El decimotercer día de guerra empieza con nuevos ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, nuevos bombardeos de Irán contra Dubaí, Baréin y Kuwait y con la amenaza de Trump de que continuará la ofensiva contra el régimen de los ayatolás.
Crece el miedo a una guerra larga: las reservas liberadas sólo cubren 20 días del suministro de petróleo que llega por Ormuz
-
El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de los ataques en el estrecho de Ormuz
El precio del Brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial.
El barril de petróleo de Brent subía este jueves un 8,31% alrededor de las 3:45 GMT y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas.
-
Irán ataca tres nuevos barcos en el Golfo Pérsico que dejan un muerto e Irak suspende la producción de petróleo
Irán mantiene el pulso en el Golfo Pérsico y sigue atacando barcos cargueros para interrumpir el tráfico de petróleo y mercancías y provocar un terremoto en la economía mundial. La República Islámica ha alcanzado durante la madrugada, supuestamente con vehículos marinos no tripulados, según informa Reuters, a otros tres buques.
Dos de ellos han sido atacados en aguas iraquíes. La explosión provocada en el puerto de Basra se ha saldado con al menos un muerto. Las autoridades de Irak han anunciado la suspensión de la producción de petróleo en todas las refinerías del país.
Reports of an unknown oil tanker currently engulfed in flames off the coast of Basra in Southern Iraq. pic.twitter.com/RdoyYYjQRE— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en los océanos alrededor del mundo, ha alertado de un tercer impacto contra una nave portacontenedores cerca del estrecho de Ormuz.
-
Trump dice que tiene "bajo vigilancia" a las 'células durmientes' iraníes en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que tiene "bajo vigilancia" a las "células durmientes" iraníes en su país, días después de que el Gobierno advirtiera a agencias policiales de la posibilidad de que Teherán está intentando activarlas, según medios.
"Sabemos dónde están la mayoría. Las tenemos a todas bajo vigilancia, creo", declaró Trump a los periodistas al regresar a Washington de un mitin.
El mandatario responsabilizó al expresidente Joe Biden y a su "estúpida política de fronteras abiertas" de la entrada de estas personas al país.
Trump fue preguntado por la supuesta existencia de estos grupos en el país después de que Estados Unidos emitiera una alerta interna a agencias policiales en la que advierte de que Irán podría estar activando las llamadas 'células durmientes' fuera de su territorio, según informó este lunes la cadena estadounidense ABC News.