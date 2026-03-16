La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha desvelado que los Veintisiete están analizando posibles opciones para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, paso clave en el Golfo Pérsico para el comercio mundial del petróleo.

"Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso también estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde la perspectiva europea", ha confesado a los periodistas antes de una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Kaja Kallas este lunes en Bruselas. Omar Havana Reuters

Kallas ha afirmado que la UE podría ampliar su misión naval Aspides para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico o formar una "coalición de los dispuestos" en la que los socios comunitarios aporten capacidad militar de forma puntual.

También ha revelado contactos con Naciones Unidas para implementar un sistema de transporte seguro de petróleo y gas similar al que permite la salida de grano de Ucrania, ya que Ormuz queda "fuera del ámbito de actuación de la OTAN".