Un buque de guerra estadounidense corta la ruta en el Caribe de un petrolero ruso que se dirigía a Venezuela

El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford de EEUU, compuesto por el buque insignia USS Gerald R. Ford , el USS Winston S. Churchill, el USS Mahan y el USS Bainbridge, navega por el Caribe escoltado por varios cazas y un bombardero B-52. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un buque de guerra estadounidense, el USS Stockdale, interceptó en el Caribe al petrolero ruso Seahorse, sancionado por Reino Unido y la UE, que se dirigía a Venezuela con combustible. La interrupción de la ruta del Seahorse plantea dudas sobre la posibilidad de que EE.UU. intente recortar la ayuda energética de Rusia a Venezuela, en medio de una grave crisis de combustible en el país sudamericano. El Seahorse, que transporta nafta para facilitar el transporte de crudo venezolano, ha intentado acercarse a Venezuela en dos ocasiones, pero permanece sin rumbo fijo en el Caribe tras ser bloqueado. El despliegue militar estadounidense en la zona, liderado por el portaaviones Gerald Ford, coincide con una operación antinarcóticos y la presión sobre el régimen de Maduro, al que EE.UU. acusa de narcotráfico.

El barco petrolero ruso Seahorse, sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea, interrumpió su ruta hacia Venezuela, después de que el buque de guerra estadounidense USS Stockdale se interpusiera en su camino por el mar Caribe, según ha informado Bloomberg.

El Seahorse se dirigía a Venezuela para entregar un cargamento de combustible y paliar así la grave crisis de combustible que vive el país sudamericano, pese a contar con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

El trayecto se interrumpió el pasado 13 de noviembre, pero solo se ha conocido este viernes y, según la agencia estadounidense, "plantea dudas sobre si Washington podría intervenir para recortar la ayuda energética de Moscú a Caracas".

El buque cambió de rumbo y puso rumbo a Cuba. Posteriormente, ha intentado acercarse a Venezuela en dos ocasiones, pero ha regresado en ambas y permanece sin rumbo fijo en el Caribe.

La crisis venezolana ha provocado escasez de numerosos productos básicos. Entre ellos, se encuentra la gasolina, por lo que el régimen de Nicolás Maduro ha pedido ayuda a sus más estrechos aliados y ha recibido grandes cantidades de combustible de Irán.

Estos envíos iraníes han sido cruciales para el suministro de gasolina en Venezuela.

Pese a no disponer de datos oficiales, diversas fuentes han confirmado que Caracas paga parte de su deuda con Rusia mediante envíos de petróleo.

El Seahorse, siempre según Bloomberg, es uno de los cuatro buques rusos que transportan un diluyente llamado nafta a Venezuela, un país sometido a varias sanciones por parte de EEUU y otras naciones occidentales.

El crudo que produce Venezuela es, en su mayoría, denso y sulfuroso, lo que significa que necesita derivados del petróleo más ligeros para facilitar el transporte por los oleoductos.

El USS Stockdale llegó al Caribe a finales de septiembre como parte del gran despliegue militar que ha dispuesto Trump cerca de las costas de Venezuela.

El objetivo es poner en marcha una gran operación contra el narcotráfico, pese a que las principales rutas de envío de droga desde Suramérica hasta EEUU pasan por el Pacífico.

EEUU ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro. Esta cifra fue duplicada en agosto de 2025 por la administración del presidente Trump, tras acusaciones de tráfico de drogas y colaboración con organizaciones criminales internacionales.

Este domingo, mientras el portaaviones estadounidense Gerald Ford, el mayor del mundo, navegaba las aguas del Caribe, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió a los militares de su país "bajar las armas".

"Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente, la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces", les advirtió.