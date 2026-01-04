El avión que transportaba a Nicolás Maduro aterrizó en el aeropuerto Stewart de Nueva York. Solo y con el rostro cubierto, el mandatario venezolano descendió esposado, sin rastro de su esposa Cilia Flores, quien se esperaba que viajara con él.
Desde allí, un helicóptero lo trasladó hasta un helipuerto junto al río Hudson, antes de ser conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. En suelo estadounidense, tanto él como su esposa enfrentarán cargos por múltiples delitos, incluido el narcoterrorismo.
-
El enigma Trump-Machado: de dedicarle el premio Nobel de la Paz a ser relegada como líder de la transición en Venezuela
"Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario". Con esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda públicamente que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, pueda llegar a presidir la transición dentro de Venezuela, pese a los meses de sintonía entre ambos y al respaldo explícito mostrado por la dirigente al inquilino de la Casa Blanca.
-
AI denuncia la operación militar de EE.UU. y avisa sobre los derechos humanos en Venezuela
La operación militar de EE.UU. para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es "muy probablemente una violación" del Derecho internacional y genera "graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana", alerta Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.
-
El Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por los "crímenes internacionales" cometidos en Venezuela
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado este sábado su "profunda preocupación" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha exigido que se rindan cuentas por "las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes internacionales" cometidos.
-
Benjamin Netanyahu muestra su apoyo a Trump
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: "Felicito al presidente @realDonaldTrump por su liderazgo audaz e histórico en favor de la libertad y la justicia. Saludo su firme determinación y la brillante actuación de sus valientes soldados".
-
El alcalde de Nueva York trasladó a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela
El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó al presidente estadounidense, Donald Trump, para trasladarle su rechazo al reciente ataque militar sobre Venezuela en el que fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
-
Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero
El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.
-
Malasia dice que la captura de Maduro por EEUU "viola el derecho internacional"
La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos durante un operativo militar el sábado sobre Caracas constituye una "clara violación del derecho internacional", dijo este domingo el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.
"El líder venezolano y su esposa fueron capturados en una operación militar estadounidense de alcance y naturaleza inusuales. Tales acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y constituyen un uso ilícito de la fuerza contra un Estado soberano", dijo en X el líder malasio.
-
Amnistía Internacional ve "probable" una violación del Derecho internacional en la intervención militar en Venezuela
La ONG Amnistía Internacional observa una "probable" violación del Derecho internacional en la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que ha resultado en la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y muestra "gran preocupación" ante la posibilidad de que una escalada de tensión provoque violaciones de Derechos Humanos.
-
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar en Venezuela
El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión para este lunes 5 de enero tras incursión militar que Estados Unidos ha perpetrado en Venezuela y la posterior captura de su presidente Nicolás Maduro, que ya ha sido trasladado a una base militar en Nueva York junto a su mujer para ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.
-
Suecia ve liberada a Venezuela de Maduro, pero pide respeto al derecho internacional
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que "los venezolanos han sido liberados de la dictadura de Maduro" tras la intervención de Estados Unidos del sábado y recordó que todos los Estados tienen la responsabilidad "de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional".
-
India expresa su "profunda preocupación" tras la operación militar de EEUU en Venezuela
El Gobierno de la India expresó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela tras la ejecución de la operación militar estadounidense "Absolute Resolve", y evitó pronunciarse sobre la legitimidad de la acción para centrarse en un llamamiento a la paz.
A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la India instó a evitar una escalada de la violencia, pero el documento no hace ninguna mención explícita a Nicolás Maduro.
-
Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana (Nueva York) escoltado por la DEA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA), según han confirmado fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.
-
Enviar tropas estadounidenses a Venezuela para proteger el petróleo sería "difícil", afirma un excomandante de la OTAN.
La posible hostilidad en Venezuela podría complicar que Estados Unidos asegurara el petróleo mediante el despliegue de sus tropas, advirtió un excomandante de la OTAN a CNN el sábado.
"En el pasado, a los países no les ha gustado que las grandes potencias entren solo para robar recursos, aunque el presidente afirme que son recursos estadounidenses, que Estados Unidos invirtió primero y hubo expropiación", señaló el general retirado Wesley Clark, quien fue Comandante Supremo Aliado de la OTAN.
-
United y Delta Air Lines se preparan para reanudar sus vuelos hacia el Caribe.
Delta Air Lines y United Airlines anunciaron que planean retomar sus vuelos hacia el Caribe a partir del domingo.
-
Colombia refuerza la seguridad de Gustavo Petro tras unas declaraciones de Donald Trump
El ministro de Defensa de Colombia ha confirmado que el dispositivo de seguridad en torno al presidente Gustavo Petro ha sido reforzado como medida preventiva, después de unos comentarios del presidente estadounidense Donald Trump en los que se refería al mandatario colombiano.
-
El Tribunal Supremo de Venezuela ordena la jura de Delcy Rodríguez como presidenta
La actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, debe asumir la presidencia ante la "ausencia forzosa" de Nicolás Maduro, de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la nación sudamericana.
-
Lo que Trump dice de Delcy y lo que Delcy dice de Trump: algo no encaja en Venezuela
La visión de Trump es descarnada. Brutalmente pragmática. El objetivo no era liberar a los venezolanos, sino eliminar un riesgo geopolítico para Estados Unidos.
-
Al menos 40 personas murieron en el ataque de EEUU, según un funcionario venezolano
40 personas murieron en el ataque estadounidense contra Venezuela la madrugada del sábado, entre militares y civiles, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares.
-
China exige a Estados Unidos la “liberación inmediata” de Maduro y su esposa
El Gobierno chino ha reclamado a Estados Unidos la puesta en libertad inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, actualmente bajo custodia en territorio estadounidense.
"China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa, a liberarlos de inmediato, a cesar sus intentos de socavar al régimen venezolano y a resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", señala un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín.
-
El chavismo empuja al exilio a más de ocho millones de venezolanos
El régimen chavista ha provocado el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, una cifra que equivale al 25 % de la población nacional y que refleja la magnitud del colapso político, económico y social del país. A esta realidad se suma la existencia de más de 2.000 presos políticos que permanecen encarcelados.