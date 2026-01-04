El avión que transportaba a Nicolás Maduro aterrizó en el aeropuerto Stewart de Nueva York. Solo y con el rostro cubierto, el mandatario venezolano descendió esposado, sin rastro de su esposa Cilia Flores, quien se esperaba que viajara con él.

Desde allí, un helicóptero lo trasladó hasta un helipuerto junto al río Hudson, antes de ser conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. En suelo estadounidense, tanto él como su esposa enfrentarán cargos por múltiples delitos, incluido el narcoterrorismo.