-
La Media Luna Roja cifra en más de 200 los muertos en Irán
La Media Luna Roja confirma que son más de 200 los muertos en Irán tras el ataque realizado por Estados Unidos e Israel. La mayor cantidad (85) se ha dado en una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur del país.
-
Venezuela solicita retomar la vía de negociación con Irán y lamenta el ataque
El Gobierno de Venezuela hizo un llamamiento urgente este sábado a la comunidad internacional, a Estados Unidos y a Israel para que retomen la vía de la negociación con Irán y eviten una escalada de la confrontación.
"Causa profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas de civiles inocentes, incluidos estudiantes menores de edad de una escuela primaria", indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.
El Ejecutivo chavista lamentó los ataques en un contexto en el que se "desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso".
-
Ucrania ve justo el ataque de EEUU e Israel a Irán y recuerda que "el régimen iraní optó por convertirse en cómplice" de Putin
Las autoridades ucranianas han expresado su apoyo a los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán, a los que ven como una oportunidad para un cambio de régimen en Teherán, y han recordado la violenta represión de las protestas masivas en ese país y su respaldo militar a la invasión rusa de Ucrania.
“Es justo darle al pueblo iraní la oportunidad de librarse de un régimen terrorista”, subrayó este sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un discurso en video en reacción a los ataques aéreos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, al tiempo que señaló que “es importante preservar tantas vidas como sea posible”.
Zelenski recordó que aunque los ucranianos nunca amenazaron a Irán, "el régimen iraní optó por convertirse en cómplice" del presidente ruso, Vladimir Putin.
-
Los demócratas piden votar una resolución para frenar a Trump de entrar en guerra con Irán
Los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos han pedido este sábado votar la próxima semana una resolución para evitar que el presidente, Donald Trump, entre en guerra con Irán sin el aval del Congreso. Lo hacen tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
La oposición, que cuenta con minoría en ambas cámaras, acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.
El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió en un comunicado que el Congreso retome las sesiones para votar la llamada resolución de poderes de guerra, que impediría a Trump entrar en guerra con Irán sin previa autorización del Poder Legislativo (EFE).
-
Irán califica sus ataques a las bases de EEUU como “defensa propia”
El Gobierno de Irán ha mandado una carta a Naciones Unidas en la que califica sus ataques a las bases de EEUU en la zona como “defensa propia” después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio.
“Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos y el régimen israelí son una clara violación del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas y son un claro ejemplo de agresión armada contra la República Islámica de Irán”, dice la carta.
Y añade: “Todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región se considerarán objetivos militares legítimos en el marco del ejercicio por parte de Irán de su derecho a la legítima defensa”.
-
Quince muertos en un ataque contra un pabellón deportivo en Irán
Uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, informaron las autoridades locales.
El ataque alcanzó varias zonas residenciales de la ciudad de Lamerd, en la provincia de Fars, donde había un pabellón deportivo, dos zonas residenciales y el patio de una escuela, según informa EFE.
-
El canciller alemán Friedrich Merz subraya su compromiso con la seguridad israelí
El canciller alemán Friedrich Merz ha explicado este sábado que Alemania no ha participado en los ataques estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes.
Asimismo, ha añadido que Berlín está comprometido con la paz y la seguridad en Oriente Medio.
"Alemania mantiene su compromiso con la paz y la seguridad en la región y subraya su compromiso con la seguridad de Israel. Cree que el pueblo iraní tiene derecho a determinar su propio destino", afirmó Merz en un comunicado.
-
El precio del petróleo podría llegar a los 100 dólares según los expertos
El precio del petróleo podría llegar a alcanzar los 100 dólares el barril tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Por lo tanto, sería una subida del 37% respecto al precio de cierre del viernes (72,48 dólares el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa).
"Si se viera afectada la capacidad de producción de Irán, esto reduciría la oferta del mercado, lo que dispararía el precio del crudo hasta los 100 dólares", explica Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, a EFE.
Irán produce 3,3 millones de barriles diarios y es el tercer mayor productor en volumen de crudo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
-
Donald Trump monitorea el ataque desde Mar-a-Lago
El presidente estadounidense, Donald Trump, supervisa junto a su equipo de seguridad nacional el ataque a gran escala contra Irán lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó de que Trump ha estado toda la noche siguiendo la operación, bautizada por Estados Unidos como "Furia Épica", y que a esta hora ya ha tenido una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán monitoreando de cerca la situación durante todo el día", declaró Leavitt.
-
El Organismo Internacional de la Energía Atómica no ve “indicios de impacto radiológico”
“No hay indicios de impacto radiológico”. Así de rotundo se ha mostrado el Organismo Internacional de la Energía Atomática (IAEA) en X valorando la situación tras los bombardeos en Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Asimismo, lanza un mensaje instando “a la moderación para evitar riesgos de seguridad nuclear para la población de la región”.
-
Hezbolá expresa su “solidaridad” con Irán pero no dice si se involucrará en el conflicto
Hezbolá ha expresado su “solidaridad” con Irán pero no ha dicho nada sobre si se involucrará en el conflicto.
Conviene recordar que Israel advirtió a Beirut que atacaría duramente el Líbano si Hezbolá se involucraba en cualquier guerra entre Estados Unidos e Irán.
-
La Embajada española en Teherán tiene preparado un plan de evacuación
La Embajada de España en Teherán tiene preparado un posible plan de evacuación para activarse "si las circunstancias lo exigen", según han indicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores tras el ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel en Irán, país en el que actualmente residen 158 ciudadanos españoles.
Las mismas fuentes han aclarado que se trata de un protocolo preventivo similar al que mantienen preparado todas las embajadas españolas en el extranjero.
Asimismo, Exteriores ha recomendado a los españoles que se encuentran en Irán que abandonen el país utilizando los medios de transporte disponibles.
-
El ataque a Irán deja bombardeos visibles en Dubái
Continúan apareciendo imágenes del ataque en Dubái: explosiones e incendios en la zona de Palm Jumeirah tras la interceptación de misiles iraníes.
-
Feijóo pide “contención, evitar una escalada y volver a la negociación”
Alberto Núñez Feijóo ha publicado un mensaje en X en el que, tras los ataques de EEUU e Israel en Irán, pide “contención, evitar una escalada y volver a la negociación”.
También hace hincapié en que el régimen iraní “masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región”. Por eso remarca que “ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo”.
Por último, solicita al Gobierno de España que “active de forma inmediata un plan de protección y evacuación” de los ciudadanos españoles. “Es una prioridad irrenunciable”, subraya.
-
Ataque Irán | El espacio aéreo del país permanece cerrado
El espacio aéreo de Irán permanece completamente cerrado, por lo que no se permiten vuelos comerciales ni privados hasta nuevo aviso. La medida implica la suspensión total del tránsito aéreo como parte de una decisión oficial adoptada por motivos de seguridad.
-
Israel lanza otra oleada de bombardeos contra lanzamisiles en Irán
El Ejército de Israel ha lanzado otra serie de bombardeos contra lanzamisiles en Irán, según un comunicado difundido en la tarde de este sábado por las fuerzas armadas, que no especificaron las ubicaciones atacadas.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado un sobrevuelo y están atacando en estos momentos lanzamisiles en Irán para frustrar la amenaza que suponen para el Estado de Israel", recoge el comunicado castrense.
-
Netanyahu habla por teléfono con Trump
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha hablado por teléfono este sábado con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Ha sido la oficina de Netanyahu la que ha publicado una foto en la que se le ve hablando por teléfono en su despacho con un mapa de la región sobre la mesa, una carpeta de folios y el libro 'Aliados en guerra', sobre las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
En el mensaje que acompaña la foto, solo se indica que la imagen fue tomada durante una conversación entre ambos mandatarios. La Administración estadounidense ha confirmado el encuentro por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
-
Alí Larijani, el elegido por el ayatolá Jamenei para que el régimen sobreviva
Ali Larijani, de 67 años, es el elegido por el ayatolá Jamenei para que él régimen sobreviva si él cae en los ataques. . Veterano político —fue presidente del Parlamento durante una década— y excomandante de la Guardia Revolucionaria, en la actualidad es secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Hombre de confianza del ayatolá, Jamenei le encomendó la gestión de la seguridad interna del país tras el estallido de las protestas internas y el recrudecimiento de las amenazas estadounidenses, en un claro desplazamiento del presidente Masoud Pezeshkian.
Fue el responsable de la violenta represión contra los manifestantes que dejó más de 7.000 muertos
-
Irán asegura que al menos 85 niñas han muerto en un bombardeo contra una escuela
Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro".
La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informaron las agencias iraníes Mehr e Irna, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.
-
Feijoó asegura que "ningún demócrata puede ser condescendiente" con Irán y pide "evitar una escalada"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "ningún demócrata puede ser condescendiente" con el régimen de los ayatolás. Además, ha pedido "contención para evitar una escalada y volver a la negociación".
Además, para el líder de los populares ante una situación de este calibre, "Occidente debe estar unido".
También ha recordado que "el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región". Por eso, asegura que no se puede ser transigente con estos asuntos porque "la libertad se defiende en todo el mundo".