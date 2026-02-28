-
Medvedev critica a Trump, el "pacificador", por el ataque a Irán
Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, reprendió el sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, por el ataque a Irán y cuestionó la permanencia de Washington dada la historia relativamente corta de Estados Unidos en comparación con la de la civilización persa.
"El pacificador volvió a dar la cara", dijo Medvedev, expresidente ruso. "Todas las negociaciones con Irán son una operación encubierta. Nadie lo dudaba. Nadie quería realmente negociar nada".
"La pregunta es quién tiene más paciencia para esperar el ignominioso fin de su enemigo. Estados Unidos solo tiene 249 años. El Imperio Persa se fundó hace más de 2500 años. Ya veremos dentro de 100 años…", ha sentenciado.
-
Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Baréin, según informa la prensa iraní
Irán dice haber atacado la base naval estadounidense en Baréin en un ataque con un misil, informó este sábado el canal oficial iraní de televisión Press TV.
-
El ejército israelí asegura que "las fuerzas están desplegadas, listas para las operaciones ofensivas en todos los sectores y contra cualquier enemigo"
El ejército israelí asegura que "las fuerzas están desplegadas, listas para las operaciones ofensivas en todos los sectores y contra cualquier enemigo".
Asimismo, ha explicado que "a esta hora, la fuerza aérea israelí continúa atacando objetivos en todo Irán y las operaciones continuarán según sea necesario".
-
Polonia estaba al tanto de los ataques a Irán gracias a los canales de comunicación con los aliados
El presidente polaco, Karol Nawrocki, estaba al tanto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán gracias a los canales de comunicación con sus aliados, dijo el sábado.
"Gracias a los canales que mantenemos con nuestros aliados y socios de la coalición, estábamos al tanto de la acción militar tomada por Israel y Estados Unidos", escribió Nawrocki en X.
-
Los Emiratos Árabes Unidos cierra parcial y temporalmente su espacio aéreo por precaución
Los Emiratos Árabes Unidos ha cerrado parcial y temporalmente su espacio aéreo por precaución, según Reuters.
-
Irán sufre cortes generalizados de internet y comunicaciones
Los servicios de internet, telefonía móvil y mensajería han quedado interrumpidos en varias regiones de Irán, dejando a grandes zonas del país con acceso muy limitado o completamente inaccesible, según medios y registros de monitorización de conectividad.
-
Air France cancela los vuelos hacia y desde Tel Aviv y Beiru
Air France AIRF PA> está cancelando vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel y Beirut en Líbano programados para el 28 de febrero, debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con la situación en Medio Oriente, dijo la compañía en un comunicado.
Air France indicó que comunicará más adelante sus planes de vuelo a estos destinos para los próximos días.
-
Air Arabia cancela vuelos a Irán, Irak y otras zonas de la región
La aerolínea Air Arabia ha informado que sus vuelos a Irán, Irak y otras partes de la región han sido cancelados, debido a la creciente tensión en Oriente Próximo tras los recientes ataques militares.
-
Irak anuncia el cierre de su espacio aéreo tras ataques de Israel y EE.UU contra Irán
Irak anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán y varias ciudades iraníes, según indicó un comunicado del ministerio de Transportes del país árabe.
En la nota publicada por la agencia oficial iraquí de noticias (INA, en inglés), el portavoz del ministerio de Transporte Mitham al Safi indicó que "el ministerio ha cerrado el espacio aéreo, que ha llegado después de todo el tráfico aéreo sobre el espacio iraquí fuera evacuado".
-
El hijo del sha Reza Pahlavi llama a fuerzas iraníes a darle la espalda a Jamenei
Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, aplaudió este sábado la "intervención humanitaria" de Estados Unidos en Irán y llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y defender al pueblo.
-
Netanyahu asegura que la guerra en Irán será "mucho más fuerte" que en junio
Dos horas después de lanzar con EEUU una guerra contra Irán, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha hecho público un mensaje a la nación en el que subraya que "durará lo que sea necesario", que será "mucho más fuerte" que la que inició en junio y que busca "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolás.
Netanyahu ha hecho un llamamiento claro a los iraníes en abstracto a tomar el poder: "Es vuestra oportunidad, tomad vuestro destino en vuestras manos". "Help has arrived" (La ayuda ha llegado), ha dicho en inglés —en medio de un discurso en hebreo— parafraseando el mensaje que el presidente de EEUU, Donald Trump, dirigió en enero a los manifestantes en Irán, durante la represión.
-
Lufthansa suspende vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut y Omán
La aerolínea alemana Lufthansa LHAG.DE está suspendiendo sus vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Omán hasta el 7 de marzo después de que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, dijo el sábado un portavoz de la compañía.
La aerolínea también está suspendiendo los vuelos hacia y desde Dubai el sábado y el domingo, dijo el portavoz.
-
Irán confirma que se lanzó la primera ola de ataque con misiles y drones contra Israel
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma que se lanzó la primera ola de ataques con misiles y drones contra Israel en respuesta a los ataques contra Irán.
-
Wizz Air suspende todos sus vuelos a Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán hasta el 7 de marzo
La aerolínea Wizz Air ha anunciado la suspensión inmediata de todos los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán hasta el 7 de marzo, como medida preventiva ante la escalada de tensión en la región.
-
EEUU califica los ataques contra Irán como "OPERACIÓN FURIA ÉPICA"
El Pentágono dijo que los ataques estadounidenses contra Irán se denominaron "OPERACIÓN FURIA ÉPICA".
-
Explosiones registradas en las islas Dezful y Kharg de Irán, informa Fars
Según la agencia iraní Fars, se han escuchado explosiones en las islas Dezful y Kharg. Los reportes aún no detallan el origen ni los daños de los incidentes, en medio de la creciente tensión tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos en el país.
-
La Embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos implementa la orden de refugiarse en casa para todo el personal
La Embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos implementa la orden de refugiarse en casa para todo el personal y recomienda que todos los estadounidenses hagan lo mismo hasta nuevo aviso.
-
Trump llama a los iraníes a derrocar la dictadura
-
Irán se prepara para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques
Irán ha amenazado con que se prepara para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica, según ha informado la televisión estatal.
-
Suenan las sirenas en el norte de Israel tras lanzamiento de misiles desde Irán
Las sirenas antiaéreas se han activado este sábado en el norte de Israel, tras el lanzamiento de una serie de misiles desde Irán, horas después de que Israel y EEUU comenzasen su ofensiva conjunta en el país persa.
