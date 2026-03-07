🔴 Irán se ceba con Bahréin: ataca con misiles su mayor refinería y destruye el mayor centro de datos de Amazon de la región
🔴 Trump anuncia que no habrá ningún acuerdo con Irán sin una "rendición incondicional" y exige un nuevo líder "aceptable"
🔴 El Ejército de Israel anuncia la destrucción del búnker de Jamenei utilizado por otros líderes militares de Irán
-
Irán, EEUU e Israel, en directo | Irán dice haber atacado un petrolero tras ignorar las advertencias en el golfo Pérsico
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que ha atacado un petrolero "tras ignorar repetidas advertencias", en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra de Irán.
"Un petrolero con el nombre comercial Prima, tras ignorar repetidas advertencias de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria sobre la prohibición de tránsito y la falta de seguridad en el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por un dron suicida", afirmó la agencia oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
-
Guerra Irán | Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a nuevos contraataques
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí.
-
Guerra Irán | El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes
El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán, sufrió un aparatoso incendio según afirmaron medios locales este sábado, tras la ronda más reciente de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.
Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardía en la madrugada de hoy en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre este aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.
-
Guerra Irán | Trump muestra en privado un "serio interés" por desplegar "un pequeño contingente" de tropas en Irán, según NBC News
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado un "serio interés" por desplegar tropas estadounidenses en Irán, según ha informado la cadena NBC News citando a varios funcionarios estadounidenses.
El citado medio asegura que Trump ha discutido la idea con asesores y funcionarios republicanos, mostrando estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos y descartando, por el momento, una invasión terrestre a gran escala.
Según las fuentes, las ideas de Trump pasan por controlar el uranio y el petróleo iraní, cooperando con un nuevo régimen para su producción en un escenario similar al de Venezuela.
Este viernes, Trump recibió a altos mandos militares y el Departamento de Guerra para una sesión informativa con motivo de la primera semana de acciones bélicas. Sin embargo, aún no existe ninguna confirmación de cambios de estrategia o envío de soldados a tierra.
En al menos dos de sus intervenciones públicas esta semana Trump dijo que no descartaba el envío de tropas en una guerra que hasta ahora solo ha consistido en una campaña aérea.
Sin embargo, en una entrevista telefónica con NBC calificó como "una perdida de tiempo" realizar esta acción de momento, considerando que el máximo líder, Alí Jameneí, fue eliminado en el inicio de la guerra hace una semana.
-
Guerra Irán | EEUU aprueba la venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso
El Departamento de Estado de EEUU aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una "emergencia" que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso.
-
Guerra Irán | Israel y EEUU cumplen una semana de guerra contra Irán
Este sábado se cumple una semana desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, con numerosos bombardeos y muertos en territorio iraní, pero también libanés, y con un Israel centrado en la interceptación de misiles.
-
Guerra Irán | Israel ataca una universidad-academia militar y búnkeres con "altos cargos" de Irán
Las Fuerzas Aéreas israelíes atacaron Teherán y el centro del país de nuevo la madrugada de este sábado, bombardeando la Universidad Imán Hosein, pero también búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban "cientos de agentes del régimen", incluidos "altos cargos", según un comunicado castrense.