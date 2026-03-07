El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado un "serio interés" por desplegar tropas estadounidenses en Irán, según ha informado la cadena NBC News citando a varios funcionarios estadounidenses.



El citado medio asegura que Trump ha discutido la idea con asesores y funcionarios republicanos, mostrando estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos y descartando, por el momento, una invasión terrestre a gran escala.

Según las fuentes, las ideas de Trump pasan por controlar el uranio y el petróleo iraní, cooperando con un nuevo régimen para su producción en un escenario similar al de Venezuela.



Este viernes, Trump recibió a altos mandos militares y el Departamento de Guerra para una sesión informativa con motivo de la primera semana de acciones bélicas. Sin embargo, aún no existe ninguna confirmación de cambios de estrategia o envío de soldados a tierra.



En al menos dos de sus intervenciones públicas esta semana Trump dijo que no descartaba el envío de tropas en una guerra que hasta ahora solo ha consistido en una campaña aérea.

Sin embargo, en una entrevista telefónica con NBC calificó como "una perdida de tiempo" realizar esta acción de momento, considerando que el máximo líder, Alí Jameneí, fue eliminado en el inicio de la guerra hace una semana.