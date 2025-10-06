El yerno de Trump negocia en Egipto la liberación de rehenes con la amenaza de "aniquilar" a Hamás si da marcha atrás

Egipto reúne este lunes a las delegaciones de Estados Unidos, Israel y Hamás para avanzar en las negociaciones sobre la liberación de los rehenes retenidos por el grupo armado y un futuro alto el fuego.

Al encuentro, que se desarrollará en la ciudad de Sharm el-Sheikh, asistirá el yerno de Donald Trump Jared Kushner y el enviado especial de EEUU para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que actuarán como mediadores.

La delegación de Israel estará encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, asesor cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. La representación negociadora de Hamás estará presidida por Khalil al-Hayya, uno de los objetivos de un intento de asesinato israelí en Doha (Catar).

También asistirá el ministro de Asuntos Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

No obstante, horas antes del inicio de las conversaciones, Trump amenazó con "aniquilar completamente" a Hamás si insiste en mantenerse en el poder en Gaza.

A pesar de la advertencia, el mandatario estadounidense permanece optimista en cuanto al plan de paz que él mismo presentó el pasado lunes. Trump cree que los rehenes israelíes en Gaza serán liberados "muy pronto", según dijo este domingo.

Paralelamente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, instó a Israel a suspender los ataques en Gaza con el fin de garantizar una liberación segura de los rehenes, recordando que "la guerra aún no ha concluido". Hasa el momento, Israel ha detenido los bombardeos, pero no decretó un alto el fuego.

Liberación de los cautivos

A casi dos años de los atentados del 7 de octubre de 2023, se percibe un clima de optimismo inédito respecto a una potencial solución del conflicto y el retorno de los secuestrados.

El domingo, autoridades israelíes y miembros de la Cruz Roja celebraron una reunión destinada a coordinar la estrategia de liberación de los rehenes, en la antesala de los diálogos previstos en Egipto.

Hasta ahora, y como viene siendo habitual, la Cruz Roja continúa actuando como intermediaria entre Hamás y el ejército israelí, además de encargarse del transporte de los rehenes liberados.

Como marca el plan de Trump, la liberación de los rehenes ha de producirse en un plazo máximo de 72 horas, pero también exige la desmilitarización de Hamás y su renuncia al control político de la Franja, que pasaría a manos de una autoridad interina extranjera supervisada por Washington.

A cambio, Israel retiraría sus tropas y liberaría a más de mil prisioneros palestinos, además de comprometerse con la reconstrucción económica de Gaza.

Hamás ha aprobado parte del plan de Trump. No obstante, su aceptación se mantiene condicionada a la modificación de varios puntos, entre ellos la cuestión de la desmilitarización, que el grupo históricamente ha rechazado por considerarla una rendición.

Pese a los puntos de fricción que están sobre la mesa, Trump considra que su proyecto de paz representa un "gran acuerdo" para ambas partes, abriendo la posibilidad de ajustes durante las negociaciones.

El primer ministro israelí, por su parte, se ha mostrado inflexible. Netanyahu afirmó que Hamás debe aceptar el plan "en su totalidad" para poner fin al conflicto "por las buenas o no por las malas".

Desde Gaza, el grupo armado ha expresado su disposición a liberar a los rehenes y ceder el poder únicamente si este recae en una autoridad palestina independiente integrada por tecnócratas.

Continúan los ataques

"La guerra aún no ha terminado", afirmó Marco Rubio, quien volvió a pedir el cese de los ataques sobre Gaza, señalando que "no se pueden liberar rehenes en medio del fuego".

Según las autoridades locales, desde que Israel anunció el cese parcial de bombardeos para adoptar una postura "defensiva" tras la respuesta inicial de Hamás, más de 80 gazatíes han perdido la vida por fuego israelí.

Un palestino en el lugar de un ataque israelí el pasado sábado. Reuters

Rubio concluyó que el desarrollo de las conversaciones en Egipto permitirá determinar si Hamás "va en serio o no" respecto a la paz, aunque reconoció que la segunda fase del plan —centrada en la desmilitarización del grupo y la definición del futuro político de Gaza— será "especialmente dura".

Mientras tanto, el pasado fin de semana ha estado marcado por numerosas manifestaciones en todo el mundo en favor de un alto el fuego en Gaza.

Cerca de 200.000 personas salieron a las calles de Tel Aviv para exigir a Netanyahu un acuerdo que permita la liberación de los 48 rehenes restantes, de los cuales las autoridades estiman que 20 continúan con vida.

Los manifestantes lo acusaron de obstaculizar pactos anteriores con Hamás, mientras portaban pancartas con lemas como "es ahora o nunca" y muestras de apoyo al plan de paz estadounidense.