🔴 Irán se ceba con Bahréin: ataca con misiles su mayor refinería y destruye el mayor centro de datos de Amazon de la región
Trump anuncia que no habrá ningún acuerdo con Irán sin una "rendición incondicional" y exige un nuevo líder "aceptable"
El Ejército de Israel anuncia la destrucción del búnker de Jamenei utilizado por otros líderes militares de Irán
-
Irán dice que ha atacado un petrolero en el estrecho de Ormuz tras ignorar la orden de detenerse
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado haber atacado un petrolero en el estrecho de Ormuz tras "ignorar repetidas advertencias", en un nuevo episodio de tensión desde el inicio de la guerra de Irán. Según la agencia oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el petrolero llamado Prima fue alcanzado por un dron suicida después de desoír las advertencias de la Fuerza Naval sobre la prohibición de tránsito y la falta de seguridad en la zona.
La nota también reiteró que los petroleros y embarcaciones comerciales de “países aliados de naciones hostiles” no tienen permitido atravesar el estrecho de Ormuz. Hasta el momento, la información sobre el ataque no ha podido ser confirmada de manera independiente.
-
Turquía estudia desplegar aviones F-16 en Chipre, según una fuente del Ministerio de Defensa a Reuters.
Turquía está evaluando el despliegue de aviones F-16 en Chipre, informó el sábado una fuente del Ministerio de Defensa turco a Reuters.
Según la fuente, esta medida forma parte de un conjunto de opciones que se están considerando dentro de una planificación por fases, diseñada para garantizar la seguridad del Estado turcochipriota separatista en el norte de la isla, en un contexto de creciente tensión en la región.
-
Al menos 41 muertos en ataques israelíes contra la zona libanesa objeto de una incursión
Al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas la madrugada de este sábado en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido.
"Una serie de ataques lanzados por el enemigo israelí contra la localidad de Nabi Chit y pueblos cercanos del distrito de Baalbek causaron la muerte de un total de 41 ciudadanos y heridas a otros 40", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.
-
El rey Juan Carlos paraliza su viaje a España "por el conflicto con irán" y reaparece en Abu Dabi junto a su nieto Froilán
Tras una semana marcada por el conflicto bélico y el cierre del espacio aéreo en numerosos países de Oriente Medio, el rey Juan Carlos (88 años) tenía previsto regresar a España para participar en las regatas de Sanxenxo. Sin embargo, el monarca ha decidido cancelar su viaje a España, que había planeado para la próxima semana.
En principio, su plan era hacer acto de presencia en el Real Club Náutico de la ciudad pontevedresa el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Pero, de momento, ha optado por paralizar el viaje. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales, permanecerá en su residencia actual, en Abu Dabi.
-
Ayatolás y diputados iraníes piden acelerar la elección del nuevo líder supremo
Ayatolás y diputados iraníes han pedido en las últimas horas que la Asamblea de Expertos encargada de la elección del nuevo líder supremo del país acelere en la medida de lo posible un proceso destinado a llenar el vacío dejado por Alí Jamenei.
En declaraciones recogidas por los medios iraníes, el ayatolá Hosein Nuri Hamedani reclama la importancia de elegir ya sucesor para "que el enemigo se decepcione y para preservar la unidad y la solidaridad de la nación, ahora mismo intactas, y para respaldar a nuestras poderosas Fuerzas Armadas".
-
Israel ordena la evacuación de civiles cerca del sur del río Litani ante la amenaza de un ataque
El ejército israelí ha emitido una advertencia urgente a los habitantes del sur del Líbano, incluyendo localidades al sur del río Litani, para que evacuen inmediatamente hacia el norte ante un posible ataque inminente contra posiciones de Hezbolá.
-
Hezbolá amenaza a los residentes del norte de Israel y les pide que abandonen sus casas ante un inminente ataque
El grupo militante chií libanés Hezbollah advirtió el sábado a los residentes de una ciudad del norte de Israel cerca de la frontera con Líbano que evacuen y se dirijan al sur.
Hezbolá no especificó qué acción, si alguna, planeaba tomar contra la ciudad, que se encuentra a sólo unos kilómetros de la frontera.
"Advertencia. Se solicita a todos los residentes de Kiryat Shmona que evacuen de inmediato. Diríjanse al sur", indicó un comunicado.
-
Guerra Irán | Albares confirma la salida hacia España de los primeros vuelos comerciales con repatriados desde Qatar
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que han comenzado a volar hacia España vuelos comerciales con repatriados desde Qatar, en el primer traslado desde ese país desde el comienzo, hace una semana exactamente, de la guerra de Irán.
"Han salido ya hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio", ha anunciado Albares en redes sociales antes de estimar que "más de 4.000 españoles han sido ya repatriados" desde el inicio de los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta iraní contra territorio israelí y bases de EEUU en la región.
-
Irán anuncia la destrucción de radares y centros de comunicaciones en la base internacional emiratí de Al Dhafra
Al Dhafra alberga la 380.ª Ala Expedicionaria Aérea (380 AEW) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, establecida en la base en enero de 2002, y en las instalaciones también hay un despliegue francés con aviones de combate Rafale franceses y equipos de vigilancia
"Esta base es una de las más grandes e importantes y representa el centro de control y orientación para los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
-
Trump, tras la propuesta de Irán de suspender los bombardeos: "Hoy recibirán un duro golpe. Se está considerando seriamente su destrucción total"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha respondido este sábado a la propuesta de Irán de suspender los bombardeos, y ha asegurado que "hoy recibirán un duro golpe".
"Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura, y se están considerando zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo", ha escrito en sus redes sociales.
-
Guerra Irán | Líbano denuncia al menos 26 muertos y 35 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá
El Ejército de Irán ha afirmado en la madrugada de este viernes que los ataques iraníes de los próximos días "serán más intensos y generalizados", en el marco de las represalias por la ofensiva militar lanzada el pasado sábado contra Teherán y otros puntos del país por parte de Estados Unidos e Israel.
-
Guerra Irán | El Gobierno condena "rotundamente" los ataques contra Líbano e insta a Israel al cumplimiento del derecho internacional
El Gobierno de España ha manifestado que condena "rotundamente" los ataques masivos contra Líbano y ha instado a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.
-
Guerra Irán | La Guardia Revolucionaria anuncia más ataques regionales en medio de las promesas de desescalada del presidente iraní
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques de madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí en medio de las promesas del presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien ha asegurado que los bombardeos contra los países vecinos han quedado suspendidos salvo que sea necesario efectuar contraataques.
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | El aeropuerto de Dubái reanuda sus operaciones "parcialmente"
Tras un comunicado de Emirates diciendo que reanudará sus operaciones, el aeropuerto de Dubái dijo que estaba reanudando parcialmente los servicios .
"Hemos reanudado parcialmente nuestras operaciones a partir de hoy, 7 de marzo, con algunos vuelos operando desde DXB y DWC", publicó en las redes sociales, refiriéndose al aeropuerto principal de Dubái y al aeropuerto Al Maktoum al suroeste de la ciudad (también conocido como Dubai World Central).
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | El presidente de Irán afirma que "la exigencia de EEUU de rendición es un sueño que se llevarán a la tumba"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica "es un sueño que se llevarán a la tumba".
"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.
Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró el viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".
"Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social.
Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para una larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.
No obstante, Pezeshkian anunció también este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | Irán dice haber atacado un petrolero tras ignorar las advertencias en el golfo Pérsico
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que ha atacado un petrolero "tras ignorar repetidas advertencias", en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra de Irán.
"Un petrolero con el nombre comercial Prima, tras ignorar repetidas advertencias de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria sobre la prohibición de tránsito y la falta de seguridad en el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por un dron suicida", afirmó la agencia oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
-
Guerra Irán | Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a nuevos contraataques
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí.
"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.
-
Guerra Irán | El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes
El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán, sufrió un aparatoso incendio según afirmaron medios locales este sábado, tras la ronda más reciente de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.
Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardía en la madrugada de hoy en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre este aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.
-
Guerra Irán | Trump muestra en privado un "serio interés" por desplegar "un pequeño contingente" de tropas en Irán, según NBC News
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado un "serio interés" por desplegar tropas estadounidenses en Irán, según ha informado la cadena NBC News citando a varios funcionarios estadounidenses.
El citado medio asegura que Trump ha discutido la idea con asesores y funcionarios republicanos, mostrando estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos y descartando, por el momento, una invasión terrestre a gran escala.
Según las fuentes, las ideas de Trump pasan por controlar el uranio y el petróleo iraní, cooperando con un nuevo régimen para su producción en un escenario similar al de Venezuela.
Este viernes, Trump recibió a altos mandos militares y el Departamento de Guerra para una sesión informativa con motivo de la primera semana de acciones bélicas. Sin embargo, aún no existe ninguna confirmación de cambios de estrategia o envío de soldados a tierra.
En al menos dos de sus intervenciones públicas esta semana Trump dijo que no descartaba el envío de tropas en una guerra que hasta ahora solo ha consistido en una campaña aérea.
Sin embargo, en una entrevista telefónica con NBC calificó como "una perdida de tiempo" realizar esta acción de momento, considerando que el máximo líder, Alí Jameneí, fue eliminado en el inicio de la guerra hace una semana.
-
Guerra Irán | EEUU aprueba la venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso
El Departamento de Estado de EEUU aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una "emergencia" que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso.