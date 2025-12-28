Trump y Zelenski comienzan su reunión sobre la paz en Ucrania: "Estamos en la fase final de las negociaciones"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump y Volodímir Zelenski se han reunido para discutir la paz en Ucrania, destacando una cordialidad inicial ante los medios. Ambos líderes confirmaron que las negociaciones se encuentran en la fase final y que se están revisando diversos documentos para alcanzar un posible acuerdo de paz. Trump planea conversar con líderes europeos tras la reunión para tratar los detalles del acuerdo y la reconstrucción de Ucrania. Se abordan temas como la reconstrucción, la prosperidad, la seguridad y posibles concesiones territoriales en el contexto de la guerra en Ucrania.

Antes de iniciar la reunión programada entre Volodímir Zelenski y Donald Trump, ambos líderes se detuvieron brevemente frente a los medios de comunicación. En este saludo, se percibió un gesto de cordialidad que, aunque breve, sirvió para marcar el tono del encuentro y ofrecer a la prensa un primer contacto entre ambos.

Ni Zelenski ni Trump han dado declaraciones extensas, y hasta el momento no se han revelado detalles concretos sobre los temas que discutirán. Sin embargo, la interacción con los medios subraya la atención global que despierta este encuentro y la expectativa por conocer las posibles implicaciones de sus conversaciones.

El presidente estadounidense ha confirmado que tiene previsto mantener una conversación posterior a la reunión con los líderes europeos, con el fin de continuar abordando los detalles del posible acuerdo de paz.

"Las naciones europeas lo estaán haciendo bien"

Todos quieren que esto slaga adelante

Durante estos ultimso tres dias hemos avanzado con las negociaciones han trabajado muy bien hay distintos documentos y espero que todos etsos documentos pudan traer la paz a ucrania lo ante sposible.

Hemos hablado d elos sditnsot sputnos prosperidad seguridad y la secuencia es muy importante que nuestros equipos hablen tambien de estrategia.

Esta dispuesto a hacer concesinesteritoriales? hay un paln de 20 puntos

vamos a hablar tambien de ese punto

Hay que hacer uan reconstrucion

tenemosmucha riqueza pero hay ventajas economicas para ucrania.

Si que se lo toma enserio, ucrania tambien ha causado ataque es fuertes y no lo digo como manera negativa.

no creo que esos ataques vengan del congo ni de estados unidos

Estan librando una guerra, veremos que ocurrre. Estamos en la fase final de las conversaciones