oficiales estadounidenses, Irán lanzó el pasado 20 de marzo dos misiles balísticos.
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Irán ataca industrias vinculadas a EEUU e Israel tras recibir ofensivas contra sus siderúrgicas
Irán atacó este sábado con misiles y drones varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos, en respuesta a los bombardeos del viernes contra las dos principales siderúrgicas iraníes.
"Los combatientes de la Fuerza Naval y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo una ofensiva contra varias industrias pesadas pertenecientes al enemigo agresor estadounidense-sionista en los territorios ocupados (Israel) y otros puntos, logrando destruir parte de ellas mediante ataques con misiles y drones", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado, según reportó la agencia Tasnim.
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Hamás denuncia la "impunidad" de Israel tras el asesinato de periodistas en el Líbano
El grupo islamista Hamás condenó este sábado el ataque israelí que costó la vida a tres profesionales de la comunicación en el sur del Líbano, calificándolo como una "extensión de la política criminal" aplicada previamente en la Franja de Gaza.
A través de un comunicado oficial, la organización denunció que el bombardeo contra los reporteros de Al Manar y Al Mayadeen constituye una violación flagrante de las leyes de guerra, facilitada por lo que consideran una "impunidad garantizada" gracias al respaldo de Estados Unidos.
Hamás instó a los organismos internacionales de derechos humanos a imponer sanciones inmediatas contra el gobierno israelí para frenar lo que describen como ataques deliberados y sistemáticos contra quienes informan desde el frente.
La muerte de los periodistas Fatima Ftouni, Ali Shaib y el cámara Mohamed Ftouni se suma a un historial crítico de bajas en el sector; según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), las fuerzas israelíes han acabado con la vida de al menos 210 informadores en Gaza durante el último año.
Mientras los medios libaneses defienden la trayectoria profesional y la objetividad de sus reporteros, el Ejército de Israel sostiene que Shaib operaba bajo una identidad falsa como agente de inteligencia de la Fuerza Radwan.
Esta estrategia de acusar a periodistas de colaborar con milicias armadas —a menudo sin aportar pruebas públicas— ha sido una constante en la narrativa bélica actual, generando una profunda alarma sobre la seguridad de los civiles y el derecho a la información en toda la región.
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La OLP cifra en más de 440 los ataques de colonos israelíes durante el primer mes de guerra
La Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, vinculada a la OLP, ha denunciado este sábado que se han registrado 443 ataques de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada desde el inicio de la ofensiva contra Irán.
Según el informe oficial, esta cifra representa una media de 16 incidentes diarios caracterizados por un alto nivel de organización, que incluyen disparos directos contra civiles, el incendio de propiedades y el desplazamiento forzoso de seis comunidades beduinas.
El presidente de la comisión, Muayad Shaban, alertó que estas acciones cuentan con el respaldo táctico de las autoridades, quienes han aprovechado el contexto bélico para confiscar tierras palestinas y construir nuevas carreteras de conexión entre asentamientos ilegales.
El documento detalla una violencia sistemática que se ha cobrado la vida de al menos nueve palestinos en incidentes concentrados principalmente en las gobernaciones de Nablus, Hebrón y Ramala.
Entre los casos más graves se encuentran los asesinatos de residentes que intentaban defender sus cultivos de olivos o sus viviendas ante incursiones armadas de grupos de colonos. Además del coste humano, el informe registra 123 actos de vandalismo y ataques a lugares religiosos, advirtiendo que esta escalada no solo agrava la crisis humanitaria interna, sino que socava cualquier posibilidad de estabilidad regional mientras la atención internacional se centra en el frente iraní.
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El presidente de Irán denuncia la "contradicción" de los ataques de EEUU contra su infraestructura energética
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha acusado este sábado a Estados Unidos de vulnerar su propia moratoria al mantener los bombardeos contra objetivos económicos y energéticos en Irán.
Durante una conversación telefónica de más de una hora con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, Pezeshkian calificó de "discurso contradictorio" que la administración de Donald Trump anuncie una pausa en la ofensiva para favorecer el diálogo mientras, en la práctica, se golpean instalaciones críticas como plantas de agua pesada y fábricas de óxido de uranio.
El mandatario advirtió que esta falta de coherencia solo profundiza la desconfianza de Teherán y reiteró que su país ejecutará una respuesta "contundente" si los centros económicos nacionales continúan siendo blanco de las agresiones.
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Israel mata a tres periodistas libaneses en un bombardeo sobre su vehículo
Al menos tres profesionales de la comunicación y una cuarta persona han fallecido este sábado tras un bombardeo de la aviación israelí en la zona de Jazín, en el sur del Líbano.
Las víctimas han sido identificadas como la corresponsal Fatima Ftouni, el cámara Mohamed Ftouni (ambos de la cadena Al Mayadeen) y el reportero Ali Shaib, de Al Manar.
El medio Al Mayadeen denunció que el ataque fue dirigido deliberadamente contra un grupo de periodistas que cubría los enfrentamientos en la frontera, destacando la trayectoria de sus reporteros en la cobertura objetiva del conflicto y recordando precedentes similares de ataques contra residencias de prensa en la región.
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Los hutíes se suman a la guerra de Irán con su primer ataque contra "objetivos militares sensibles" de Israel
Justo cuando se cumple un mes del inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, la insurgencia hutí de Yemen ha anunciado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí.
Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operación "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".
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Egipto frenará grandes proyectos estatales durante dos meses debido a la guerra en Irán
El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, ha anunciado este sábado la suspensión parcial de los megaproyectos públicos que implican un alto consumo de combustible y diésel durante los próximos dos meses.
Esta medida de racionalización busca contener el gasto energético ante la escalada de precios derivada del conflicto en Irán, que está ejerciendo una presión extrema sobre las finanzas del país norteafricano.
Según el Ejecutivo, la prioridad actual es garantizar el suministro básico y estabilizar la economía nacional frente a las turbulencias externas que han disparado los costes de operación en toda la región.