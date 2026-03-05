La Resistencia Islámica en Irak ha anunciado este jueves que Irán ha atacado con dos drones el cuartel general del Ejército de Estados Unidos en la base de Erbil, en Irak. El ataque también se ha dirigido a un hotel próximo donde se alojan militares estadounidenses. La noticia, difundida por agencias y medios orientales, no ha sido confirmada por el Departamento de Defensa norteamericano. Tampoco se han difundido detalles de daños o víctimas por el ataque.

A drone attack was reportedly carried out by Iran on the US base Victoria Base at Baghdad International Airport pic.twitter.com/xi01fvfSzx — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 4, 2026

La Resistencia Islámica Saraya Awliya al‑Dam es una milicia chií iraquí que apoya a Irán, también conocida como las 'Brigadas de los Guardianes de la Sangre', activa sobre todo en el norte de Irak y vinculada al llamado Eje de la Resistencia.

En otro incidente similar, las baterías de defensa antiaérea derribaron un dron dirigido al Aeropuerto Internacional de Bagdad este miércoles. El área atacada incluye un campamento de apoyo logístico del Ejército y la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí.