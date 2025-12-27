Rusia ataca con fuerza Kiev antes de la reunión de Trump y Zelenski prevista para este domingo en Florida

Las claves nuevo Generado con IA Rusia ha lanzado intensos ataques con drones y misiles sobre Kiev y otras regiones de Ucrania, dejando al menos un muerto y 19 heridos. Los ataques rusos han causado graves daños a infraestructuras eléctricas, dejando sin calefacción a 320.000 hogares y 2.600 edificios de apartamentos en Kiev. Los bombardeos coinciden con la expectación por la próxima reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump en Florida para debatir un plan de paz y garantías de seguridad. Zelenski insiste en recuperar el control total del Donbás y rechaza la presencia de tropas extranjeras como parte de las garantías de seguridad para Ucrania.

Rusia ha lanzado duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron, al menos, un muerto y 19 heridos.

Los ataques se producen en medio de la expectativa generada por el encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump, que está previsto para este domingo en Florida.



El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, ha informado de que hay una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se han efectuado con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia ha cerrado dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas han desplegado aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Reunión en EEUU

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ya ha sido rechazado por la parte rusa.

Este viernes, el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el próximo domingo y debatir el borrador del plan de paz de Zelenski, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbás y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad para Kiev.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

A pesar de esto, Zelenski comunicó ayer que "en cuanto a los temas delicados", tanto él como Trump hablarán de la región del "Donbás y de la central nuclear de Zaporiyia".

Aunque eso sí, el mandatario ucraniano señaló el viernes que cualquier acuerdo territorial debería ser decidido por el pueblo ucraniano en un posible referéndum.