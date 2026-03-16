El conflicto en Oriente Próximo entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa escalando tras 16 días de batalla. La última hora es que Donald Trump ha anunciado un plan para desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz, propuesta que ha sido denegada por Francia, Reino Unido y Alemania.
Por su parte, el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei, continúa en paradero desconocido. Además, el régimen de los ayatolás aún no ha revelado en qué estado de salud se encuentra.
Trump se queda solo en su plan para Ormuz: únicamente Japón, país sin Armada, contempla el envío de buques de guerra
-
España rechaza ampliar la misión naval de la UE al estrecho de Ormuz
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval Aspides de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y ha llamado a la desescalada del conflicto.
"La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea. Desde luego, esa es la posición de la política exterior de España", ha indicado Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros comunitarios del ramo.
-
La mayor instalación de almacenamiento de productos refinados de Emiratos Árabes, en llamas tras el ataque de un dron
Un nuevo incendio se ha desatado en la instalación industrial de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, tras los últimos ataques con drones. Según las autoridades locales, los servicios de emergencia trabajan para controlar las llamas, que por el momento no han causado víctimas.
New high-resolution satellite imagery from Soar Atlas captures the aftermath of drone strikes at the Port of Fujairah, UAE, showing at least two storage tanks engulfed in flames with massive smoke plumes visible. pic.twitter.com/QryygVz5V9— Mintel World (@mintelworld) March 16, 2026
El complejo industrial de Fujairah, que ya fue atacado el pasado sábado, alberga la mayor capacidad de almacenamiento comercial de productos refinados de todo Oriente Próximo.
-
China no aclara su postura sobre una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz
Un portavoz del Gobierno chino no ha querido responder directamente a las preguntas sobre la solicitud de Trump de que varios países presten apoyo militar para reabrir el estrecho de Ormuz. Lin Jian, ministro de Relaciones Exteriores, ha reiterado en una rueda de prensa el llamamiento de Pekín para que cesen los combates, señalando el impacto de la guerra en el comercio de petróleo y mercancías.
Por otro lado, el portavoz ha confirmado que China y Estados Unidos mantienen contactos sobre la cumbre de Xi Jinping con Trump, que el mandatario republicano ha amenazado con posponer por la situación en Oriente Próximo.
-
El Ejército israelí asegura haber destruido el avión del exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei
La Fuerza Aérea israelí asegura haber destruido durante la madrugada el avión utilizado por el exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei, muerto en el primer día de bombardeos. La aeronave se encontraba en el aeropuerto internacional de Mehrabad y había sido utilizada por otros altos cargos del régimen de los ayatolás "para impulsar la adquisición de material militar y gestionar las relaciones con los países del Eje mediante vuelos nacionales e internacionales".
חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן - המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026
השמדת המטוס פוגעת… pic.twitter.com/lOtRRIHTff
Las Fuerzas de Defensa de Israel añaden que la destrucción de este "activo estratégico" supone un duro golpe para la "capacidad de coordinación" de Irán con grupos afines, su "fortalecimiento del poder militar y la capacidad de rehabilitación del régimen".
-
La UE debate la posibilidad de ampliar la misión naval 'Aspides' al Golfo para reabrir el estrecho de Ormuz
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha desvelado que los Veintisiete están analizando posibles opciones para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, paso clave en el Golfo Pérsico para el comercio mundial del petróleo.
"Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso también estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde la perspectiva europea", ha confesado a los periodistas antes de una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.
Kallas ha afirmado que la UE podría ampliar su misión naval Aspides para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico o formar una "coalición de los dispuestos" en la que los socios comunitarios aporten capacidad militar de forma puntual.
También ha revelado contactos con Naciones Unidas para implementar un sistema de transporte seguro de petróleo y gas similar al que permite la salida de grano de Ucrania, ya que Ormuz queda "fuera del ámbito de actuación de la OTAN".
-
Muere un civil en Abu Dabi por el impacto de un misil iraní
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han confirmado la muerte de un civil después de que un misil impactase contra un vehículo en Abu Dabi. La víctima es un hombre de nacionalidad palestina.
El Ministerio de Defensa emiratí ha asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado nuevos misiles y drones lanzados desde Irán.
-
La capitana de la selección iraní de fútbol decide regresar a su país pese a solicitar asilo en Australia
La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ganbari, ha decidido echarse atrás en su solicitud de asilo en Australia y se ha convertido así en la quinta de las siete integrantes de la delegación a la que el Ministerio de Interior australiano concedió visados humanitarios la pasada semana que se retracta en su petición.
La máxima goleadora del combinado iraní llegará a Malasia y se unirá al resto del equipo. Las futbolistas y el staff aguardan en Kuala Lumpur su eventual regreso a su país, dificultado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha destacado la "decisión patriótica" de Ganbari.
Solo quedan en Australia Fatemé Pasandidé y Atefé Ramazanzadé, que se enfrentan a una más que posible persecución judicial si finalmente regresan a territorio de la República Islámica.
-
El aeropuerto de Dubái reanuda "gradualmente" los vuelos tras varias horas cerrado por un incidente con un dron
El impacto de un dron contra un tanque de combustible, que desató un incendio, ha obligado a suspender la actividad del aeropuerto internacional de Dubái durante unas horas. Las autoridades aeroportuarias han detallado esta mañana que los vuelos se están reanudando "gradualmente" después de que el incidente haya sido controlado.
It is morning now in Dubai. And the fuel depot near Dubai International Airport is still burning after last night’s successful drone attack.— Drop Site (@DropSiteNews) March 16, 2026
All flights in and out have been suspended.
pic.twitter.com/ZbqZTfQXJT
-
Trump asegura estar "en contacto" con Irán pero no cree que estén preparados para acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que está "en contacto" con Irán, pero mostró dudas de que Teherán esté preparada para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención que empezó hace 16 días.
Trump afirmó además que está conversando con varios países sobre la formación de una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz, en línea con la petición que ha hecho este fin de semana, a través de Truth Social y en declaraciones a medios, de colaboración a los países aliados.
-
Israel afirma que sus tropas han lanzado operaciones terrestres "limitadas" contra Hezbolá en el sur del Líbano
El Ejército israelí ha anunciando que sus tropas han llevado a cabo en los últimos días operaciones terrestres limitadas contra posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano para reforzar las defensas avanzadas.
⭕️ IDF troops have begun limited and targeted ground operations against key Hezbollah strongholds in southern Lebanon, aimed at enhancing the forward defense area.— Israel Defense Forces (@IDF) March 16, 2026
This activity is part of broader defensive efforts to establish and strengthen a forward defensive posture, which…
En la oleada de bombardeos del domingo lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel muerieron al menos diez personas y otras trece resultaron heridas.