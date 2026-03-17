Las principales potencias europeas han rechazado la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz.
La negativa europea a colaborar en el control militar de Ormuz desata la ira de Trump y pone en riesgo el futuro de la OTAN
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El Ejército israelí anuncia una nueva ofensiva contra Irán y objetivos de Hezbolá en el Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado esta madrugada una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructura en Irán y del movimiento chií proiraní Hezbolá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.
La agencia de noticias libanesa NNA ha informado por su parte de ataques israelíes contra varias localidades, entre ellas Qana e Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.
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La embajada de EEUU en Bagdad sufre un nuevo ataque con drones y misiles
La embajada de EEUU en Bagdad, la capital de Irak, ha sufrido un nuevo ataque aéreo iraní durante la madrugada, según fuentes de seguridad iraquíes. Misiles y drones han sido lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran víctimas.
Footage shows the Counter-Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM) system defending the US Embassy in Baghdad as it engages a drone originating from Iranian-linked forces pic.twitter.com/BglqjXtMqE— Vanguard Intel Group (@vanguardintel) March 16, 2026
Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado que saldó con el impacto de un aparato no tripulado y un incendio en uno de los edificios del complejo. Desde la delegación, ubicada en la denominada Zona Verde, se observó actividad de su sistema de defensa aérea C-RAM contra lo que fueron al menos cinco drones, según medios internacionales.
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Un proyectil impacta contra un petrolero cerca del estrecho de Ormuz
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz.
La embarcación, de bandera no identificada, fue alcanzada por "un proyectil desconocido mientras estaba fondeando" y, según la agencia británica, no se reportaron heridos entre la tripulación, aunque sí "daños estructurales menores".