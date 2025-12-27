Una familia española desaparece durante el naufragio de un barco turístico en una isla al este de Bali (Indonesia)

Equipos de rescate de Indonesia en una foto de archivo. EFE.

Las claves nuevo Generado con IA Una familia española, compuesta por una pareja y sus dos hijos, ha desaparecido tras el naufragio de un barco turístico cerca de la isla de Padar, al este de Bali (Indonesia). En el barco viajaban un total de 11 personas, entre ellas dos turistas españoles que ya han sido rescatados. Las autoridades indonesias continúan las labores de búsqueda tras el accidente marítimo.

Una familia española ha desaparecido durante esta madrugada en Indonesia, después de que el barco turístico en el que viajaba naufragase cerca de la isla de Padar, al este de Bali.

La familia está compuesta por una pareja y sus dos hijos y en la embarcación en la que viajaban todos ellos también había dos turistas españoles que ya han sido rescatados, según EFE. En total, el barco turístico llevaba 11 personas cuando naufragó.

