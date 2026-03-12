Irán mantiene el pulso en el Golfo Pérsico y sigue atacando barcos cargueros para interrumpir el tráfico de petróleo y mercancías y provocar un terremoto en la economía mundial. La República Islámica ha alcanzado durante la madrugada, supuestamente con vehículos marinos no tripulados, según informa Reuters, a otros tres buques.

Dos de ellos han sido atacados en aguas iraquíes. La explosión provocada en el puerto de Basra se ha saldado con al menos un muerto. Las autoridades de Irak han anunciado la suspensión de la producción de petróleo en todas las refinerías del país.

Reports of an unknown oil tanker currently engulfed in flames off the coast of Basra in Southern Iraq. pic.twitter.com/RdoyYYjQRE — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en los océanos alrededor del mundo, ha alertado de un tercer impacto contra una nave portacontenedores cerca del estrecho de Ormuz.