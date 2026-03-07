Trump exige la rendición incondicional a Irán, la respuesta de los ayatolás golpea a 15 países con ayuda rusa y la economía mundial se tambalea

El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y el gas, generando temor a una nueva crisis energética y aumentando la incertidumbre en los mercados globales.

Donald Trump exige la rendición incondicional de Irán y plantea dudas sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en suelo iraní.

EEUU e Israel atacaron Irán causando la muerte del ayatolá Jamenei, lo que desencadenó una respuesta iraní que ha golpeado a 15 países con drones y misiles.

El 28 de febrero de 2026 aparecerá en todos los libros de Historia. El audaz ataque de EEUU e Israel contra Irán que terminó con la vida del ayatolá Jamenei desató una guerra cuya magnitud todavía se antoja imposible de imaginar y cuya réplica ya ha golpeado a 15 países.

El régimen de los ayatolás ha desatado toda su ira y, a pesar de estar descabezado, ha mostrado la capacidad que tiene de causar daños gracias a sus misiles balísticos y, muy especialmente, a sus letales drones.

La silueta del dron kamikaze Shahed, que ya había mostrado su efectividad en Ucrania, se ha convertido en un temor constante para todos los países de la región. Con una autonomía de 1.000 a 2.500 kilómetros, puede alcanzar los 180 km/h y portar una carga explosiva de hasta 50 kilogramos.

Hasta el momento, los ataques iraníes han golpeado Israel, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania, Turquía, Azerbaiyán y Chipre, además de las bases militares estadounidenses, británicas y francesas en la región.

Son 15 países en total, por tanto, los que han recibido ataques de Irán.

La eficacia de la respuesta de Teherán la multiplica Moscú. Según ha desvelado el Washington Post, Rusia está proporcionando a Irán información para que pueda atacar con mayor precisión a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Según el rotativo estadounidense, que cita varias fuentes de inteligencia, Rusia ha transmitido a Irán la ubicación de los activos militares norteamericanos, incluidos buques de guerra y aviones que se encuentran desplegados en la zona.

Muestra de la solidez de la alianza, Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masud Pezeshkián. Más allá del contenido, la llamada muestra que el Moscú no está dispuesta a soltar la mano que le ha surtido de drones para la guerra en Ucrania.

Drones Shahed-136 listos para despegar a bordo de un remolque de camión

La expansión del conflicto, y la participación directa de dos enemigos históricos como Rusia y EEUU, comienza a hermanar el 28 de febrero de 2026 con el 1 de septiembre de 1939, cuando la invasión alemana de Polonia desató la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, hasta el momento no existen evidencias de asistencia china. Pekín, estrecho aliado de Teherán y de Moscú, con los que ha conformado un eje desde hace décadas, no ha prestado ayuda por ahora a los ayatolás.

El estallido descontrolado del conflicto ha supuesto también la activación de las milicias proiraníes que Teherán ha cultivado durante décadas de guerra fría con su némesis saudí.

Son grupos como Hezbolá, en Líbano; Hashid al‑Shaabi y PMF, en Irak, los hutíes de Yemen y otros grupos menores en Siria y algunas áreas del Golfo.

A través de esas milicias, Irán ha tratado de contrarrestar el liderazgo del reino alauita en la región, ha tratado de vigorizar su liderazgo como cabeza del mundo chíi y ha minado la credibilidad saudí en el campo militar, al no haber conseguido acabar con algunos de los focos de conflicto más intensos, como el de Yemen.

Trump exige la rendición

Mientras muchos de los votantes MAGA se preguntan en qué momento su líder pasó de prometer que nunca entraría en una guerra a abrir una que ya tiene ramificaciones mucho más profundas que la de Irak, el presidente de EEUU, Donald Trump, trata de buscar una salida rápida tras una semana de guerra.

El republicano exigió este viernes la "rendición incondicional" de Irán, una escalada inesperada de sus demandas a Teherán. Inicialmente, apenas unas horas después del primer ataque, Trump llamó a los ciudadanos persas a sublevarse para terminar con el régimen de los ayatolás y pidió a los soldados deponer las armas a cambio de inmunidad.

"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción", escribió, con su habitual tono, en redes sociales.

A modo de despedida, aseguró que Irán tendrá un gran futuro y creó un nuevo eslogan: "Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)".

El mensaje de Donald Trump en su red social

Lo que no ha desvelado, a pesar de las insistentes preguntas, son los siguientes pasos que dará Washington. La principal duda es si pondrá "boots on the ground", es decir, tropas en suelo iraní.

Y las especulaciones se dispararon tras cancelar el Ejército, de manera abrupta, un importante ejercicio de entrenamiento para una unidad de paracaidistas de élite, vanguardia de las tropas norteamericanas desde el desembarco de Normandía.

Los focos se pusieron de inmediato sobre la 82.ª División Aerotransportada, con base en Fort Bragg. Esta unidad cuenta con un equipo de combate de entre 4.000 y 5.000 soldados que pueden desplegarse con 18 horas de antelación en misiones de todo tipo.

Su especialidad es la toma de aeródromos y otras infraestructuras críticas, el refuerzo de embajadas estadounidenses y la realización de evacuaciones de emergencia.

“Todos nos estamos preparando para algo, por si acaso”, dijo al Washington Post un alto oficial bajo condición de anonimato y abriendo más interrogantes de los que resolvía.

Los mercados tiemblan

El estrecho de Ormuz, una de las zonas claves para el comercio y por el que pasa casi el 20% del petróleo y una quinta parte del gas natural licuado que se consume en el mundo, ha sufrido un terremoto con su cierre por el conflicto, cuyas réplicas se han sentido en todos los mercados.

Los precios reaccionan: el gas europeo TTF se dispara un 63% y el Brent se acerca a los 90 dólares por barril. La luz, por su parte, ya se ha multiplicado hasta los 90 euros/MWh en España.

Esta situación se parece, según muchos analistas, a la que comenzó en 2022, cuando la guerra de Ucrania disparó el precio del gas y abrió una crisis energética en Europa.

El temor no es que la economía mundial se apague de golpe, sino que un problema de suministro de energía reabra durante un tiempo el riesgo de más inflación y menos crecimiento, tal y como sucedió cuando Putin comenzó su invasión de Ucrania.

Los informes apuntan a que cada subida de 10 dólares en el precio del petróleo puede añadir algo más de un punto a la inflación general en Europa y restar alrededor de 0,3 puntos al PIB real.

Ante esta situación, las caídas de estos días de las bolsas tienen un aspecto más similar al de un ajuste por miedo al conflicto que a un desplome de la bolsa a largo plazo.

El mercado ha puesto precio a un susto energético serio, que golpea sobre todo a Europa y a los países emergentes más expuestos a la factura de la energía.

Eso sí, si el conflicto se prolonga, el cambio sería mucho más contundente. En caso de que se produzca un bloqueo efectivo y prolongado de Ormuz, o ataques serios a oleoductos, refinerías o terminales de gas, el impacto económico se dispararía.

Son, por tanto, muchos los ojos que se tornan hacia la Casa Blanca, donde se sienta un hombre que se ha mostrado cada vez más errático en sus decisiones y al que un conflicto prolongado le costaría perder numerosos apoyos, incluso entre sus simpatizantes más radicales.

Tal vez no pierda votantes si pega un tiro a una persona en plena Quinta Avenida, pero si Trump no tiene un plan para salir rápido y bien de Irán, puede encontrarse con un problema mayúsculo en lo militar, en lo político y en lo económico.