El ala dura del régimen iraní desafía las amenazas de Trump e impone al hijo de Jamenei, Motjaba, como líder supremo

Estados Unidos e Israel afirman controlar el espacio aéreo iraní y han advertido que consideran objetivos militares tanto al nuevo líder como a quienes participaron en su designación.

Tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Revolucionaria de Irán han jurado lealtad a Motjaba, aunque el juramento se realizó sin imágenes por motivos de seguridad.

El nombramiento desafía las amenazas de Donald Trump, quien exigía la aprobación de Estados Unidos para la sucesión y advertía sobre la estabilidad del nuevo gobierno iraní.

Motjaba Jamenei, hijo del anterior líder supremo, ha sido designado como nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos.

Teherán desveló la incógnita sobre quién sucederá a Jamenei: su hijo Motjaba se convierte así en el nuevo líder supremo de Irán, desafiando así las amenazas interpuestas por Donald Trump.

El anuncio pone fin a días de especulaciones continuando con la decisión del régimen de apostar por la línea más dura y familiar para intentar mantener el control del país en su momento más crítico.

"Mediante una votación decisiva, la Asamblea de Expertos designó al Ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei como el tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán", dijo la Asamblea.

La Asamblea asegura haber tomado esta decisión para "evitar que el país quede sin liderazgo", otorgando así a Mojtaba la palabra final en todos los asuntos de estado de la República Islámica.

La noticia ha sido difundida por los medios estatales iraníes, que aseguran que los líderes de las Fuerzas Armadas de Irán ya han jurado lealtad al nuevo líder supremo.

El juramento de las Fuerzas Armadas se ha realizado sin difusión de imágenes, una medida de seguridad que responde al control del espacio aéreo iraní por parte de EEUU e Israel.

A este apoyo se suma el de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), que ha emitido un comunicado confirmando que está "lista para seguir al nuevo líder supremo Mojtaba".

En el comunicado aseguraron estar "preparados para obedecer plenamente y sacrificarse por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí".

Mojtaba, segundo hijo de Alí Jamenei, durante una visita la oficina de Hezbolá en Teherán Reuters

El veto de Washington

Este domingo, antes de conocerse el nombre del nuevo líder, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó duras amenazas sobre la sucesión del 'trono de Irán'.

"No va a durar mucho sin mi aprobación", sentenció Trump, exigiendo así una implicación directa de Washington en la toma de la decisión final sobre el relevo de Jamenei.

Estas declaraciones, realizadas mientras la Operación Epic Fury mantenía su presión sobre las infraestructuras estratégicas iraníes, dejaron claro que para EEUU el reconocimiento del nuevo líder no es un asunto interno de la teocracia.

El líder republicano aseguró que su objetivo es "no tener que volver atrás cada 10 años", describiendo al país persa como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Israel también lanzó advertencias definitivas antes de que se hiciera oficial el nombramiento.

El Ejército israelí utilizó sus canales oficiales en farsi para reiterar que el nuevo líder supremo sería considerado un objetivo militar.

En su mensaje, el mando israelí subrayó que la ofensiva no se limitará al sucesor de Alí Jamenei, sino que también alcanzará a todos aquellos que participen en su designación.

"Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor", advirtió el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

En seguimiento de estas amenazas, el Ejército confirmó este domingo haber matado en un bombardeo al nuevo jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán.

Abu al Qasem Babaiyan ocupaba el cargo después de que su antecesor fuera asesinado el primer día de la guerra en otro ataque.

Supremacía aérea

Estados Unidos e Israel han declarado en las últimas horas tener el control aéreo de Irán. Esta es la tesis que defienden las principales voces de ambos gobiernos para justificar la nueva fase del conflicto.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, aseguró esta semana que el ejército estadounidense está "estableciendo un dominio total" sobre territorio iraní.

En la misma línea, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, declaró que ambos países controlan ya "casi todo el espacio aéreo de Irán".

La utilización de las temidas bombas antibúnker, bombas de alto impacto, permitiría a la alianza de Trump con Netanyahu bombardear de forma directa las posiciones enemigas.

Con este armamento podrán atacar las infraestructuras clave para el régimen de los ayatoláss, dar apoyo a las tropas terrestres y destruir las defensas de Irán antes de que reaccione el ejército.

Sin embargo, se trata de una "supremacía relativa", según informa la cabecera especializada en defensa TWZ.

Irán todavía esconde sistemas de defensa móviles en zonas montañosas y utiliza misiles para intentar sorprender a las aeronaves aliadas.

Por este motivo, Estados Unidos mantiene aviones de guerra electrónica en vuelo permanente.

Protección a los países vecinos

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, lanzó un mensaje urgente este domingo pidiendo que se asegure el cese de los ataques iraníes contra los países del Golfo.

Qatar, que ha actuado históricamente como mediador, exige ahora que Irán detenga sus ofensivas contra naciones que no forman parte de este conflicto.

Esta declaración llega después de que varios proyectiles y drones iraníes impactaran en zonas civiles y estratégicas de países vecinos, afectando incluso a infraestructuras energéticas.

El mandatario qatarí ha sido tajante al señalar que Irán está intentando "arrastrar a sus vecinos a una guerra que no es suya".