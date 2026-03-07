El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica "es un sueño que se llevarán a la tumba".



"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.



Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró el viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".



"Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social.

Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para una larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.



No obstante, Pezeshkian anunció también este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.