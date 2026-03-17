El Ejército de Israel ha anunciado esta madrugada una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructura en Irán y del movimiento chií proiraní Hezbolá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

La agencia de noticias libanesa NNA ha informado por su parte de ataques israelíes contra varias localidades, entre ellas Qana e Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.