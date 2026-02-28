El Gobierno de Venezuela hizo un llamamiento urgente este sábado a la comunidad internacional, a Estados Unidos y a Israel para que retomen la vía de la negociación con Irán y eviten una escalada de la confrontación.

"Causa profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas de civiles inocentes, incluidos estudiantes menores de edad de una escuela primaria", indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo chavista lamentó los ataques en un contexto en el que se "desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso".