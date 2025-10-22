Trump vuelve a cargar contra España por su negativa al aumento del gasto en Defensa: no "juega en equipo" en la OTAN

El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Rutte, en Washington. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump critica al Gobierno de Pedro Sánchez por no aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB. El presidente de EE.UU. acusa a España de no "jugar en equipo" dentro de la OTAN. Las declaraciones de Trump se hicieron junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras una reunión en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar este miércoles contra el España y el Gobierno de Pedro Sánchez por ser el único país de la OTAN que ha decidido no comprometerse a aumentar hasta el 5% del PIB el gasto en Defensa: España no "juega en equipo".

En estos términos se ha vuelto a manifestar el magnate estadounidense una semana después de que amenazara al Ejecutivo español con nuevos aranceles. Esta vez lo ha hecho junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, tras mantener una reunión en la Casa Blanca.

En una intervención en el Despacho Oval Trump ha dicho que el líder de la OTAN "va a tener que hablar con España", aunque confía çen que el aumento del compromiso español es algo que Rutte "puede resolver fácilmente".

