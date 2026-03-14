El decimocuarto día de guerra continúa con una ampliación del conflicto en Oriente Próximo. Una milicia proiraní en Irak ha reivindicado un ataque a un avión cisterna de EEUU que ha dejado a 6 tripulantes muertos y Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en una base en el norte de Irak.
El recrudecimiento del conflicto coincide con la incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei.
El entorno de Trump prepara el terreno para dar por terminada la guerra en Irán, cantar victoria y frenar su caída en los sondeos
¿Está vivo Mojtaba Jamenei? ¿Está en coma? ¿Ha perdido una pierna? Qué sabemos y qué no del nuevo líder supremo de Irán
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El Ejército iraní amenaza con destruir infraestructura energética de EEUU tras el ataque a Kharg
El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.
La amenaza llega en medio de dos nuevas oleadas de ataques de la Guardia Revolucionaria iraní contra Israel y contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico.
En un comunicado recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, el cuerpo de élite iraní aseguró haber disparado contra Beersheba, Navatim y el desierto del Negev en Israel. Posteriormente, informó de más ataques conjuntos con Hezbolá contra el norte del país (Haifa, Galilea y Golan).
La Guardia Revolucionaria también dijo haber bombardeado con misiles la base estadounidense Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y haber atacado Al Udeid, la mayor base militar de Washington en Oriente Medio, situada en Catar.
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Trump anuncia un "poderoso" bombardeo contra una isla petrolera clave de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg.
El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central bajo sus órdenes y que aniquilaron "por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg", donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.
Trump calificó esta isla como "la joya de la corona de Irán" y describió el ataque como uno de los "más poderosos" de la historia ejecutados sobre esta región.
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JD Vance afirma que Mojtaba Jameneí está "herido" pero desconoce la gravedad de su estado
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, resultó "herido" por los ataques estadounidenses e israelíes, pero desconoce la gravedad de su estado.
"La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido", declaró Vance a la prensa en Carolina del Norte.
El vicepresidente realizó este comentario horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmara en una rueda de prensa que el nuevo líder supremo resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.
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El líder de Hezbola asegura que están preparados ante un intento de avance israelí en Líbano
El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, aseguró este viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur de Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.
"Nos hemos preparado para una larga confrontación y se verán sorprendidos en el campo de batalla. El enemigo va a ver nuestra fuerza y sus amenazas no nos atemorizan", sentenció el clérigo en un discurso televisado, el segundo desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo.
"La resistencia va a ganar más terreno si el enemigo avanza por tierra", afirmó Qassem.
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Un misil de racimo iraní impacta en un edificio residencial a 4 kilómetros del aeropuerto de Tel Aviv
Un edificio residencial situado a cuatro kilómetros del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo este viernes noche, sin que por el momento se hayan reportado heridos.
El impacto se produjo en el pueblo de Shoham después de que a las 19.30 hora local sonaran las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluyendo la zona de Tel Aviv y el aeropuerto, que es a menudo objetivo de los ataques de Irán.
Los Bomberos de Israel informaron de que se están realizando búsquedas para localizar a posibles personas atrapadas y extinguir el incendio que se produjo en la parte superior de un edificio de dos plantas, cuyo tejado prendió levantando una columna de fuego y humo, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias.
🌍🚨🇺🇸🇮🇱vs🇮🇷 #URGENTE— El Mundo 🌎 En Crudo (@ElMundoEnCrudo) March 13, 2026
Misil 🚀 de racimo iraní sobre Tel Aviv, Israel.#Noticias #ULTIMAHORA #TerceraGuerraMundial #BREAKING #BreakingNewspic.twitter.com/6U8ka8WTZH
🇮🇷🇮🇱Iran tacao hace unas horas Tel Aviv con misiles balisticos con municiones de racimo se documentación impactos.#IranIsraelWar #Israel #Israël #IranUSWar #IranUSWar pic.twitter.com/FYLdBjQA5r— Ciencia_Militar (@CienciaMilitar) March 13, 2026
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Israel lanza otra ola de bombardeos contra Teherán
El Ejército de Israel lanzó este viernes por la tarde una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán, según un comunicado difundido en los canales oficiales de las fuerzas armadas.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", recoge el comunicado.
La oleada ha comenzado poco después de que la República Islámica disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.
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Suben a 773 los muertos y 1.933 los heridos por la campaña de ataques israelíes en Líbano
El balance de muertos por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano se elevó este viernes a 773, después de que otras 86 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que el número de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende ya a 1.933.
Del total de 773 fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, 103 son niños, al tiempo que entre los 1.933 heridos en diferentes áreas del país hay también 326 menores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés.
El departamento también ha contabilizado decenas de ataques contra objetivos del sector sanitario, que suman ya 18 muertos y 48 heridos, y ha advertido de que cinco hospitales libaneses han tenido que cerrar sus puertas por razones relacionadas con el estallido de violencia.
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EEUU ofrece 10 millones por información sobre el paradero de líderes iraníes y moviliza más buques y marines a Oriente Próximo
Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de líderes iraníes, incluido el nuevo líder supremo, según un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EEUU.
También señala que además de Mojtaba Jamenei, su objetivo es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Por otro lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó una solicitud del Comando Central (Centcom) para movilizar más marines y buques de guerra a Oriemnte Próximo ante el recrudecimiento de los ataques iraníes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, según ha adelantado el Wall Street Journal.
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Ningún buque atacado en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas
Según informa UK Maritime Trade Operations (UKMTO), un grupo de vigilancia respaldado por la Marina Real que realiza un seguimiento de los incidentes marítimos, no se han confirmado ataques contra buques en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.
La UKMTO ha contabilizado hasta 29 incidentes que involucran buques comerciales e infraestructuras en la crucial ruta marítima desde el 1 de marzo, un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.
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Israel lanzó 200 bombas contra la sede de seguridad del régimen iraní en Teherán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman haber lanzado 200 bombas contra la sede de seguridad del régimen iraní.
Según el Ejército israelí, dos oleadas de ataques aéreos durante la noche y esta mañana en Teherán involucraron a 90 aviones de combate que lanzaron 200 bombas sobre "numerosos" cuarteles generales de seguridad del régimen iraní.
Según los militares, entre los objetivos se encontraban un cuartel general regional del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un cuartel general central de la fuerza paramilitar Basij y varios cuarteles generales de las fuerzas de seguridad interna de Irán.
La Fuerza Aérea israelí también atacó las defensas aéreas y otras infraestructuras de una base de defensa aérea iraní en la capital de Irán, junto con un emplazamiento donde "se llevaba a cabo la investigación y el desarrollo de misiles balísticos", añade la FDI.
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Irán arresta a un hombre acusado de dirigir una red que vendía acceso a Internet a través de Starlink
Las autoridades iraníes han arrestado a un hombre acusado de liderar una red que vendía acceso a Internet a través de terminales Starlink, una tecnología prohibida en Irán, según informa la agencia de noticias ISNA.
La nación persa ha estado completamente aislada digitalmente del resto del mundo mediante un bloqueo total de la red desde el comienzo de la guerra en Oriente Próximo.
Para sortear esas restricciones, algunos iraníes han recurrido a los terminales Starlink de la empresa estadounidense SpaceX de Elon Musk, que se conectan a Internet vía satélite.
Hacerlo es un delito penal en Irán, castigado con pena de prisión.
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La factura de Ormuz: por qué el cacao y el aluminio suben más que el oro en la guerra de Irán
La guerra de Irán no ha coronado al oro ni a los bonos, sino al gas, al petróleo… y hasta al cacao. Desde que Teherán llevó el conflicto un paso más allá con el cierre de facto del estrecho de Ormuz, la energía y las materias primas más expuestas a rutas marítimas y costes logísticos se han disparado.
Mientras tanto, el oro —el refugio por excelencia—, la deuda soberana, las bolsas y buena parte de las divisas han acumulado caídas desde que comenzó la guerra.
En las pantallas de Bloomberg o LSEG, la nueva "prima de Ormuz" no se mide en lingotes ni en cupones de renta fija, sino en toneladas de aluminio, sacos de fertilizante y futuros de cacao.
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HRW responsabiliza a EEUU del ataque a la escuela iraní
La oenegé de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) responsabilizó este viernes a Estados Unidos y le pidió que rinda cuentas por el ataque con misiles a una escuela iraní del 28 de febrero, fruto de un "uso de inteligencia desactualizada y un fallo de no tomar las precauciones necesarias".
"Los hallazgos reportados de que EEUU es responsable del reciente y mortífero ataque contra una escuela en Irán, y que este se basó en datos de objetivos desactualizados, resaltan la necesidad de reforma y rendición de cuentas dentro del ejército estadounidense para minimizar el daño a civiles durante el conflicto", expresó HRW en un comunicado.
La organización de derechos humanos señaló que, bajo las leyes de la guerra que se aplican al conflicto armado en Irán, una fuerza atacante "debe hacer todo lo factible para verificar que los objetivos sean militares, o cancelar el ataque si se hace evidente que el objetivo no es de carácter militar".
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Irán lanza ataques conjuntos con Hezbolá contra Israel que disparan las alarmas antiaéreas
Irán lanzó este viernes una nueva oleada de ataques contra Israel, en una ofensiva conjunta con su aliado libanés Hezbolá, que hizo sonar las alarmas antiaéreas en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes.
"La operación se ejecutó con el lanzamiento de numerosos misiles de precisión de combustible sólido Jeibar-Shekan", anunció el departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.
El cuerpo militar de élite indicó que la ofensiva se llevó a cabo conjuntamente con la unidad de drones del Ejército iraní y el grupo Hezbolá del Líbano, que ha estado lanzando ataques contra Israel desde el inicio de la guerra el 28 de febrero en apoyo a la República Islámica.
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Zelenski reconoce que la atención mundial centrada en Oriente Próximo "no es buena para Ucrania"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski admitió este viernes que, si bien es comprensible que la atención del mundo se haya desplazado hacia Oriente Próximo, "no es buena para Ucrania".
"La guerra en Oriente Próximo no trae nada bueno para Ucrania. Es comprensible que la atención del mundo se centre en Oriente Próximo. No es bueno para nosotros", declaró Zelenski a estudiantes en París durante un discurso en la universidad Sciences Po.
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Irán autoriza a dos buques gaseros a navegar hacia la India a través del estrecho de Ormuz
Irán ha permitido que dos buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera india naveguen por el estrecho de Ormuz, según informan a Reuters cuatro fuentes, una medida que podría ayudar a aliviar parte de la crisis del gas para cocinar en el país.
Por otra parte, se espera que un buque petrolero con petróleo saudí llegue a la India el sábado, tras haber atravesado el estrecho alrededor del 1 de marzo, según dos fuentes y datos de Lloyd's List Intelligence.
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Miles de hutíes marchan en Saná en apoyo a Irán
Miles de simpatizantes de los rebeldes hutíes de Yemen se manifestaron este viernes en la capital yemení, Saná, portando imágenes del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, asesinado en un ataque de Israel y expresando su apoyo a la República Islámica, bajo bombardeos desde hace dos semanas.
La manifestación, que conmemoraba el Día de Al Quds, tuvo lugar en la plaza Sabeen, en el centro de la capital yemení, zona que ha estado bajo el control del movimiento hutí, alineado con Irán, desde 2014.
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Israel lanza sobre Líbano folletos con un código QR
El Ejército libanés emitió una advertencia sobre el 'código QR' en los cientos de folletos que el Ejército de Israel lanzó este viernes sobre Beirut.
🇮🇱🇱🇧 The IDF has dropped leaflets on Beirut's suburbs containing a QR code associated with the Israeli Unit 504, calling on the Lebanese people to rise up against Hezbollah.— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 13, 2026
You must disarm Hezbollah, Iran's shield. Lebanon is your decision, not someone else.
Your land is yours… pic.twitter.com/0v9GzEFWv3
Estos folletos incluyen un QR que enlaza con una plataforma de WhatsApp y Facebook para permitir que los ciudadanos se comuniquen con una unidad del Ejército israelí responsable del reclutamiento de agentes.
En una publicación en X, se advierte a los ciudadanos del riesgo de escanear el código y acceder a estos enlaces debido a la responsabilidad legal y los riesgos de seguridad que conllevan, además de permitir la vulneración de teléfonos móviles y el acceso a datos personales.
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Detenidos 4 sospechosos tras explosión de un artefacto frente a una sinagoga en Países Bajos
La Policía neerlandesa detuvo este viernes a cuatro jóvenes después de que un artefacto explotara frente a una sinagoga en la ciudad de Róterdam, causando un pequeño incendio que las autoridades investigan como un posible ataque contra la comunidad judía.
Según informó la Policía neerlandesa, la explosión se produjo durante la madrugada frente al edificio religioso, situado en el barrio de Blijdorp de esa ciudad portuaria en el oeste de Países Bajos.
Tras la detonación, se originó un pequeño incendio en la entrada de la sinagoga, que se extinguió rápido y por sí solo, y no causó heridos.
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Trump afirma que Estados Unidos no necesita la ayuda de Ucrania para la defensa contra drones
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes que Estados Unidos no necesita ayuda con la defensa contra drones cuando se le preguntó si Ucrania estaba ayudando a proporcionar dicha asistencia.