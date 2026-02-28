Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, reprendió el sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, por el ataque a Irán y cuestionó la permanencia de Washington dada la historia relativamente corta de Estados Unidos en comparación con la de la civilización persa.

"El pacificador volvió a dar la cara", dijo Medvedev, expresidente ruso. "Todas las negociaciones con Irán son una operación encubierta. Nadie lo dudaba. Nadie quería realmente negociar nada".

"La pregunta es quién tiene más paciencia para esperar el ignominioso fin de su enemigo. Estados Unidos solo tiene 249 años. El Imperio Persa se fundó hace más de 2500 años. Ya veremos dentro de 100 años…", ha sentenciado.