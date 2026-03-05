El sexto día de guerra ha comenzado con el lanzamiento de una nueva oleada de misiles y drones iraníes contra Israel y otros países del Golfo Pérsico. Por su parte, la Fuerza Aérea israelí ha continuado sus ataques en Teherán, donde se han registrado explosiones durante la madrugada, y en Líbano contra supuestos objetivos de Hezbolá.
🔴 La capacidad balística de Irán y las limitaciones operativas de EEUU amenazan con alargar la guerra que esperaba Trump
🔴Los largos tentáculos de Irán en España: cinco centros chiíes, un colegio en Madrid, una TV y una oficina para difundir a Jamenei
🔴Netanyahu logra con Trump lo que no pudo con Clinton, Bush y Obama en 30 años: arrastrar a EEUU a un conflicto contra Irán
Starmer anuncia que enviará cuatro Eurofighters a Catar para reforzar las operaciones defensivas
El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró este jueves en una conferencia de prensa que enviará cuatro aviones de combate más para reforzar las operaciones defensivas del Reino Unido en Catar. Starmer compareció en rueda de prensa para informar sobre la situación en la guerra de Irán.
Confirmó que los helicópteros Wildcat con capacidades antidrón llegarán a Chipre el viernes. Starmer explicó que la decisión de no participar en los ataques del sábado contra Irán, junto a Estados Unidos e Israel, fue "deliberada". Admitió que la situación ha cambiado tras la respuesta ofensiva de Teherán, que ha alcanzado a los países vecinos del Golfo y la región de Oriente Medio.
Irán ataca con drones el cuartel general del Ejército de Estados Unidos en Irak
La Resistencia Islámica en Irak ha anunciado este jueves que Irán ha atacado con dos drones el cuartel general del Ejército de Estados Unidos en la base de Erbil, en Irak. El ataque también se ha dirigido a un hotel próximo donde se alojan militares estadounidenses. La noticia, difundida por agencias y medios orientales, no ha sido confirmada por el Departamento de Defensa norteamericano. Tampoco se han difundido detalles de daños o víctimas por el ataque.
A drone attack was reportedly carried out by Iran on the US base Victoria Base at Baghdad International Airport pic.twitter.com/xi01fvfSzx— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 4, 2026
La Resistencia Islámica Saraya Awliya al‑Dam es una milicia chií iraquí que apoya a Irán, también conocida como las 'Brigadas de los Guardianes de la Sangre', activa sobre todo en el norte de Irak y vinculada al llamado Eje de la Resistencia.
En otro incidente similar, las baterías de defensa antiaérea derribaron un dron dirigido al Aeropuerto Internacional de Bagdad este miércoles. El área atacada incluye un campamento de apoyo logístico del Ejército y la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí.
La OMS denuncia 13 ataques de la fuerza combinada EEUU-Israel contra la infraestructura sanitaria de Irán: hay 4 muertos
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha revelado que se han verificado 13 ataques a infraestructura sanitaria en Irán durante la campaña de bombardeos estadounidense-israelí. Las explosiones han causado la muerte de cuatro profesionales sanitarios y herido a otros 25.
"La OMS ha verificado 13 ataques a la atención sanitaria en Irán y uno en el Líbano", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa. Otro funcionario de la OMS, en la misma rueda de prensa, ha añadido que cuatro ambulancias también se vieron afectadas y que hospitales y otros centros sanitarios sufrieron daños menores debido a los ataques en las inmediaciones.
La UE expresa solidaridad a los países del Golfo y pide a Irán detener sus ataques
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han expresado su solidaridad a sus homólogos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en una reunión por videoconferencia en la que juntos han condenado y exigido detener los ataques "injustificables" de Irán.
En un comunicado conjunto, la UE y el CCG han instado a que Teherán ponga fin "inmediatamente" a unos ataques que "amenazan la seguridad regional y mundial".
Los ministros han reiterado igualmente su compromiso con la estabilidad regional y pidieron la protección de los civiles y el pleno respeto del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la obligación de cumplir los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Y han recordado que han instado constantemente a Irán a que frene su programa nuclear y su programa de misiles balísticos, se abstenga de llevar a cabo actividades desestabilizadoras en la región y en Europa, y "ponga fin a la terrible violencia contra su propio pueblo".
Giorgia Meloni asegura que Italia "no quiere entrar en guerra" pero considera mandar defensas antiaéreas al Golfo
La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, declaró este jueves en una entrevista radiofónica que Italia "no está en guerra y no quiere entrar en guerra". En sus declaraciones, ha hecho una llamada a reducir la tensión en el conflicto en Irán. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de enviar defensas antiaéreas a los países de la región para garantizar la protección de los intereses italianos y europeos.
Meloni ha hablado de la posición española. Insistió en que hay "acuerdos bilaterales" que regulan el uso de las instalaciones militares. Aseguró que ella llevaría la autorización al Parlamento. Recalcó que la actitud de España se basa en los acuerdos establecidos y que no puede haber otros usos de las instalaciones que no estén contemplados en los convenios.
En la entrevista, confirmó que Washington no ha pedido autorización sobre las bases italianas. Aseguró que "si llegaran solicitudes para utilizar las bases con otros fines" distintos a los previstos, estaría abierta a escuchar al Parlamento. "Debería participar. Deberíamos decidirlo juntos", añadió.
Israel apremia a los habitantes del sur de Beirut a abandonar sus casas "inmediatamente"
Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de emitir una "alerta urgente" a los residentes del sur de Beirut de forma inmediata ante la inminencia de nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de Hezbolá.
"Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", ha expresado un portavoz del Ejército israelí. "Está prohibido moverse al sur. Cualquier movimiento puede poner en peligro sus vidas. Avisaremos cuando sea seguro regresar", ha añadido.
El ministro de Exteriores alemán apoya a España: "No permitiremos que nos dividan"
Johann Wadephul, ministro de Exteriores alemán declaró este jueves que España puede confiar en la solidaridad de la Unión Europea. Recalcó que Europa y Alemania apoyan a España ante la amenaza de Estados Unidos de imponer barreras arancelarias a los productos españoles.
"No permitiremos que nos dividan, nos mantendremos firmes y unidos", declaró Wadephul en una rueda de prensa celebrada en Berlín este jueves junto a su homónimo moldavo. El mensaje refuerza la posición declarada por la Unión Europea respecto a las amenazas del presidente Donald Trump de embargar las relaciones comerciales con España.
"La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestro firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo". declaró este miércoles Antonio Costa, presidente del Consejo de Europa.
Un misil balístico y seis drones iraníes alcanzan territorio de Emiratos Árabes Unidos
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que un misil balístico y seis drones lanzados por Irán impactaron en su territorio en los ataques registrados este jueves.
Poco antes las autoridades emiratíes habían informado de seis heridos por los restos de los proyectiles derribados. En el comunicado se detalla que las defensas antiaéreas lograron derribar con éxito seis misiles y 125 aparatos no tripulados.
El Ejército estadounidense desmiente los rumores sobre el derribo de un F-15 en Irán
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos acaba de negar con un breve mensaje publicado en redes los rumores sobre el supuesto derribo de un caza F-15 en Irán en el día de ayer. "No tienen fundamento y no son ciertos", zanja el comunicado.
🚫 Rumors circulating on social media of a U.S. F-15E crash in Iran early Wednesday are baseless and NOT TRUE. pic.twitter.com/yuLoN5cJ0h— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026
Chipre agradece a Pedro Sánchez y a Giorgia Meloni su disposición a defender la isla
Konstantinos Letymbiotis, portavoz del ejecutivo chipriota, anunció este jueves que su Gobierno agradecía la disposición de España e Italia a contribuir a la defensa de la isla. Esta comunicación se ha producido tras anunciar ambos países que contribuían a un despliegue naval en la región.
El portavoz señaló que el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, mantuvo hoy unaconversación telefónica con la primera ministra de Italia. Giorgia Meloni expresó la intención de su país de contribuir a las medidas preventivas. De igual forma, el mandatario chipriota se comunicó con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien también transmitió su disposición a aportar medios.
La postura del Gobierno de Chipre contrasta con el malestar que manifestó al Gobierno británico tras el ataque iraní sobre la base británica de Akrotiri. Jristodulidis subrayó que no tenía intención de convertirse en parte de ninguna operación militar. "Seguimos comprometidos con el papel humanitario que hemos desempeñado hasta ahora", declaró. "Siempre seremos parte de la solución, nunca del problema", añadió.
Irán ataca con un vehículo no tripulado un petrolero con bandera de Bahamas en aguas de Irak
Irán ha utilizado un vehículo marino no tripulado cargado de explosivos para atacar el petrolero Sonangol Namibe, con bandera de Bahamas, que se encontraba anclado en aguas iraquíes, según informa la agencia Reuters citando a dos fuentes de la seguridad portuaria de Irak.
La pequeña embarcación explotó tras impactar contra el petrolero, lo que representó el primer ataque registrado dentro de las aguas de la zona económica exclusiva de Irak y una escalada de amenazas a los buques comerciales en el Golfo.
La Guardia Revolucionaria islámica reivindicó a primera hora el ataque contra un petrolero estadounidense en la zona norte del Golfo y que el buque estaba en llamas.
La cifra de víctimas mortales en Irán se eleva a 1.230
La cifra de víctima mortales en Irán por la campaña masiva de bombardeos que las fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel llevan a cabo desde el pasado sábado se eleva a 1.230, según la agencia semioficial Tasnim.
El Gobierno libanés declara 77 muertos y más de 500 heridos por los bombardeos israelíes
El Ministerio de Salud Pública libanés anunció este jueves que el balance provisional de víctimas por los bombardeos israelíes asciende a 77 muertos y 527 heridos. El Centro de Operaciones de Emergencia de dicho ministerio indicó que ese número se contabiliza desde el pasado lunes, cuando comenzaron los bombardeos israelíes sobre territorio libanés.
Se trata de una cifra provisional: el organismo asegura que en las últimas horas "los hospitales han recibido más víctimas y los números se actualizan de forma continua". Esta madrugada Israel lanzó nuevos bombardeos contra los barrios del sur de Beirut. En un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano causó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) indicó que cazas israelíes efectuaron incursiones aéreas contra la periferia sur de la capital, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá, que alcanzaron las zonas de Ghobeiri y Bir al Abed, en el área de Haret Hreik. El Ejército israelí aseguró el miércoles haber atacado decenas de objetivos en el Líbano que según afirmó eran utilizados para ataques contra territorio israelí.
Irán acusa a Trump de tener las manos "manchadas de sangre" por el ataque mortal a una escuela de niñas
Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha utilizado el ataque mortal contra un colegio de niñas para acusar a EEUU e Israel de tener las manos "manchadas de sangre". "Señor Trump, ¿es este el himno que compuso por la libertad de Irán?", se ha preguntado en un mensaje compartido en redes sociales y al que ha adjuntado una imagen de las tumbas cavadas para las víctimas del bombardeo, que según las autoridades iraníes mató a al menos 175 personas.
With the mass martyrdom of innocent girls from Minab in a school at the hands of American-Israeli criminals,the theory of ‘peace through strength’ has been stained with blood.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 5, 2026
Mr. Trump! Is this the anthem you composed for freedom in Iran?
God exposes deceivers by their own hands pic.twitter.com/8yDRV2Uvf4
Más vídeos sobre el ataque de los drones iraníes al aeropuerto de Azerbaiyán
Uno de los drones iraníes ha impactado en la terminal del aeropuerto de Najicheván, el tercero más grande del país, dejando dos civiles heridos. La República Isámica ha negado que este país fuese el objetivo de los aparatos no tripulados.
More visuals of Iranian drones attacking near Nakhchivan Airport in Azerbaijan. pic.twitter.com/Xkp9M3Rbtg— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 5, 2026
At around midday on 5 March, drone attacks were carried out against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the territory of the Islamic Republic of Iran.— Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) March 5, 2026
One drone struck the terminal building of the airport in the Nakhchivan Autonomous Republic,… pic.twitter.com/0UxnmoyJpw
Francia autoriza "temporalmente" a los aviones estadounidenses a usar sus bases en Oriente Próximo
El Estado Mayor de Francia ha autorizado de manera "temporal" a las aeronaves de las Fuerzas Armadas estadounidenses para que usen sus bases en países de Oriente Medio: "Estos aviones, dentro del marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, están contribuyendo a defender a nuestros socios en el Golfo Pérsico", declaran.
El general Fabien Mandon, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, ha informado en sus redes de que ha mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar y Arabia Saudí. Esta rueda de contactos se enmarca en el contexto de una "gestión de crisis" a escala regional ampliada, al incluir a países no directamente afectados por la escalada en el Golfo.
"Francia protege a sus compatriotas y mantiene su palabra", declaró en las redes. "Nuestras Fuerzas Armadas actúan para defender la paz", agregó.
Irán asegura haber lanzado un ataque preventivo contra bases kurdas en Irak
El Ministerio de Inteligencia iraní ha anunciado este jueves que ha lanzado una operación 'preventiva' contra "grupos separatistas" en el Kurdistán iraquí. Se trata de activistas kurdos que supuestamente se preparaban para "invadir" territorio iraní. "Grupos terroristas separatistas planeaban entrar a través de las fronteras occidentales con apoyo del enemigo estadounidense-sionista", afirmaron las fuentes oficiales.
El comunicado iraní aseguró que sus fuerzas desarticularán "los planes del enemigo y sus mercenarios" para invadir el territorio de su país. También pidió a los "valientes compatriotas kurdos" que "permanezcan vigilantes ante los movimientos de elementos sospechosos de grupos terroristas separatistas".
En las últimas horas se ha especulado sobre la posibilidad de que Estados Unidos hubiera pedido apoyo a partidos kurdos iraquíes para preparar una acción terrestre en suelo iraní. Cadenas como Fox News y otros medios, hablan de "miles de combatientes kurdos iraníes" que habrían cruzado la frontera desde Irak y estarían ejecutando una ofensiva terrestre contra el régimen iraní, aunque este extremo no se ha confirmado sobre el terreno.
Zelenski asegura que EEUU ha pedido ayuda a Ucrania para derribar los drones iraníes
Volodímir Zelenski ha asegurado en una entrevista con la RAI italiana que EEUU ha pedido ayuda a Ucrania para derribar de forma más efectiva los drones lanzados por Irán contra los países de todo el Golfo Pérsico. El presidente ucraniano ha hablado en las últimas horas con los líderes de Emiratos, Catar, Baréin, Jordania y Kuwait y ha revelado contactos con los socios europeos para utilizar la "experiencia" ganada por Kiev en su guerra contra Rusia.
"Por supuesto, cualquier ayuda que proporcionemos solo estará sujeta a la condición de que no disminuya nuestra propia defensa en Ucrania y que sirva como una inversión en nuestra influencia diplomática", ha valorado Zelenski.
🚨Zelenskyy said that the U.S. requested Ukrainian support and expertise regarding the interception of Shahed drones. He added that any assistance Ukraine provides will be on the condition that it doesn’t weaken its own defenses and that it also serves as an investment in… pic.twitter.com/Og35AP2wPZ— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) March 4, 2026
Netanyahu teme que Estados Unidos e Irán mantengan conversaciones secretas
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán estén en conversaciones secretas para negociar un alto el fuego, según indica el medio británico The Telegraph. El mandatario israelí ha hablado con la Casa Blanca después de recibir información de los servicios de inteligencia que sugieren que la Administración Trump y el régimen de los ayatolás estarían tratando al margen de Israel.
Según The New York Times, Irán se habría puesto en contacto con la CIA para discutir los términos para un cese de las hostilidades el próximo domingo. La oferta fue vista con escepticismo por las autoridades estadounidenses, siempre según este medio.
Israel se ha preparado para mantener la actividad bélica durante varias semanas. El objetivo sería "desmantelar los pilares del estado teocrático iraní y la Guardia Revolucionaria que protege a la república islámica", dicen exmiembros del Ejército de Israel al Financial Times. Según este medio, Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Tel Aviv para Estudios de Seguridad Nacional, declaró que el plan de Israel en "la total destrucción del régimen, de sus pilares y de todo lo que lo sostiene".
Varias explosiones en el centro de Doha: Catar confirma un nuevo ataque con misiles
Varias explosiones se han escuchado en Doha en los últimos minutos. Según informa la agencia Reuters citando a testigos, al menos una columna de humo se eleva desde una zona residencial en la zona occidental de la ciudad.
Doha (Qatar) right now (1425PST) pic.twitter.com/EYug8l90eQ— Abbas (@Abbas512bukhari) March 5, 2026
El Ministerio de Defensa de Catar, de hecho, acaba de publicar un comunicado en el que detalla que sus sistemas de defensa antiaérea están "interceptando un ataque con misiles".